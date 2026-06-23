Las nuevas Meta Glasses son 0% Ray-Ban. Esa es una gran noticia para nuestro bolsillo

Meta acaba de anunciar el lanzamiento de varios nuevos pares de gafas inteligentes a las que llama sencillamente Meta Glasses ("Gafas Meta"), pero lo realmente llamativo del lanzamiento no son las especificaciones de las gafas —que apenas cambian— sino quién está detrás de ella.

Porque por primera vez, Meta se deshace del branding y de la alianza con Ray-Ban para lanzar estas gafas. La nueva gama consta de los modelos Fury, Adventurer y Starfire Kylie Edition, cada una de las cuales tiene un diseño distinto. Conozcámoslas.

Ficha técnica de las Meta Glasses



META GLASSES (2026) dimensiones y peso 151 x 49 x 22 mm (estándar) 156 x 52 x 22 (grande) 24,5 gramos (montura, estándar) 25,9 gramos (montura, grande) captura de imágenes 3024 x 4032 píxeles 12 MP, ultra gran angular, 100° de FOV captura de vídeo 3K a 30 fps 1440p a 30 fps 1200p a 60 fps sistema de audio 2x microaltavoces 6x micrófonos asistente de voz Meta AI (Muse Spark) controles Táctiles Por voz memoria 32 GB flash (+500 fotos o 100 vídeos de 30 segundos) batería "Más de ocho horas" con una carga y uso mixto. 5 horas de reproducción continua de audio Hasta 48 horas acumulando cargas con el estuche completamente cargado conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.4 / BLE USB-C de carga (estuche) compatibilidad iOS 17 o Android 10 en adelante precio Desde 309 euros

Tres diseños, una influencer

Mientras que las Fury son algo más grandes, más rectangulares y con patillas algo más gruesas, las Adventurer son más estilizadas y "compactas". En ambos casos tenemos estos diseños tanto en tamaño estándar como en tamaño gande.

Pero además de ella llegan las Starfire Kylie Edition, la versión "premium" de estos nuevos modelos, que según Meta han sido desarrolladas en colaboración con la influencer Kylie Jenner.

Su diseño es totalmente distinto y diferencial, mucho más ovalado, pero además tienen una voz especial para Meta AI que al parecer suena similar a la voz de Jenner.

Todas las gafas pueden usarse con cristales grauados, y todas cuentan con una funda que a su vez recarga las gafas cuando están en su interior. En el caso de las de Kylie Jenner, la funda cuenta con un espejo interior.

Por primera vez desaparece el logo y cualquier traza de Ray-Ban en las gafas conectadas de Meta. Andrew Bosworth, CTO de la compañía, señaló que la alianza con EssilorLuxottica sigue en vigor, y que la idea era aquí expandir el catálogo y ofrecer más opciones de precios para los usuarios.

Porque ese es el gran argumento de estos modelos: parten de los 309 euros cuando por ejemplo las Ray-Ban Meta (Gen 2) lanzadas en septiembre de 2025 partían de los 419 euros. El precio de la edición de Kylie Jenner, eso sí, es también de 419 euros.

Los nuevos modelos son prácticamente calcados en especificaciones, y cuentan por ejemplo con la misma cámara y formatos de grabación, pero además añaden un sexto micrófono frente a la versión anterior. la conectividad, el espacio de almacenameinto y el soporte de iOS y Android es casi idéntico (mínimo iOS 17), y lo que sí cambia es un detalle especial: el modelo de IA.

De hecho, las gafas cuentan con un nuevo botón físico para activar la IA, y al pulsarlo podremos comenzar a conversar con el modelo de IA de Meta, que por primera vez en estas gafas es Muse Spark. Ese botón de acción es no obstante personalizable, lo que nos permitirá usarlo para otras tareas.

Entre las opciones que plantea este nuevo modelo de IA es un modo traducción en tiempo real más versátil (acepta chino mandarín, surcoreano, o japonés). Teóricamente estamos ante una IA que mejora notablemente en el modo conversacional y también en el reconocimiento de lugares y objetos.

Precio y disponibilidad de las Meta Glasses (2026)

Las Gafas Meta (2026) ya están disponibles en Europa, y los precios varían según la versión. Cada una de las tres variantes disponibles cuenta además con algunas subvariantes en estilo que pueden incrementar el precio:

Meta Glasses Adventurer: desde 309 euros

Meta Glasses Fury: desde 309 euros

Meta Glasses Starfire Kylie Edition: desde 419 euros

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