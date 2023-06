'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' arrasa en taquilla y crítica, y replantea los superhéroes en la industria

Había altas expectactivas para la nueva producción animada de Sony y Spider-Man. Al fin y al cabo, su precedente ostenta el nada desdeñable honor de ser una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Sin embargo, la extraordinaria calidad de esta secuela y un posible efecto muy positivo del boca a boca la ha aupado a lo más alto de la taquilla. Un éxito que puede tener consecuencias muy bienvenidas tanto para el cine de superhéroes como para la animación comercial.

Telarañas por el mundo. La recaudación global de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' ha sido de nada menos que 208,6 millones de dólares, convirtiéndose en la producción animada de Sony más taquillera de la historia. Son 59 mercados internacionales en donde están ausentes, muy notablemente tanto Corea (que esta semana estrena un taquillazo coreano, 'The Roundup: No Way Out') como Japón, países a los que llegará en junio. Ni siquiera la difícil taquilla china se ha resistido, con 17'2 millones de dólares de recaudación y coronando el top de lo más visto.

Triunfo en casa. De esa cantidad, 120'5 millones proceden de Estados Unidos, lo que la pone en su primer fin de semana por delante de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' (que arrancó con 118'4 millones) y se clasifica como la tercera película del héroe con mejor primer fin de semana de la historia, solo por detrás de 'No Way Home' y 'Spider-Man 3'. La mejora con respecto las previsiones internacionales ha sido muy notable (se calculaban 150 millones), pero aún más lo ha sido con respecto a la primera película: nada menos que un 241%, ya que su predecesora arrancó con unos modestos 35'3 millones y terminó en unos 384 millones globales.

Y otros triunfos. Y no solo hablamos de dinero. Hay un tipo de beneficio, menos tangible, que 'Cruzando el multiverso' está ya recogiendo, convertido en un éxito de crítica. En CinemaScore tiene la nota máxima, una A. En Rotten Tomatoes exhibe un 95% (y un 96% del público). Y en Letterboxd, la red social para cinéfilos se ha aupado al número 1 de las películas con más de 5.000 puntuaciones, exhibiendo una nota de 4'7 y adelantando a películas como las dos primeras 'El Padrino', 'Parásitos' o 'Los siete samuráis'. No se veía algo así en el cine superheroico prácticamente desde el cierre de la Fase 3 del MCU.

Un triunfo para los superhéroes.... Del mismo modo que la primera parte, que una película así tenga un éxito tan arrollador es una buena noticia para el cine de superhéroes. Ahora que el MCU empieza a entrar en una singular crisis debido a la saturación, que no ha afectado a la taquilla pero sí a la recepción crítica, es importante que películas como 'Cruzando el multiverso' demuestren que hay enfoques alternativos para los héroes de siempre y que los rígidos esquemas para contar historias de Disney no son los únicos posibles.

... y para Spider-Man... Esta película confirma también que Spider-Man es uno de los pocos héroes clásicos de Marvel que conserva intacta toda su frescura. Su habilidad para la reinvención, de la que carecen héroes más clásicos como Iron Man o el Capitán América se plasma en una película que convive perfectamente con los éxitos de Tom Holland, con el videojuego de Naughty Dog -que en breve estrenará secuela- o con flamantes spin-offs de esta, recién anunciados. Visiones distintas de un mismo héroe que siguen fieles a unas raíces comunes. Lo curioso es que el propio argumento de 'Cruzando el Multiverso' habla de eso, de la naturaleza esencialmente maleable de un héroe de mil caras.

... ¡y para el cine de animación! Y hay un beneficiado lateral e inesperado de este éxito: el cine de animación. La soberbia calidad técnica de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' no solo es vibrante y adictiva, sino que demuestra con una claridad diáfana que el medio es, a poco que haya una intención genuinamente creativa detrás, un terreno abonado para la experimentación y la innovación. Hay un tramo inicial en la película, antes de que la narrativa se normalice, que parece sacado de una pieza de animación independiente, no de un trabajo de gran estudio. Y eso sin perder la perspectiva de que estamos ante una película comercial y familiar del género más popular en la actualidad.

Pixar, prepárate. Esa exhibición de posibilidades es otro dardo envenenado que recibe Disney, que ni siquiera dentro de la escudería Pixar -hasta hace no mucho el buque insignia de la animación de calidad dentro del mainstream- es capaz de alcanzar estas cimas de creatividad (y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo, entre políticas conservadoras y las tibias críticas que está recogiendo su nueva película, 'Elemental'). Mientras tanto, crece la competencia: 'Super Mario Bros. La película' ya es la segunda producción animada más taquillera de la historia (tras 'Frozen II') y la estética orgánica y abocetada de los 'Spider-Man' de Sony ha calado en películas como la inminente 'Ninja Turtles: Caos mutante'

