España preparó a miles de jóvenes para la universidad aprobando la PAU. Cuatro de cada diez terminaron haciendo un grado de FP

Cada mes de julio se repite la misma escena de miles de adolescentes saliendo de alguno de los exámenes de lo que un día se llamó Selectividad y, por ahora, se conoce como Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Durante décadas, ese ritual terminaba casi siempre en la misma puerta: la de una universidad.

Sin embargo, en los últimos años algo ha cambiado. Los alumnos que llegan a esta prueba ya no lo hacen confiando en que su futuro está asegurado tras un título universitario y ya no ven a la Formación Profesional como la salida para quienes no quieren estudiar.

El giro que nadie anunció. Durante años, aprobar la PAU y no ir a la universidad se vivía casi como un fracaso. Un despilfarro de talento. Hoy ese estigma se ha roto. Según el informe Panorama de la Educación 2025, elaborado por la OCDE, el 39% de quienes entran por primera vez en la educación superior española lo hacen a través de un ciclo de FP de grado superior y solo el 47% opta por la vía universitaria. La cifra dobla con creces la media de la organización, donde solo el 16% opta por esta vía y el 78% va directo a la universidad.

Estos porcentajes suponen, sin duda, un cambio de mentalidad más que una anécdota estadística. La FP ha dejado de ser el "patito feo" del sistema educativo en España.

Las cifras que sustentan el cambio. Según datos los últimos datos recabados por el Ministerio de Educación en el informe Estadística de Alumnado de Formación Profesional 2024-2025, se ha producido un incremento del 23,5% en el alumnado en los cinco años previos, destacando especialmente el número de matriculados en los grados superiores que reciben un 29,8% más alumnos.

El contraste con Europa es llamativo. En España, la FP superior como puerta de entrada a la educación superior es del 33,3% triplicando la media de la Unión Europea, que se queda en el 10%. Este giro a hacia una formación orientada al aprendizaje de una profesión, responde a una demanda concreta que llega desde las empresas.

Por qué los jóvenes eligen FP y la universidad. Según el informe 'Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España', el 47% de las ofertas de empleo publicadas en España, pedía algún título de FP. Es una cifra que crece cada año y que empieza a competir de tú a tú con la exigencia de una formación universitaria.

Marisa Bermejo, directora de Sanitas Campus FP Madrid, declaraba a El Español que "Después de la PAU, los jóvenes han de entender que existen varias formas de llegar a una profesión". Y añade que la FP "permite desarrollar competencias técnicas desde una etapa temprana". Según datos del Ministerio de Educación, la empleabilidad de la Formación Profesional es del 73%, y con algunos sectores rozando el 90%, lo cual la sitúa como una puerta de acceso directo al mercado laboral para los jóvenes.

Los sectores que más tiran de la FP. No todas las familias formativas crecen por igual. Administración y Gestión lidera el número de ofertas, seguida de cerca por Sanidad, con demanda constante en laboratorios y áreas clínicas. Comercio y Marketing también empuja, impulsada por el auge del comercio digital.

El crecimiento más rápido lo protagoniza Informática y Comunicaciones. Es una de las familias con mayor inserción laboral entre los graduados de Grado Superior, donde el 54,7% encuentra empleo antes de cumplir los dos años tras titularse, según los datos del Ministerio de Educación.

En Xataka | Europa tiene muy claro que en España hay muchísimos graduados. El problema es que no lo son en lo que necesitan las empresas

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