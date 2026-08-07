Da igual si quieres el Galaxy Z Flip8 o un Z Fold8: todos tienen un descuentazo en MediaMarkt

Aunque los conocimos hace unas semanas, los nuevos plegables de Samsung aterrizan hoy. Tenemos tres opciones bastante diferentes entre sí, incluyendo en esta ocasión un nuevo formato de plegable que llega en el Galaxy Z Fold8. Si te interesa alguno, te vamos a resumir sus principales características y, además, cómo hacerte con ellos de forma más económica en MediaMarkt.

Descuentos para los tres nuevos plegables de Samsung

Son tres dispositivos muy interesantes que comparten varios puntos en común, como una fuerte presencia de herramientas de inteligencia artificial de la mano de Galaxy AI. Sin embargo, es en las diferencias donde está la clave para elegir el plegable que mejor se adapta a lo que estamos buscando. Cabe señalar que si compramos cualquiera de ellos, tendremos un descuento del 15 % en los Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Buds4 Pro.

Galaxy Z Fold8

Empezamos por el nuevo Galaxy Z Fold8, que tiene un diseño que nunca antes había lanzado la compañía coreana. Este dispositivo, cuando se abre, tiene una pantalla de 7,6 pulgadas que es ideal para ver contenido multimedia o leer. Además de todo esto, monta el mejor procesador Android que hay ahora mismo (Snapdragon 8 Elite Gen 5), tiene 12 GB de memoria RAM y un sistema de doble cámara principal.

Hablemos ahora de los descuentos. El teléfono parte de los 1.999 euros en su versión de 256 GB, pero si nos registramos en miMediaMarkt (es gratis y solo lleva un par de minutos), recibiremos un descuento directo de 70 euros. Además, tenemos dos cupones de descuento: '5GALAXYZMM' para obtener un 5% de descuento y 'TradeIn100GalaxyFold8', que nos dará 100 euros de descuento directo al entregar nuestro viejo móvil. Todo ello deja el precio de este dispositivo en 1.734,05 euros.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Seguimos con el Galaxy Z Fold8 Ultra, evolución directa del Galaxy Z Fold7. El primer Ultra que llega a la gama plegable de Samsung lo hace con una pantalla interior de 8 pulgadas que es ideal para productividad, pudiendo tener varias cosas abiertas de forma simultánea. Es muy delgado (solo tiene 4,1 milímetros de grosor abierto), pesa 215 gramos y viene con el mismo procesador Snapdragon que el anterior. Además, trae una batería de silicio-carbono de 5.000 mAh.

La promo para este dispositivo es exactamente igual a la del anterior: tenemos descuento de 70 euros con miMediaMarkt, de un 5 % con el código '5GALAXYZMM' y de 100 euros usando 'TradeIn100GalaxyFold8' al entregar nuestro viejo móvil. Con todo ello, el móvil pasa a costar 1.924,05 euros.

Galaxy Z Fold8 Ultra PVP en MediaMarkt (desde) — 1.924,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Z Flip8

Terminamos con el más económico de los nuevos plegables de Samsung, el Galaxy Z Flip8. Este dispositivo es ideal para creadores de contenido o para usuarios que buscan un móvil plegable ligero y muy manejable. Apenas pesa 180 gramos y, abierto, tiene 6,1 milímetros de grosor. La pantalla exterior permite hacer un montón de tareas y procesos sin necesidad de abrirlo, además de que FlexWindows permite grabar o tomar selfies con las cámaras exteriores del móvil.

Aquí también tendremos un descuento con miMediaMarkt, aunque en este caso es de 50 euros. Lo que sí es idéntico es el descuento al usar el código '5GALAXYZMM', además de los 100 euros de descuento con el código 'TradeIn100GalaxyFlip8'. Con todo ello, este Flip nos puede salir por 1.089,05 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

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