Clint Eastwood reflexiona sobre la creatividad: "No entiendo a Stallone, tengo la impresión de que solo lo hace por dinero"

Esa frase de Clint Eastwood no es actual, sino que pertenece a 2003, a un perfil que Lillian Ross escribió sobre Eastwood para 'The New Yorker'. Curiosamente después de aquello Stallone volvió a Rocky, pero lo hizo con una película que supuso un enorme éxito crítico y de público. E Eastwood no volvió a ninguna de sus películas previas. Es decir, un cuarto de siglo después, la cita es matizable pero esencialmente significa lo mismo.

A qué viene. Ese "No entiendo a Sylvester Stallone. Tengo la impresión de que solo lo hace por dinero" se dijo dentro de una reflexión más amplia de Eastwood sobre su propia carrera: hablaba de Harry Callahan, del riesgo de estancarse artísticamente, de la necesidad de crecer en vez de retroceder. Por entonces, no se sabía si 'Rocky Balboa' acabaría siendo una película digna o un despojo nostálgico. En 2003, ni siquiera había empezado a rodarse.

Moló. Tres años después, Stallone escribió, dirigió y protagonizó esa sexta entrega. La reacción crítica superó con margen la de sus dos predecesoras: Rotten Tomatoes marca hoy un 78% sobre 180 reseñas, muy por encima del recibimiento que tuvo 'Rocky V' en 1990. En términos comerciales, 'Rocky Balboa' recaudó 155,9 millones de dólares con un presupuesto de 24 millones. La entrega que recuperó a Rocky fue un muy digno homenaje a un personaje clásico.

Todos pecan. Eastwood tampoco se libró del impulso de resucitar personajes. Interpretó a Harry Callahan cinco veces entre 1971 y 1988, hasta 'La lista negra', la última entrega de la saga. Cuando por fin descartó un sexto Callahan, Warner Bros. no cerró la puerta: en 2004 barajó relanzar la franquicia con Dwayne Johnson en la piel de un detective treintañero. El plan murió por los fracasos de taquilla del propio Johnson.

Sin secuelas (relativamente). Sin embargo, Eastwood ha permanecido fiel a sus palabras: en 2003 ya hacía muchos años que había abandonado las películas de Callahan y estaba plenamente inmerso en una carrera como autor completo y aceptado por Hollywood. Las palabras siempre son relativas, eso sí, porque al fin y al cabo... ¿qué son películas como 'Sin perdón' si no secuelas tardías de sus éxitos como protagonista para directores como Leone, en donde el director se pregunta qué pasa cuando los iconos llegan a una edad avanzada y todos los tesoros obtenidos a tiroteo limpio han quedado en nada?

Lo que queda. Lo realmente valioso de esta declaración, que hay que recordar que no ha pronunciado el nonagenario Eastwood actual, está en que es infinitamente matizable: Rocky volvió a una de sus franquicias clásicas (y volvería a hacerlo con 'John Rambo', otro éxito de crítica -en menor medida, eso sí- y público), pero fue un regreso más que digno. E Eastwood se mantendría fiel a sus palabras, pero cuatro secuelas de Harry el Sucio están para recordarle que no hay nadie con una carrera completamente irreprochable.

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