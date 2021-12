OPPO Find N: el primer móvil plegable de OPPO ya es oficial y promete que la arruga del pliegue no se nota tanto

Ha tardado, pero finalmente ya es oficial: OPPO tiene su primer móvil plegable en el mercado. Hablamos del OPPO Find N, un dispositivo que ha sido presentado durante el OPPO Inno Day y que, si bien es cierto que es el primero que la compañía lanza de forma oficial, no es el primero que diseña: el móvil lleva cuatro años en desarrollo (ya vimos un adelanto en 2019) y seis generaciones de prototipos.

OPPO ha adoptado un enfoque similar al de Samsung con su Galaxy Fold, aunque el concepto es ligeramente diferente. Lo vamos a conocer mejor enseguida, no sin antes destacar que el dispositivo se lanzará primero en China a partir del 23 de diciembre de 2021. Todavía no se sabe nada su posible llegada a España.

Ficha técnica del OPPO Find N



OPPO FIND N DIMENSIONES Plegado: 132,6 x 73 x 15,9 mm Desplegado: 132,6 x 140,2 x 7,8/8 mm 275 gramos PANTALLA EXTERNA AMOLED de 5,49 pulgadas Resolución FullHD+ (1.972 x 988 píxeles) 402 ppp 60 Hz Hasta 1.000 nits Gorilla Glass Victus PANTALLA INTERNA AMOLED de 7,1 pulgadas Resolución FullHD+ (1.920 x 1.792 píxeles) 370 ppp 1-120 Hz Hasta 1.000 nits PROCESADOR Snapdragon 888 GPU Adreno 660 MEMORIA RAM 8/12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA Sony IMX766 de 50 MP f/1.8 OIS Gran angular Sony IMX481 de 50 MP f/2.2 Telefoto Samsung S5K3M5 13 MP f/2.4 CÁMARA INTERIOR Sony IMX615 de 32 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA Sony IMX615 de 32 MP f/2.4 BATERÍA 4.500 mAh Carga rápida SuperVOOC de 33W Carga inalámbrica AirVOOC de 15W Carga inalámbrica inversa de 10W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con ColorOS 12 CONECTIVIDAD 5G WiFi 6 Bluetooth 5.2 (aptX HD, LDAC) USB tipo C NFC GPS OTROS Lector de huellas lateral Reconocimiento facial Doble altavoz Sonido Dolby Atmos PRECIO Desde 1.072 euros al cambio

Un móvil compacto que se hace más grande

Comenzamos por el aspecto más llamativo, que es su diseño. Como casi todos los plegables, el OPPO Find N consta de dos módulos unidos por una bisagra de la que hablaremos más adelante. El módulo derecho es el hogar de la cámara, que tiene un módulo similar al del OPPO Find X3 Pro. El módulo izquierdo, por su parte, tiene una segunda pantalla externa, que es la que usaremos con el teléfono plegado.

Estamos acostumbrados a que los móviles plegables en formato libro tengan una pantalla más alargada en la parte trasera y una enorme pantalla que se despliega al abrir el móvil. OPPO ha elegido un camino diferente. La pantalla trasera tiene un tamaño de 5,49 pulgadas y formato 18:9. Seguramente resulte familiar, ya que es un tamaño y formato similar a los móviles más antiguos. Está perforada para alojar la cámara externa.

La pantalla interna, por su parte, es un pantalla LTPO de 7,1 pulgadas en formato 8,4:9, más grande, casi cuadrada, que se despliega en modo horizontal (para que las apps se pongan en modo horizontal automáticamente). Su tasa de refresco es de 1-120 Hz y tiene una tasa de muestreo táctil de hasta 1.000 Hz.

Un 80% menos de arruga

Todos y cada uno de los plegables tienen algo en común: la arruga del pliegue. Aunque con el paso de las generaciones cada vez se nota menos, la arruga sigue haciendo acto de presencia. OPPO, sin embargo, asegura que la arruga de su pliegue es hasta un 80% menos de perceptible en comparación con otros dispositivos.

¿Cómo asegura haberlo conseguido? Con la bisagra Flexion. Se trata de una bisagra de 136 componentes y precisión de 0,1 milímetros. Es una bisagra de gota de agua que amplía el pliegue de la pantalla y ofrece amortiguación cuando la pantalla se cierra. Es una solución que recuerda a la del Motorola Razr, en tanto que también elimina el espacio entre las pantallas cuando plegamos el móvil.

La bisagra tiene resistencia y permite que el dispositivo se quede desplegado en cualquier ángulo entre 50º y 120º. Esto es algo que conocemos de terminales como el Galaxy Z Flip de Samsung y permite, gracias a las optimizaciones de software, aprovechar la pantalla plegable para, por ejemplo, convertir el móvil en un trípode para la cámara o usarlo como un pequeño ordenador portátil para tomar notas.

A esta bisagra hemos de sumarle la pantalla Serene, una pantalla de 12 capas que incluye una capa de 0,03 milímetros de UTG (vidrio ultradelgado). De acuerdo a la compañía, la pantalla Serene se puede plegar más de 200.000 veces, por lo que estaríamos hablando de 150 pliegues al día durante casi cuatro años. Eso sí, no tiene resistencia IP de ningún tipo.

Un monstruo por dentro

¿Y qué hay dentro del dispositivo? El OPPO Find N monta un procesador Snapdragon 888 (y no el nuevo Snapdragon 8 Gen 1), hasta 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. A pesar de no contar con lo último en plataformas móviles, sobre el papel el rendimiento no debería ser un problema.

La batería asciende a 4.5000 mAh y llega con carga rápida SuperVOOC de 33W, carga rápida inalámbrica AirVOOC de 15W y carga inalámbrica inversa de 10W. De acuerdo a OPPO, con la carga cableada el móvil se puede cargar al 55% en 30 minutos y al 100% en poco más de una hora.

En cuanto al software, el OPPO Find N llega con Android 11 con ColorOS y una serie de mejoras propias para aprovechar la pantalla plegable. Por ejemplo, se pueden deslizar dos dedos desde la parte superior central de la pantalla para lanzar la pantalla partida, pellizcar para abrir la app en una ventana y, por supuesto, si usamos una app en la pantalla externa y abrimos el móvil, la app se lanzará automáticamente en el nuevo formato y viceversa.

Finalmente, y en lo referente a la cámara, el conjunto trasero (y principal) consta de un sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles, un gran angular de 16 megapíxeles y un telefoto de 13 megapíxeles, además de cámaras selfies en la pantalla interior y exterior. En total, cinco cámaras.

El OPPO Find N no incorpora el nuevo chip propio de OPPO, el MariSilicon X

Curiosamente, el OPPO Find N no monta el nuevo chip de desarrollo propio de OPPO, MariSilicon X, que incorpora una NPU y un ISP más potente. Este se reserva para un modelo de gama alta de 2022. Algunas de las novedades interesantes de la app de cámara es que se puede usar la pantalla externa como una especie de vista previa en directo de la foto.

Versiones y precio del OPPO Find N

El OPPO Find N estará disponible en color negro, blanco y púrpura con hasta 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Se lanzará en China a partir del 23 de diciembre de este mismo año y, por el momento, no hay novedades sobre su llegada a España más allá de que la empresa tiene intención de lanzarlo en más mercados. Los precios en China son los siguientes: