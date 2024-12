Si 'Kraven' puede demostrar algo, es hasta qué punto era mala la idea de Sony de hacer películas de Spider-Man sin Spider-Man

Muy pocos meses después de 'Venom 3' llega la nueva entrega del Spider-verso de Sony. Pero a diferencia de aquel cierre de la trilogía protagonizada por Tom Hardy, 'Kraven el cazador' tiene ante sí unas perspectivas muy poco halagüeñas: las previsiones vaticinan entre unos raquíticos 13 y 15 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana, lo que la convertiría en el peor debut de esta franquicia, por debajo de la ya bastante desastrosa 'Madame Web', que ingresó 15,3 millones en su estreno.

El fin de una era. La sensación de desastre inminente es de tal calibre, que muchos medios se han hecho eco de unas previsiones de The Wrap que vaticinaban que 'Kraven' daría carpetazo a este extraño rosario de películas de Spider-Man sin Spider-Man. En realidad no son más que intuiciones de un analista, pero el experimento está haciendo perder tanto dinero a Sony (que no ha hecho comentarios sobre al artículo) que se han dado por válidos, porque tienen toda la lógica. Sin embargo, la complicada relación entre Marvel y Sony viene de atrás.

Los Spider-Men del cine. Spider-Man ha tenido una larga trayectoria de adaptaciones, cada una, muy literalmente, de su padre y su madre. Sus primeras películas ni siquiera fueron películas, sino refritos de la serie de televisión de finales de los setenta, y no se vieron en todos los países (en España, por ejemplo, sí lo hicieron). En esta loca época disfrutamos también del Spider-Man japonés de la Toei, con monstruos tipo Power Rangers, en una serie bizarrísima que no se vio apenas en Europa o América. Hasta que en 1999, Sony adquirió los derechos para adaptar al personaje.

Los clásicos. Con esa licencia, Sony hizo dos series de animación y las cinco películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero entonces llegó el MCU, y Marvel quería emplear a su personaje más icónico: en febrero de 2015 llegaron a un acuerdo por el que Spider-Man se integraba como secundario en las películas de Marvel, mientras que Sony podía seguir produciendo películas del personaje y de sus villanos habituales, de ahí esta ristra de cine con némesis arácnidas. En septiembre se renovó el trato, y de ahí salió la película más exitosa de Tom Holland hasta la fecha, 'No Way Home'. A todo esto se suman las dos (pronto tres) brillantes películas de animación del Spider-verso, que se disgregarán también en múltiples spin-offs.

El fiasco de los villanos. El plan de Sony parecía ir bien hasta que decidió salirse de la vía lógica: películas de Spider-Man sin Spider-Man. La perspectiva de generar su propio MCU con una de las piezas clave de aquel universo era demasiado tentadora, y desde 'Venom' estaba claro que se fueron dando pasos en esa dirección: las escenas post-créditos sacaban secuencias de las películas de Spider-Man o reunían a villanos de este subconjunto de malvados como el Buitre de Michael Keaton (de la primera película de Tom Holland) con el Morbius de Jared Leto (trazando el puente que unía a Spider-Man con todas estas películas).

Las cifras mal. Revisemos las cifras que han tenido las películas de este peculiar Spider-verso.

Una observación: pese a las apariencias, la taquilla de la tercera 'Venom' no ha sido buena: arrancó recaudando mucho menos en su primer fin de semana que sus predecesoras y se salvó por la taquilla internacional. Los números del resto están a la vista, aderezados además por traspiés incomprensibles como el reestreno de 'Morbius' o las declaraciones de Dakota Johnson.

Una franquicia desvaída. Con estos mimbres, ya no es que recaiga en los hombros de 'Kraven' la posibilidad de resucitar la franquicia, es que sería necesario un volantazo total en cuanto al concepto, la estética y los contenidos de estas películas para hacer que funcionaran. El director de 'Kraven' ha dicho que de haber secuela sería adaptando 'La última cacería de Kraven', uno de los cómics de Spider-Man más famosos de todos los tiempos. Parece que nadie le ha pasado la nota de que para eso necesitan... a Spider-Man.

