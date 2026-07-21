Hacienda ha confirmado lo que ya era una realidad: vivir gratis en casa de tus padres no implica una donación de vivienda

El precio de la vivienda es uno de los principales obstáculos para la emancipación de los jóvenes en España. Según datos del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,2% de los jóvenes pueden permitirse vivir fuera del hogar familiar. De ellos, el 57,9% lo hace en pisos de alquiler y un tercio de esos jóvenes comparte piso con otros jóvenes para poder asumir los gastos.

En este contexto, no es extraño encontrar a personas con más de 30 años viviendo con en casa de sus padres. No obstante, según han confirmado el Ministerio de Hacienda a VerificaRTVE, es falso que vivir gratis en casa de los padres, o en "cualquier propiedad de sus padres", pueda considerarse "como una donación".

Hacienda lo deja claro: no hay donación. Tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) señalan que no existe ningún impuesto ni cambio legal que penalice a los hijos por residir en el domicilio familiar.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaban a Maldita.es que "no ha habido cambios legales ni de orientación de las actuaciones administrativas desde que existe el IRPF, ni nunca se ha considerado como un riesgo fiscal". Carlos Cruzado, presidente del sindicato GESTHA, explicó a RTVE que no se aplican impuestos u obligaciones fiscales adicionales por el simple hecho de que una persona adulta comparta vivienda con sus padres.

Donación es un cambio de propiedad, no de uso. El motivo por el que no se produce ningún cargo es porque, sencillamente, cuando un hijo vive con sus padres no se produce ninguna transmisión patrimonial. Cambia el uso consentido que se hace de ella, no la propiedad. Este cambio de uso entre familiares sin contraprestación económica no encaja en ninguno de los supuestos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por lo que ni padres ni hijos deben liquidar ese impuesto.

La profesora de Derecho Financiero Rosa María Galán apuntaba a Maldita.es que, en el caso de hijos sin recursos económicos para subsistir por sí mismos, el artículo 142 del Código Civil obliga a los padres a cubrir el sustento, vivienda, vestido y asistencia médica de los hijos. No hace falta argumentar la gratuidad de la convivencia ya que proporcionarla es una obligación legal.

Se aplica incluso para la segunda residencia. Esta misma lógica se aplica incluso cuando padres e hijos no conviven en el mismo inmueble, sino que, por ejemplo, los padres viven en la vivienda habitual, y los hijos en una segunda residencia propiedad de los padres. Según Cruzado, Hacienda "entiende que puede haber cesión gratuita y no imputa un rendimiento a valor de mercado".

En este caso los padres tributan igual que si la vivienda estuviera vacía por imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, las mismas obligaciones que ya existen por tener una segunda residencia sin uso habitual. En ese supuesto, el propietario de la vivienda debe tributar por un impuesto del 2% del valor catastral del inmueble, y en algunos supuestos se reduce hasta el 1,1%.

Es decir, lo que tributa es la condición de segunda vivienda en propiedad, no por el hecho de que en la vivienda vivan los hijos o no.

La cesión de uso no es una donación: la distinción que lo cambia todo. Tal y como explicó José María Salcedo, socio director del bufete tributario Salcedo Tax Litigation a Idealista, el artículo 6.5 de la Ley del IRPF establece una presunción de onerosidad. Eso significa que Hacienda tiende a asumir que cualquier cesión tiene precio.

Sin embargo, esa presunción admite prueba en contrario, y el instrumento más habitual para acreditarlo es el contrato de comodato, un documento que formaliza el préstamo del inmueble sin contraprestación económica y que, según Cruzado, Hacienda "no suele hacer estas comprobaciones", aunque sirve como garantía para justificar "gratuitamente el derecho a usar una cosa ajena por determinado tiempo".

Una versión de este artículo se publicó en febrero de 2026

En Xataka | Si la pregunta es cuánto dinero se puede donar a un hijo sin declararlo a Hacienda, la ley lo deja claro: ninguno

Imagen | Pexels (Jakub Żerdzicki)

En Trendencias | Confirmado: el Gobierno determina que los que vivan en casa de sus padres deberán pagar impuestos en determinadas condiciones