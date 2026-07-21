Vigilancia 360° de alta resolución y sin pagar suscripciones: la Reolink OMVI 3i WiFi llega a España

A la hora de proteger la vivienda o el negocio con sistemas de videovigilancia, uno de los dilemas habituales es elegir entre una cámara de gran angular que cubra mucho espacio o una con movimiento pan-tilt que permita hacer zoom y seguimiento. Reolink busca resolver esta disyuntiva con la llegada a España de la OMVI 3i WiFi, una cámara de seguridad inteligente que destaca por su sistema de triple lente pensado para abarcar un campo de visión completo de 360º sin perder detalle.

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Una cámara de vigilancia con la que no existen los puntos ciegos

El aspecto central de la OMVI 3i WiFi reside en la combinación de sus ópticas. Por un lado, integra un módulo panorámico de doble lente de 10 MP; por otro, suma una tercera lente PT (pan-tilt) de 8 MP. En conjunto, el sistema alcanza una resolución combinada de 18 MP, lo que le permite mantener una vista general y continua de la escena al tiempo que puede enfocar o realizar un seguimiento detallado sobre zonas o sujetos específicos.

Para sacar partido a esta estructura, esta cámara de vigilancia incorpora las tecnologías SyncTrack y Auto Framing. Estas funciones permiten que la cámara detecte, de forma automática, a personas u objetos en movimiento y los mantenga encuadrados y centrados en la imagen mientras se desplazan.

A nivel de software, el modelo estrena la tecnología IA ReoNeura, un sistema propio que realiza el procesamiento de detección inteligente y la búsqueda de vídeo directamente en el propio hardware. Al no depender de la nube para estas tareas de análisis, el equipo busca reducir tanto los falsos avisos como los tiempos de respuesta, reforzando además la privacidad de los datos.

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En la misma línea, la propuesta de Reolink prescinde de las cuotas mensuales o servicios de suscripción obligatorios. Las grabaciones se pueden almacenar localmente mediante una tarjeta microSD de hasta 512 GB o conectando el equipo a un grabador NVR de la propia marca.

Precio y disponibilidad

La Reolink OMVI 3i WiFi ya se encuentra disponible en España con un precio oficial recomendado de 319,99 euros, pudiéndose adquirir tanto en la web oficial del fabricante como a través de su tienda en Amazon. Para quienes prefieran la instalación mediante cable de red en lugar de conexión inalámbrica, la marca también ofrece la versión OMVI 3i PoE.

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⚡ EN RESUMEN: cámara de seguridad reolink omvi 3i wifi ✅ LO MEJOR Cobertura completa en un solo dispositivo: la arquitectura de triple lente permite sustituir la instalación de múltiples cámaras para cubrir un espacio amplio.

la arquitectura de triple lente permite sustituir la instalación de múltiples cámaras para cubrir un espacio amplio. Sin costes recurrentes: el almacenamiento local y el procesamiento de IA en el dispositivo evitan el pago de cuotas mensuales. ❌ LO PEOR Inversión inicial... Su precio la sitúa por encima de las cámaras de vigilancia IP de gama de entrada más sencillas.

Su precio la sitúa por encima de las cámaras de vigilancia IP de gama de entrada más sencillas. Dependencia de la señal inalámbrica... Aunque cuenta con la variante PoE (cableada), el modelo WiFi requiere un punto de acceso con buena cobertura para transmitir el flujo de vídeo de alta resolución sin interrupciones. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una vivienda con jardín, patio o acceso amplio, ya que es ideal para quienes buscan monitorizar áreas exteriores extensas evitando puntos ciegos sin llenar la fachada de dispositivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes vigilar una habitación pequeña o un pasillo, ya que un modelo panorámico de triple lente te resultará excesivo en prestaciones y tamaño.

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Imágenes | Reolink

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