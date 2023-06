'Spider-Man: Cruzando el multiverso' termina con un recurso narrativo que ha llegado para quedarse

Este artículo no contiene spoilers del argumento de la pelicula, pero cuenta qué herramienta usan los guionistas para concluir el film.

No contiene spoilers, no, porque veníamos avisados. En diciembre de 2021, Phil Lord y Christopher Miller, guionistas y productores de la saga animada del multiverso de Spider-Man, anunciaron que 'Cruzando el multiverso', la secuela de 'Spider-Man: Un nuevo universo' se estrenaría en dos partes. Por entonces, se esperaba que fuera en 2023. Pero sucesivos retrasos hicieron que en abril de 2022 se anunciara un título oficial, 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' y se le diera la fecha de estreno de 29 de marzo de 2024. Pero no se nos olvidaba que previamente había sido una 'Part II'.

Desde hace unos pocos años estamos viviendo una (relativamente, como veremos ahora) nueva forma de enfocar las películas que consiste en dejarlas completamente abiertas a la espera de una secuela que está prácticamente garantizada. En el caso de este 'Cruzando el multiverso', está claro que la primera y la segunda parte se han desarrollado casi simultáneamente, o no daría tiempo de estrenar la segunda el año que viene. Podemos esperar una continuidad estética absoluta: literalmente, una película dividida en dos partes.

En el cine contemporáneo, esta vieja práctica se retomó a raíz de 'Dune', cuyo argumento quedaba absolutamente abierto a la espera de una segunda entrega. Era un cliffhanger que, como este de 'Cruzando el multiverso', no debe sorprender a nadie: en el estreno ya se sabía que la película de Denis Vileneuve solo adaptaría la mitad del primer libro de la saga de James Herbert, aunque eran tiempos dudosos para las recaudaciones a causa del eco de la pandemia. Hasta que no se confirmó que la película había funcionado en taquilla, no se anunció en firme la segunda entrega.

Recientemente, 'Fast & Furious X' también ha funcionado así: la décima entrega de la franquicia protagonizada por Vin Diesel anunció que estaría dividida en dos partes, y después, en tres. De momento, el cliffhanger en el que acaba la primera de estas tres entregas, recién estrenada, es total. Aunque se llega a cierto clímax que cierra una buena cantidad de arcos argumentales. En 'Cruzando el multiverso' ese "Continuará" se presenta de forma aún más abrupta: la acción se interrumpe en la preparación de un clímax, que posiblemente arrancará la segunda entrega.

Se lleva lo serial

Lo cierto es que el cine de hoy lleva un tiempo ensayando la narrativa serial. No solo es que las series se hayan convertido en la nueva forma de entretenimiento masivo, por encima de las películas, y que eso se haya contagiado a otros medios, como los libros -donde en géneros como la fantasía siempre han existido sagas, pero solo desde hace aproximadamente una década se conciben historias para ser narradas en varios volúmenes-. Es que la productora más taquillera del momento tiene sus bases firmemennte asentadas en dos clásicos de la narrativa seria en el cine.

Se trata de Disney y hablamos, por supuesto, de 'Star Wars' y Marvel. Algo que en su día se consideró un excéntrico guiño a los pulps de antaño, el hecho de que 'Una nueva esperanza' fuera el capítulo IV de una saga de la que no se nos había contado nada anteriormente, hoy entra en la lógica serializada. Y qué decir de Marvel, un monstruo que desde su mismo inicio planteó que sus películas no eran una, sino muchas y que había que ir contándolas por piezas.

De hecho, fue el memorable final de la Fase 3 el que institucionalizó la posibilidad de que una película llegara troceada a las pantallas. 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame' no se entienden la una sin la otra y la continuidad entre ambas se disculpa por dos motivos. Primero, claramente cuentan una historia concebida para ser narrada en dos entregas; y además, el tremebundo cliffhanger en el que acaba la primera de ellas, aparentemente irresoluble, se solventa de forma muy satisfactoria.

¿Y ahora qué?

Está claro que esta forma de formalizar la narrativa serial, más allá de un sencillo prometer una secuela, ha sido clave para esta decisión de partir en dos las desventuras de Miles Morales. La pregunta es: ¿podemos esperar más de esto en el futuro? ¿Son experimentos aislados o se puede convertir en una costumbre que muchas productoras usen para exprimir el ansia de franquicias de los espectadores?

Precisamente por este ansia de franquicias que se detecta después de los flojos resultados de taquilla de, por ejemplo, algunas de las últimas entregas de los remakes Disney, la serie 'Fast & Furious', el MCU y el universo DC es por lo que de momento no creemos que se convierta en algo habitual. Marvel solo se atrevió a hacerlo con los Vengadores como culminación de una historia que llevaba años en funcionamiento y cuando el MCU estaba engrasado.

Ahora quizás vayamos a vivir un cambio de ciclo: DC está a punto de reinventarse, 'Star Wars' está proceso y Marvel... bueno, las dudas sobre Marvel son abundantes y los rumores sobre un reseteo flotan en el ambiente, aunque de momento parecen más proyección de determinados deseos que otra cosa. Pero sí está claro que estamos ante una forma de narrar las historias que permite hacerlas crecer y dotarlas de una envergadura extra y que en las manos adecuadas tiene un potencial considerable. En las manos adecuadas.

