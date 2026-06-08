Todas las novedades de iOS 27: la nueva Siri al frente de una actualización más grande de lo que parece

iOS 27 tiene una protagonista clara: Siri. Después de años de quedarse por detrás de lo que muchos esperaban de un asistente integrado en el iPhone, Apple ha enseñado en la WWDC26 una versión mucho más ambiciosa, pensada para entender mejor lo que hacemos, ayudarnos dentro de las apps y responder con más contexto. La inteligencia artificial se lleva buena parte del foco, pero esta actualización también toca muchas piezas del día a día: desde la cámara y las fotos hasta Liquid Glass y el rendimiento.

Siri: la gran promesa pendiente de Apple

El asistente es, con diferencia, el cambio más ambicioso del sistema operativo del iPhone. Los de Cupertino no se han limitado a darle respuestas más largas o una voz más natural: han actualizado Siri con Apple Intelligence en el centro para que entienda mejor el contexto personal, tenga en cuenta lo que aparece en pantalla, reconozca imágenes y pueda actuar dentro de las aplicaciones. También gana acceso a conocimiento actualizado de la web y se vuelve más conversacional, con respuestas más ricas y la posibilidad de mantener un ida y vuelta con el usuario.

La idea es que Siri deje de servir solo para poner una alarma o enviar un mensaje y empiece a resolver tareas más complejas simplemente pidiéndoselo. Apple ha mostrado ejemplos sencillos, pero muy ilustrativos: “¿cuándo es el concierto de Suki Waterhouse en San Francisco?”, “¿cómo puedo comprar entradas?”, o peticiones más personales apoyadas en información repartida por el dispositivo. También podrá ayudar a escribir y editar prácticamente en cualquier lugar donde podamos introducir texto. Todo parece indicar que Siri quiere dejar de ser una función que usamos para salir del paso y convertirse en una capa de ayuda mucho más presente en el iPhone.

Siri en Cámara: preguntar por lo que estamos viendo

¿Cuántas veces has usado Visual Intelligence desde que llegó al iPhone? Mejor aún: ¿recordabas que tu dispositivo tenía una función llamada Visual Intelligence? Apple parece haber entendido que la idea podía tener sentido, pero necesitaba estar mucho más cerca del gesto natural de sacar el móvil y apuntar. En iOS 27, esa experiencia llega a la app Cámara a través de un nuevo modo de Siri: podemos preguntar por lo que estamos viendo, reconocer elementos y actuar sobre ellos sin salir de la aplicación. Los ejemplos van desde obtener información nutricional de un plato hasta escanear una cuenta y dividir lo que hemos pedido con Apple Cash.

Liquid Glass: Apple ajusta su gran rediseño tras escuchar comentarios

Liquid Glass también recibe ajustes en iOS 27. Apple presentó el año pasado este lenguaje visual como su actualización de diseño multiplataforma más ambiciosa, pero ahora reconoce algo bastante natural en un cambio de este tamaño: después del primer salto llegan los refinamientos. La compañía ha explicado que ha escuchado los comentarios de usuarios y desarrolladores. Esto se traduce en un nuevo deslizador en Ajustes para adaptar su aspecto, desde una versión más clara y nítida hasta otra más teñida. A esto se suma una barra de herramientas superior más uniforme en las aplicaciones, pensada para mantener etiquetas, texto y encabezados más legibles.

Búsqueda: Spotlight, Fotos y Mail encuentran mejor lo que ya estaba ahí

Apple también ha reconstruido una de esas partes del sistema que solo echamos de menos cuando falla: la búsqueda. Todos hemos tenido ese momento de buscar algo que sabemos que está en el iPhone y que, por algún motivo, no aparece. Con iOS 27, la compañía ha rediseñado la base que alimenta Spotlight, Fotos y Mail, con un índice más estable, eficiente y completo para entender mejor qué contenido tenemos y dónde encontrarlo. Tras actualizar, el sistema volverá a indexar el dispositivo para tener una imagen más precisa de lo que ya estaba ahí. En Mail también hay un nuevo sistema de ranking para que el correo que buscamos tenga más opciones de aparecer arriba.

Seguridad infantil: más controles para familias y adolescentes

La firma de de la manzana también ha dedicado una parte de iOS 27 a la seguridad infantil. Apple amplía las herramientas para que los padres puedan decidir mejor con quién se comunican sus hijos, gestionar el acceso a las apps y adaptar el uso del dispositivo a distintos momentos del día. Communication Safety seguirá avisando y desenfocando imágenes o vídeos que puedan contener desnudez, y también suma nuevas protecciones frente a contenidos violentos compartidos. En Tiempo de uso, llegan recomendaciones de límites diarios por categorías como entretenimiento, juegos y redes sociales, además de horarios para elegir qué apps están disponibles durante el colegio, el fin de semana o los momentos de ocio.

Contraseñas: cambiar contraseñas comprometidas con un toque

La app Contraseñas también se apoya en Apple Intelligence para ir un paso más allá de avisarnos cuando una contraseña está comprometida. Hasta ahora, recibir una alerta de seguridad podía acabar en una tarea algo pesada: entrar en cada web, iniciar sesión, buscar el apartado correcto y cambiar la clave. Con iOS 27, Apple permitirá actualizar cuentas compatibles a contraseñas seguras con un toque. Detrás, Contraaseñas y Safari se encargan de navegar por el sitio, iniciar sesión y completar el cambio de forma segura.

En desarrollo.

Imágenes | Apple

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