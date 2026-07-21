Garmin acaba de entrar en el terreno de Whoop con la nueva CIRQA. Ha elegido atacar justo donde más duele

Llevar un dispositivo en la muñeca para conocer mejor nuestro cuerpo suele implicar aceptar una pantalla más. Allí aparecen el ritmo de carrera, las notificaciones, las alertas y los resúmenes que nos invitan a comprobar constantemente qué está ocurriendo. Garmin se suma ahora a una propuesta que otros fabricantes ya habían explorado: eliminar esa parte de la experiencia sin renunciar al seguimiento continuo. Su nueva pulsera recoge datos durante el día y la noche, pero centraliza su consulta en el móvil. No busca mostrar más cosas, sino ofrecer otra forma de convivir con el seguimiento personal.

La protagonista de esta historia se llama CIRQA Smart Band y es la primera pulsera inteligente sin pantalla de Garmin pensada para reunir en un mismo dispositivo el seguimiento cotidiano, el deporte y el bienestar. En España podremos pedirla desde el 24 de julio por 199,99 euros, con dos tamaños, una correa de tela adaptable a la muñeca o al brazo y hasta diez días de autonomía. No es la primera vez que vemos a la compañía explorar este formato: en 2025 lanzó la Index Sleep Monitor, aunque aquella propuesta estaba centrada en el sueño y la recuperación.

Ficha técnica de la nueva CIRQA de Garmin

Material de la correa Tela (correas ComfortFit) Correas de desmontaje rápido Sí (pasadores de extracción rápida de 14 mm con una correa de 24 mm de ancho) Tamaño de la carcasa 27 x 47 x 9 mm

S-M: 120-200 mm

L-XL: 145-240 mm Peso Módulo: 14,8 g

Correa: S-M, 5,9 g (20,7 g)

Correa: L-XL, 6,4 g (21,2 g) Batería Litio-ión Hasta 10 días de autonomía Memoria/historial 128 MB Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) Sí Alertas de frecuencia cardiaca anómala Sí Frecuencia respiratoria Sí EDAD FISIOLÓGICA Sí Monitor de energía Body Battery™ Sí Estrés durante todo el día Sí Frecuencia cardiaca en reposo Sí Meditación Sí (sin guía) Trabajo de respiración Sí (con guía solo a través de Garmin Connect+) Sueño Sí (avanzado) Entrenador de sueño Sí Control del sueño Sí Variaciones en la respiración Sí Detección de siestas Sí Hidratación Sí Salud femenina Sí Estimaciones de las ovulaciones anteriores Sí Temperatura de la piel Sí AVISO DE JET LAG Sí Registro de estilo de vida Sí Estado de salud Sí Aclimatación por pulsioximetría Sí Acelerómetro Sí Conectividad Bluetooth ANT+ GPS conectado Sí (depende del móvil) precio 199,99 euros

Usar la CIRQA implica aceptar que no podremos comprobar qué está registrando con un simple vistazo a la muñeca. No hay una esfera a la que acudir, menús por los que desplazarnos ni datos que aparezcan al levantar el brazo. Para consultarlos tendremos que abrir la aplicación en el móvil, donde podremos revisar la información recopilada y, durante una actividad con el GPS del teléfono, comprobar datos básicos como la distancia y el ritmo. En la banda solo encontraremos un botón lateral, configurable para iniciar nuestra actividad favorita.

Garmin quiere medirlo todo sin poner otra pantalla en la muñeca

El dispositivo puede reconocer por sí solo actividades como caminar o correr y guardarlas para que las revisemos después. A medida que confirmemos o corrijamos esos registros, adaptará su clasificación para intentar identificarlos con mayor precisión en el futuro. También podremos iniciar manualmente el seguimiento de más de 80 actividades y asignar una de ellas al botón lateral. Para las rutas al aire libre, sin embargo, dependerá del GPS del teléfono: no integra uno propio. Con el móvil conectado, también permite compartir nuestra ubicación mediante LiveTrack.

