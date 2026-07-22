China va a hacer todo lo posible por ganar la carrera de la IA. Aunque eso signifique penalizar a Huawei y Alibaba

El Ministerio de Comercio chino ha empezado a consultar a sus principales empresas tecnológicas sobre un paquete de restricciones a la exportación que, paradójicamente, apunta hacia dentro: hacia el propio ecosistema de inteligencia artificial (IA) que Pekín lleva años intentando blindar frente a Washington. Según ha adelantado Financial Times, la propuesta contempla prohibir que los diseñadores de chips chinos recurran a las empresas de semiconductores extranjeras, como TSMC o Samsung, para fabricar sus circuitos integrados.

No se trata de una medida aislada. Y es que este mismo paquete normativo incluiría también límites a la exportación de los modelos de IA avanzados, restricciones sobre los datos de entrenamiento que las empresas puedan sacar del país y controles más estrictos sobre las adquisiciones extranjeras de compañías tecnológicas consideradas estratégicas.

El Gobierno chino aspira, en definitiva, a retener dentro de sus fronteras tanto el hardware como el software de la carrera de la IA; así como los chips, los modelos y los datos con los que se entrenan.

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Un golpe a sus propias empresas

La parte más impactante de esta propuesta es la que afecta a la fabricación de semiconductores. Huawei, Alibaba o ByteDance diseñan chips que hoy dependen, en distintos grados, de fábricas de semiconductores como TSMC (Taiwán) o Samsung (Corea del Sur) para su producción final. Prohibir ese acceso dejaría a estas compañías atadas a la capacidad de fabricación nacional, todavía por detrás en nodos punteros, o forzaría a SMIC y otras fábricas de circuitos integrados chinas a asumir una demanda para la que aún no están preparadas.

El paquete regulatorio incluiría también un endurecimiento de las normas sobre adquisiciones extranjeras de tecnología estratégica china

El Ministerio de Comercio también ha trasladado a Alibaba, ByteDance y Zhipu su intención de limitar la salida de datos de entrenamiento fuera del país, así como de restringir la descarga de los pesos de sus modelos por parte de usuarios extranjeros. Esta medida marcaría un giro respecto a la estrategia seguida hasta ahora por compañías como DeepSeek, que han apostado por publicar en abierto los pesos de sus modelos como parte de su ofensiva de bajo coste frente a la IA occidental.

Otro apunte: el paquete regulatorio incluiría también un endurecimiento de las normas sobre adquisiciones extranjeras de tecnología estratégica china, especialmente en el terreno de la IA agéntica. Esta revisión busca cerrar lo que el Gobierno chino interpreta como una laguna legal, la misma que permitió a Meta adquirir la empresa emergente Manus por 2.000 millones de dólares antes de que las autoridades chinas ordenasen deshacer la operación.

Las restricciones, de confirmarse, se incorporarían previsiblemente a la próxima revisión del catálogo chino de tecnologías prohibidas o restringidas para la exportación, el mismo instrumento que ya regula las tierras raras y el litio. Por ahora todas las propuestas están en fase de consulta y ninguna de las empresas mencionadas, ni el propio Ministerio de Comercio, ha confirmado su alcance final. El resultado sería una paradoja regulatoria: China restringiendo el acceso de sus propias empresas a la fabricación de chips más avanzada en nombre de una soberanía tecnológica que, por el camino, podría frenarlas.

Imagen | TSMC

Más información | Tom's Hardware

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