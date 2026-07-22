Samsung Galaxy Z Fold8: bienvenido, plegable tipo pasaporte. Ya estabas tardando

Tras infinitas filtraciones y rumores, Samsung ha hecho oficial un nuevo formato de plegable. No "nuevo" como tal, sino diferente. Porque el Samsung Galaxy Z Fold8 sigue siendo un Fold, pero ahora es mucho, pero mucho más cuadrado y, por ende, más panorámico cuando abrimos su pantalla. Es un plegable hecho, según Samsung, para adaptarse a cómo vemos el contenido.

A este formato se le suele conocer como "tipo pasaporte" y es algo que ya hemos visto, en cierta medida, en los OPPO Find N (también se espera que Apple lo adopte a finales de año en su tan filtrado iPhone Fold). La firma coreana pone así sobre la mesa una triada de plegables, cada uno enfocado a un público diferente y siendo el Fold8 el más generalista. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlos mejor.

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Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold 8



SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 Dimensiones y peso Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm 201 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles) 403 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles) 428 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Hasta 3.000 nits Pantalla de baja reflectancia procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB cámara frontal Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º batería Dual de 4.800 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare conectividad 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 NFC GPS sistema operativo Android 17 One UI 9 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge precio Desde 1.999 euros

El nuevo formato pasaporte

Samsung Galaxy Z Fold8 | Imagen: Samsung





Hasta la fecha, los plegables tipo Fold de Samsung (y de casi todas las marcas, realmente) han intentado ser un móvil convencional que se multiplica por dos. La pantalla externa es como la de un móvil al uso y, cuando la abrimos, duplicamos su tamaño en una pantalla que roza el formato 1:1 (casi cuadrado).

El problema es que este formato, que se mantiene, por cierto, en el Fold8 Ultra, está muy bien para multitarea y productividad, pero supone ciertos sacrificios en el consumo de contenido multimedia. ¿La razón? Un vídeo en YouTube suele estar en 16-18:9, lo que, en una pantalla casi 1:1, implica tener dos bandas negras enormes por encima y por debajo del contenido.

El formato pasaporte soluciona, en parte, ese problema: sacrifica diagonal en la pantalla principal a cambio de ofrecer una pantalla plegable más rectangular, ideal para ver un vídeo, una peli o jugar en formato panorámico. En el caso de Samsung, la pantalla principal (la que usamos cuando está plegado) tiene un formato 10:16.

Samsung Galaxy Z Fold8 | Imagen: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Samsung

La pantalla plegable, por su parte, tiene un formato 4:3. Sin ser totalmente panorámica, las bandas negras superiores e inferiores serán mucho, pero mucho más pequeñas. Si la ponemos en vertical, tenemos un tamaño similar al de un libro pequeño, lo cual lo hace particularmente cómodo para leer o navegar.

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En lo que respecta a la bisagra, Samsung presume de una nueva tecnología llamada Flex Titanium (disponible en los tres plegables). De acuerdo a la compañía, esta nueva bisagra combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio "mejorada" que, sobre el papel, ayuda a reforzar el soporte de la pantalla, absorber la presión y reducir la visibilidad del pliegue. Este ha sido uno de los puntos más controvertidos de los plegables históricamente, el pliegue y su arruga.

Hablando de especificaciones

Samsung Galaxy Z Fold8 | Imagen: Samsung

Si hablamos de pulgadas, la pantalla principal tiene una diagonal de 5,5 pulgadas, mientras que la plegable asciende a 7,6 pulgadas. En ambos casos encontramos una resolución QXGA+ y tasa de refresco variable de 1-120 Hz. Son, por lo tanto, pantallas rápidas y con una resolución más que aceptable. En lo que respecta al brillo, 3.000 nits de pico, más que suficiente para usarlo a pleno sol y reproducir HDR.

Una de las cosas que más llamaron la atención del Galaxy S26 Ultra fue la pantalla anticotillas y antirreflejos. Por cuestiones físicas y de espacio, Samsung no puede implementar esa tecnología en los plegables (este modelo concreto tiene 4,5 mm de grosor desplegado), pero sí asegura haber introducir un acabado de baja reflectancia que, en teoría, debería reducir los destellos cuando el sol le de de frente

Potencia al máximo

Samsung Galaxy Z Fold 8 | Imagen: Samsung

Samsung no ha escatimado en potencia en su nuevo plegable. De hecho, en un contexto algo complicado para la RAM y el almacenamiento, la firma coreana ha puesto toda la carne en el asador. El Galaxy Z Fold 8 monta 12 GB de RAM en sus versiones con 256 o 512 GB de almacenamiento interno, y 16 GB en la versión más potente, que es la de 1 TB de capacidad. Por almacenamiento no va a ser, desde luego.

El corazón del terminal es un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, o lo que es lo mismo, un Snapdragon 8 Elite Gen 5 con un ligero overclock que, sobre el papel, aporta un extra de rendimiento. También se encargará de mover algunas herramientas de IA, a saber Now Brief (información contextual), Now Nudge (un asistente para hacer acciones) y la suite de edición. No obstante, el enfoque de Samsung es híbrido: local+nube.

La batería sube hasta los 4.800 mAh, lo que supone un incremento de 400 mAh con respecto al Z Fold7

Lo que realmente es interesante es la batería, que asciende a 4.800 mAh (algo más que en el Fold7) con carga rápida de 45W y carga inalámbrica inversa. Sigue sin ser la potencia de carga más alta del mercado, pero con esa capacidad es suficiente. Lo que esas cifras parecen dar a entender es que Samsung se sigue resistiendo a dar el salto al silicio carbono.

Por último, cabe destacar que el Z Fold8 y sus dos hermanos ven la luz con Android 17, One UI 9 ya preinstalado y la promesa de recibir siete años de actualizaciones. No hay grandes novedades en One UI, más allá de la ya conocida compatibilidad de Quick Share con AirDrop.

Cuatro cámaras y ningún telefoto

Samsung Galaxy Z Fold 8 | Imagen: Samsung

Nos acercamos al final, no sin antes de hablar de fotografía. Samsung se ha reservado el telefoto para su modelo Ultra, así que el Galaxy Z Fold8 se queda con dos cámaras traseras, una selfie en la pantalla principal y otra selfie en la pantalla secundaria. En el caso de la trasera, tenemos dos sensores de 50 megapíxeles con lentes angular y gran angular, contando el angular con estabilización óptica de imagen.

Las cámaras selfies son prácticamente idénticas: 10 megapíxeles y apertura f/2.2. La única diferencia es que la frontal tiene 100º de campo de visión y la frontal 85º. En cualquier caso, la gracia del formato plegable es la posibilidad de usar la cámara trasera, la de 50 megapíxeles, para hacerse los selfies y ver el resultado en tiempo real en la pantalla. Una vez te acostumbras a hacerte los selfies así, no hay vuelta atrás, lo dice un usuario de plegable.

Como novedad interesante, el Galaxy Z Fold dispone de grabación dual (para grabar ambos lados de la cámara) y una nueva función, My FanCam, que realiza el seguimiento automático al sujeto y lo mantiene encuadrado según nuestras preferencias.

Versiones y precio del Samsung Galaxy Z Fold8

El Samsung Galaxy Z Fold8 se puede comprar en color lavanda, crema, grafito (negro) y verde pistacho (solo en la web de Samsung). El precio parte de los 1.999 euros para el modelo más barato y asciende a los 2.599 euros en el más completo. La foto queda así:

Samsung Galaxy Z Fold8 12/256 GB: 1.999 euros.

Samsung Galaxy Z Fold8 12/512 GB: 2.199 euros.

Samsung Galaxy Z Fold8 1 TB/16 GB: 2.599 euros.

Imágenes | Samsung

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