Fuera del entrenamiento, la pulsera mantiene un seguimiento continuo de la frecuencia cardiaca y puede avisarnos si detecta valores inusualmente altos o bajos según nuestros ajustes. También estima la saturación de oxígeno, registra el estrés, la temperatura de la piel, los pasos, las calorías y los minutos de intensidad. Body Battery ofrece, además, una estimación de cómo evolucionan nuestras reservas de energía a lo largo del día. A ello se suman el seguimiento del ciclo menstrual y el embarazo, las estimaciones retrospectivas de ovulación y el registro de hábitos como el consumo de alcohol o cafeína.

Por la noche, la propuesta se vuelve especialmente ambiciosa. La CIRQA desglosa las fases del sueño, detecta siestas, calcula una puntuación global y ofrece una estimación personalizada de cuánto descanso necesitamos. También analiza la regularidad de nuestros horarios, la alineación con el ritmo circadiano, la respiración y el estado de VFC, además de incluir una alarma inteligente por vibración. Esas mediciones pueden ayudarnos a identificar cambios respecto a nuestro patrón habitual, pero no permiten diagnosticar apnea ni otros trastornos del sueño.

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Cuando entrenamos, su valor no está solo en acumular mediciones, sino en intentar convertirlas en decisiones. La predisposición para entrenar combina factores como el sueño y la recuperación para indicarnos si conviene apretar o bajar el ritmo, mientras el estado de entrenamiento ayuda a interpretar si estamos entrenando de forma productiva, si hemos alcanzado un pico de forma o si estamos acumulando una carga excesiva. También podremos seguir la evolución del VO2 máximo, conocer el beneficio estimado de cada sesión y consultar cuánto tiempo necesita el cuerpo antes del siguiente esfuerzo. Garmin incluye además un modo específico para usuarios de silla de ruedas, aunque con funciones adaptadas y sin cálculo de VO2 máximo.

Garmin insiste en que la CIRQA no necesita suscripción, y en lo esencial es cierto: podremos consultar el sueño, la recuperación, el estado de entrenamiento o Body Battery sin pagar una cuota periódica. Eso no significa que todo quede incluido. La compañía coloca tras Connect+ algunas funciones de inteligencia artificial, nutrición, meditación, determinados planes de entrenamiento y gráficos avanzados durante las actividades en directo, mientras Natural Cycles mantiene su propia tarifa. El planteamiento se separa así del de Whoop, donde la membresía forma parte del acceso al producto; aquí la capa de pago es opcional y se suma sobre una base ya funcional.

La CIRQA no llega a un terreno vacío. Por 99,99 euros, la Fitbit Air ofrece el seguimiento básico sin cuota y reserva su entrenador personalizado con Gemini para Google Health Premium. Polar propone una fórmula más cercana a la de Garmin: su Loop cuesta 179,90 euros y tampoco exige una suscripción. Amazfit completa el abanico con la Helio Strap, orientada al entrenamiento y la recuperación sin pagos recurrentes obligatorios. Como vemos, la ausencia de pantalla ya no basta para diferenciarse: también debemos mirar cuánto pagamos y qué queda disponible después de la compra.

Por 199,99 euros, la CIRQA encaja sobre todo en quienes ya utilizan otros dispositivos de Garmin y quieren mantener un seguimiento continuo sin llevar siempre el mismo reloj. También puede resultar atractiva si preferimos dormir con una banda de tela más discreta, alternar entre un reloj tradicional y un wearable o reducir las distracciones sin renunciar a los datos. En cambio, será menos convincente para quien necesite consultar el ritmo durante la carrera, salir sin el móvil o simplemente contar pasos al menor precio posible. Su valor no está solo en lo que mide, sino en cómo se integra en un ecosistema ya construido.

Imágenes | Garmin

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