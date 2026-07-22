Entendiendo el trío de plegables de Samsung: el top, el joven y el gran rival del iPhone plegable

Samsung ha presentado su nueva serie Galaxy Z: Fold8, Fold8 Ultra y Flip8. No es una jerarquía de gama alta a gama baja, sino tres formas distintas de entender un plegable, cada una dirigida a un tipo de usuario concreto.

Fold8 para quien quiere un plegable pensado ante todo para consumir contenido: su pantalla está adaptada a vídeo, lectura y redes, con un cuerpo más ligero que el resto de la gama.

para quien quiere un plegable pensado ante todo para consumir contenido: su pantalla está adaptada a vídeo, lectura y redes, con un cuerpo más ligero que el resto de la gama. Fold8 Ultra para quien prioriza la productividad y una cámara top. Es el plegable más fino lanzado por Samsung y su pantalla de 8 pulgadas permite trabajar en varias aplicaciones a la vez.

para quien prioriza la productividad y una cámara top. Es el plegable más fino lanzado por Samsung y su pantalla de 8 pulgadas permite trabajar en varias aplicaciones a la vez. Flip8 para quien prioriza poder llevar el móvil en el bolsillo, por pequeño que sea, y el lifestyle. También para quien prefiere no abrir el móvil si no es necesario: su pantalla exterior ha sido rediseñada para poder hacer más con ella y no tener que desplegarlo.

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En detalle. La diferencia entre Fold8 y Fold8 Ultra no es solo de gama sino de proporciones de pantalla. Y ahí está la clave de para quién es cada uno.

Samsung Galaxy Z Fold8. Imagen: Samsung.

El Fold8 tiene una pantalla interior 4:3, más cuadrada que alargada. Samsung explica que ese formato imita las proporciones de una revista o un libro: es cómodo para leer, ver vídeo vertical u horizontal y navegar, pero no está pensado para tener dos o tres apps abiertas a la vez. Por fuera, su pantalla 10:16 es la más estrecha de la gama, ideal para usarlo plegado como un móvil normal. Con 201 gramos es el Fold más ligero, y monta una cámara dual de 50 MP suficiente para el día a día, aunque no es la mejor. Es, en resumen, un plegable construido para consumir contenido con comodidad, no para trabajar en él. Y es, casualmente, el mismo factor de forma que lleva meses filtrándose sobre el primer plegable de Apple, previsto para dentro de mes y medio. Samsung no lo dice así, pero ha llegado primero con un diseño que hasta ahora nadie más ha lanzado en ese formato exacto. Al menos en España. Porque Oppo tuvo su Find N, pero no en nuestro mercado.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Imagen: Samsung.

El Fold8 Ultra invierte esa lógica. Su pantalla interior crece hasta las 8 pulgadas, lo bastante grande como para dividirla en varias ventanas y trabajar con dos o tres aplicaciones a la vez, algo que el Fold8 normal no ofrece con la misma comodidad por su forma más alargada. A cambio pesa más, 215 gramos, y mete una batería de 5.000 mAh y un sistema de refrigeración de grafito ampliado para aguantar cargas de trabajo largas: edición, multitarea, creación de contenido... Su cámara principal salta a 200 MP con HDR, pensada para quien necesita los mejores resultados posibles. Es el mismo tamaño de pantalla que un Fold8, pero con el hardware orientado a producir en vez de consumir.

Samsung Galaxy Z Flip8. Imagen: Samsung.

El Flip8 juega en otra liga distinta: no compite en tamaño de pantalla interior con ninguno de los dos, porque su gracia está en plegarse hasta caber en un bolsillo. Con 6,1 mm de grosor es el Flip más fino que ha lanzado Samsung, y su diferenciador no es la pantalla principal sino la FlexWindow exterior, ahora convertida en una interfaz con IA propia: permite responder, consultar información o lanzar acciones sin abrir el móvil. Es el plegable pensado para quien usa el móvil en ráfagas cortas a lo largo del día, no en sesiones largas.

Sí, pero. El Fold8 no es el buque insignia. Ese papel lo mantiene el Ultra: más batería, mejor cámara, y pantalla más grande. Quien busque "el Samsung plegable más potente" no debe fijarse en el modelo con formato pasaporte, sino en el Ultra.

Samsung asume aquí un riesgo que no suele correr: lanzar tres plegables a la vez implica que compitan entre ellos por el mismo comprador, no solo con el resto del mercado.

Y ahora qué. Los tres modelos ya están en periodo de reserva en algunos mercados. Samsung no ha confirmado precios todavía. Cada compra incluirá seis meses gratis de Google AI Pro, con 5 TB de almacenamiento.

En Xataka | David Alonso, VP de Samsung España: “El 93% de todos los plegables que se han vendido en España son Samsung”

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