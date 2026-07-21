Ya es oficial: llega a España el Vivo V70 Lite 5G, un móvil que promete hasta tres días de autonomía por menos de 360 euros

Va pasando el año 2026 y cada vez tenemos más opciones interesantes si queremos un nuevo móvil y no queremos gastar más de 400 euros. La última propuesta nos llega de la mano de Vivo y ya está disponible en España: se trata del Vivo V70 Lite 5G, que ya se puede comprar por 359 euros en MediaMarkt (también en la tienda de Vivo).

Mucha autonomía y carga rápida por menos de 360 euros

El PVP de este nuevo dispositivo de Vivo es de 399 euros, pero ha llegado con una rebaja de 50 euros de lanzamiento. Es un dispositivo ideal para aquellas personas que buscan un móvil con buena relación calidad-precio, especialmente si la prioridad es tener mucha autonomía. Tenemos en él la misma batería que el Vivo V60 Lite: unos 6.500 mAh con carga rápida por cable de 90 W que prometen hasta casi los tres días de autonomía.

Además, el móvil viene con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz de tasa de refresco y compatibilidad con HDR10+ (lo que la hace ideal para ver pelis). El dispositivo viene con un chip Dimensity 7400 Turbo bajo el capó, un procesador que ofrece un rendimiento adecuado para el uso del día a día (redes sociales, navegar por Internet, etc). Para jugar o usos pesados, puede sufrir a la larga.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Cuenta con un sistema de doble cámara trasera donde hay un sensor Sony IMX882 de 50 megapíxeles de 1/1,95 pulgadas y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. El móvil llega solo con una configuración de memoria de 6+256 GB, una reducción con respecto al anterior Vivo V60 Lite, que llegaba con dos configuraciones de memoria con 8 y 12 GB de RAM, respectivamente.

⚡ EN RESUMEN: vivo v70 lite 5g ✅ LO MEJOR Muy buena autonomía: Su batería de 6.500 mAh promete ofrecer varias jornadas de autonomía y con 90 W de carga rápida.

Su batería de 6.500 mAh promete ofrecer varias jornadas de autonomía y con 90 W de carga rápida. Ligero y manejable: Pese a tener una batería con muy buena capacidad, no llega a 200 gramos de peso. ❌ LO PEOR Menos RAM que su antecesor: La crisis de la memoria RAM recorta las configuraciones de este Vivo V70 Lite, que ahora solo viene con 6 GB.

La crisis de la memoria RAM recorta las configuraciones de este Vivo V70 Lite, que ahora solo viene con 6 GB. Un rendimiento justo a la larga: Su procesador, fabricado en 4 nm, tiene un rendimiento correcto para la mayoría de usuarios. Para personas exigentes o a largo plazo, puede sufrir un poco más. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo móvil y tu prioridad es tener mucha autonomía sin gastar más de 400 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más potente o con mayor soporte de software, incluso si eso significa no tener tanta autonomía.

También te puede interesar

XIAOMI POCO X8 Pro Smartphone de 12+512GB Blanco Batería de 6500mAh Hoy en Amazon — 394,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy A26 5G 256GB Teléfono Móvil, Inteligencia Alucinante, 6GB RAM, 50MP Cámara, Negro, Garantía del Fabricante 3 Años + 1 Año Extra Hoy en Amazon — 369,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Vivo

En Xataka | Mejores móviles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y diez modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados