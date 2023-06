'La Sirenita' está decepcionando en taquilla fuera de Estados Unidos. Tanto que su rentabilidad ya está en duda

'La sirenita' arrancó en Estados Unidos el pasado y lucrativo fin de semana (con el Memorial Day hay un día festivo extra que suele ser muy rentable para el cine familiar) con unas cifras espectaculares: casi 120 millones de dólares estimados de recaudación en los cuatro primeros días (95,4 millones confirmados en los tres días de fin de semana, y pronto sabremos las cifras oficiales totales). Sin embargo, no le está yendo tan bien en las turbias aguas internacionales.

China no quiere sirenas. El problema con esta recaudación global es que China no parece interesada en la película: se quedó apenas en la quinta posición de recaudaciones del fin de semana, con solo 2'5 millones de dólares, y precedida por películas asiáticas y también por 'Fast & Furious X' y 'Guardianes de la Galaxia Volumen 3'. Algunos de los motivos por los que China está reaccionando así al estreno los desgranamos en este artículo sobre la relación del público chino con las películas protagonizadas por actores afroamericanos.

Las cuentas salen, pero por los pelos. La película se enfrenta a una situación poco habitual para los blockbusters de Hollywood: va a recaudar más en Estados Unidos que fuera de su país. La previsión actual cifra la recaudación en 300 o 350 millones de dólares allí y en Canadá frente a 260 en el resto del mundo. Hagamos números: ha tenido un presupuesto de 250 millones, más unos 140 de marketing. Es decir, con alrededor de 400 millones de recaudación recuperaría (por poco) lo invertido. Pero esto son las previsiones.

El precedente de Aladdin. La comparación que hace pensar que La Sirenita puede no ser un fracaso, pero sí desde luego un paso atrás en términos de recaudación está en Aladdin, el último remake en imagen real de un clásico Disney estrenado en un fin de semana con Memorial Day. Acabó recaudando 1005 millones de dólares en todo el mundo, un 66% de ellos en taquillas internacionales y, concretamente, 53'4 millones en china. La scifras están muy lejos de La Sirenita, que no se espera que llegue al final de su recorrido ni a 10 millones en China.

Motivos para la decepción. La cuestión es que La Sirenita ha arrancado más fuerte que la propia Aladdin, que recaudó 116,8 millones en su primer fin de semana. Pero el poco interés de algunos mercados internacionales (a China se suman Corea, Francia y Alemania) se suma el apabullante review bombing que la película está recibiendo. Las notas que se le están dando en agregadores ha hecho que algunos de ellos, como IMDB.com, hayan cambiando su sistema de pntuación para la película, tras detectar tendencias poco habituales: más de un 39% de las notas eran de una sola estrella, así que ha eliminado el impacto de estas en la nota final.

Fast & Furious, al revés. Como comentábamos más arriba, 'Fast & Furious X' está en la situación contraria: lidera la taquilla China, pero ha empezado sin demasiada fuerza en Estados Unidos: 67'5 millones de dólares, muy por debajo de las entregas 9 (70 millones, pero en pleno COVID, con solo un 80% de los cines abiertos), 8 (98 millones), 7 (récord de la serie, con 148 millones) y 6 (97 millones). En China arrancó con más de 50 millones solo en su primer fin de semana.

El problema no es (solo) el cambio del color de piel. Posiblemente, el tan discutido cambio del color de la piel de Ariel en la película no tiene toda la culpa del semi-pinchazo: hasta ahora hemos visto películas o series en las que se cambiaba a actores caucasianos por contrapartidas afroamericanas, y unas funcionaban y otras no. Posiblemente 'Fast X' y 'La sirenita' hayan tropezado en taquilla por lo mismo que las películas de Marvel y DC están empezando a no ser operaciones infalibles: los remakes, los reboots y las sagas interminables ya no son una garantía absoluta de nada. ¿Tiempo para un cambio en Hollywood? Quizás la huelga de guionistas sea el momento perfecto para una reflexión.

