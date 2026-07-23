"La vi en el cine y apenas llegué a los créditos": a Tarantino se le atragantó esta película que puedes recuperar en streaming

Quentin Tarantino lo admite sin monsergas: "la vi en el cine y apenas llegué a los créditos". Habla de 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', una de las películas de Rainer Werner Fassbinder que no logró ver entera (junto a 'Lili Marleen', que le pareció decepcionante). De toda la obra del alemán, cuarenta y cuatro películas entre 1969 y su muerte en 1982, dice haber visto solo cuatro. Tú puedes recuperarla en Filmin en una versión remasterizada, y en Movistar Plus.

'Petra von Kant' es justamente la pieza de cámara más citada de todas las películas de Fassbinder, rodada entera dentro del ático de una diseñadora de moda que se enamora de una modelo mucho más joven que ella y pierde el control sobre sus propios sentimientos. Margit Carstensen encarna a Petra con una teatralidad que le valió varios premios de la época, en un entorno opresivo y reforzado por un vestuario vanguardista y una espectacular fotografía de Michael Ballhaus.

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Lo que distingue a la película es la distancia que impone entre el melodrama y el espectador: diálogos declamados con total ausencia de naturalismo, colores saturados hasta el artificio y una coreografía de cuerpos que deja a un lado todo rastro de espontaneidad. Directores como Olivier Assayas y Abel Ferrara la cuentan entre sus películas favoritas, pero a Tarantino se le atascó su estilo eminentemente europeo y el tono claustrofóbico que no sale del ático.

De todos modos, que nadie se espante: no es la primera vez que Tarantino se atraganta con una película aparentemente venerada: ya admitió que necesitó tres intentos para engancharse a 'Dunkirk', la película de Christopher Nolan que acabó convirtiéndose en la que defiende con más pasión. Es lo que tiene el cine que funciona como un asalto a los sentidos: no necesariamente tiene que entrar fácil.

Cabecera | pinguino k

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