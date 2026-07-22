Hace 3 meses esta mezcla de drama y erotismo pasó por cines sin pena sin gloria y ahora es número 1 en Netflix

En mayo, 'Deseo' recaudó poco más de 9.800 euros en las salas españolas: no llegó a 1.500 espectadores. Sin embargo, cuando aterrizó en Netflix en julio, sumó 12,9 millones de visualizaciones en sus primeros tres días y se plantó como número uno en 68 países, España incluida. Nadie había oido hablar de ella y así sigue, agazapada en un rincón del catálogo de la plataforma, sin dejar de sumar visionados.

Dirigida por la debutante Teresa Simone, 'Deseo' cuenta la historia de Lucero (Ludwika Paleta), una abogada en un matrimonio aburrido pero lo suficientemente erosionado como para que esté a punto de derrumbarse, que inicia una relación clandestina con Matías (Óscar Casas), el entrenador de natación de sus hijos. Una historia tradicional de triángulo amoroso que incide, aparte de en la pasión con la que se desarrolla el engaño que dispara todo, en los efectos posteriores, con custodias compartidas y pérdida de la normalidad.

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Posiblemente la mayor virtud de 'Deseo' es la absoluta comodidad que propone para el espectador: el triángulo amoroso y la seducción mutua entre una mujer madura y un chico joven, el matrimonio que se desmorona, el choque entre la comodidad de lo que se conoce y la aventura de lo desconocido. Todo son convenciones del folletín romántico que la película aborda sin prejuicios y sin ambiciones subversivas, lo que hace de la película un espacio confortable y familiar.

'Deseo' no tiene unas notas deslumbrantes en agregadores de puntuaciones: 4,3 sobre 10 en IMDb, y en Letterboxd un 2,24 sobre 5. Es uno de esos éxitos de Netflix que está entre lo más visto, pero un poco en secreto: no hacen mucho ruido en redes sociales, no están entre las más recomendadas, las páginas de cine la ningunean... pero coronan los tops de audiencia de la plataforma.

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