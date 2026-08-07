Llega a Lidl (el 10 de agosto) esta freidora de aire retro en colores pastel por menos de 40 euros

Las freidoras de aire sin aceite han dejado de ser una novedad para convertirse en un electrodoméstico básico en casi cualquier cocina. Sin embargo, en los rangos de precio más económicos es habitual encontrar diseños continuistas dominados por el plástico negro o gris mate. Para romper con esta tónica, Lidl vuelve a apostar por su popular línea de pequeños electrodomésticos de inspiración vintage.

A partir del próximo 10 de agosto, la cadena de supermercados trae a sus tiendas físicas (y ya disponible en su tienda online) la freidora de aire caliente Silvercrest de 2.000 W y 4,7 litros, un modelo en tonos pastel que destaca por ofrecer una capacidad familiar y buena potencia por solo 39,99 euros.

Freidora de aire caliente PVP en Lidl — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo para conseguir esta freidora de aire retro de Lidl, en Amazon hemos encontrado una alternativa también económica. Se trata de la Create Air Fryer Studio Easy, la cual está ahora rebajada a 45,95 euros y tiene una capacidad de 4,5 litros y una potencia de 1.400 W.

CREATE/AIR FRYER STUDIO EASY/Freidora de aire 4.5 L moca Hoy en Amazon — 45,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una airfryer ideal para cocinar para tres o cuatro personas

A diferencia de otros modelos económicos de diseño retro que suelen recortar en volumen útil quedándose en los dos o tres litros, esta versión de Silvercrest sube la apuesta hasta los 4,7 litros de capacidad. Este tamaño permite cocinar en una sola tanda raciones para entre tres y cuatro personas, optimizando los tiempos entre comidas familiares.

En el apartado técnico, su resistencia de 2.000 W genera un flujo continuo de aire caliente a alta velocidad que permite alcanzar un rango de temperatura de entre 40 y 200 °C. Esto amplía las opciones de uso más allá del "freír" sin aceite (patatas, alitas o verduras), abriendo la puerta a deshidratar fruta a baja temperatura u hornear pequeños postres.

Pese a su apariencia exterior de estética mid-century (o de los años 50), el cuadro de mandos de esta freidora de aire integra una pantalla táctil LED con ocho programas preconfigurados para ajustar automáticamente tiempo y temperatura según el ingrediente. La cubeta interior y la rejilla cuentan con revestimiento antiadherente libre de BPA y son extraíbles para facilitar su limpieza en el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire retro silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Excelente relación capacidad-precio: 4,7 litros de volumen real por debajo de la barrera de los 40 euros es una cifra difícil de batir en el mercado actual.

4,7 litros de volumen real por debajo de la barrera de los 40 euros es una cifra difícil de batir en el mercado actual. Diseño retro cuidado: sus tonos pastel permiten integrarla en la cocina como un elemento decorativo diferenciador frente a los modelos convencionales. ❌ LO PEOR Sin ventana transparente... Para comprobar el estado de la cocción es necesario extraer el cajón, lo que provoca una ligera pérdida de temperatura puntual.

Para comprobar el estado de la cocción es necesario extraer el cajón, lo que provoca una ligera pérdida de temperatura puntual. Sin conectividad WiFi... No incluye control remoto ni app para el smartphone, limitando su control al panel táctil frontal de la máquina. 💡 CÓMPRALO SI... Eres amante de la estética vintage y quieres cuidar la línea visual de los electrodomésticos de tu encimera combinándola con otros elementos en tonos pastel. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas cocinar grandes volúmenes de comida a la vez (como pollos enteros de gran tamaño o dos platos diferentes), conviene dar el salto a modelos de doble cesta o capacidades superiores a los 6,5 litros.

También te pueden interesar

Ninja CRISPi PRO XL Freidora de aire Hoy en Amazon — 294,69 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

En Xataka | Hace dos años me compré mi primera freidora de aire. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Freidora de aire Cosori vs Cecotec: diferencias y cuál comprar