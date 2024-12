Cómo configurar a tu abuelo la televisión inteligente que le vas a regalar estas Navidades

Sacar el máximo partido a un televisor de última hornada requiere un poco de esfuerzo. No importa si es de gama de entrada o si se trata de un dispositivo prémium; si queremos aprovechar todo su potencial nos veremos obligados a ajustar su configuración. Las personas que están acostumbradas a utilizar de forma cotidiana dispositivos dotados de conexión a internet probablemente no tendrán ningún problema con este proceso, pero para muchas personas mayores puede representar un auténtico desafío.

Desafortunadamente los fabricantes de dispositivos "inteligentes", ya sean teléfonos móviles, tabletas, relojes o televisores, no suelen prestar atención a los mayores que utilizan sus productos, aunque hay excepciones. Pero para eso estamos nosotros. Los usuarios que nos sentimos cómodos con la tecnología. Este artículo pretende ser una guía a la que podéis recurrir si queréis ayudar a las personas mayores que os rodean y dejarles su televisor ajustado para que puedan disfrutarlo sin esfuerzo. Algunos de los pasos que os proponemos están ideados expresamente para ellas y pueden tener un impacto muy beneficioso en su experiencia.

Diez pasos para ayudar a nuestros mayores a disfrutar su televisor más que nunca

Nuestro primer consejo es el más evidente de todos aquellos en los que vamos a indagar en este artículo, pero también es el más importante. Si estáis instalando un televisor nuevo es crucial conectarlo a la red doméstica para que pueda comunicarse con internet. De lo contrario, como es lógico, buena parte de sus prestaciones se irán al garete. Habitualmente es posible hacerlo desde el asistente de configuración inicial que aparece cuando encendemos un televisor por primera vez, pero también podemos llevarlo a cabo a posteriori desde la interfaz.

Las conexiones con cable son más estables que las inalámbricas, por lo que os recomendamos utilizar un cable de red

Si por la razón que sea necesitamos recurrir a esta última modalidad de conexión solo tendremos que dirigirnos al menú Configuración/Red. El nombre de los menús y las opciones varían ligeramente de unos televisores a otros, pero las rutas que os indicamos en este artículo os ayudarán a identificar los ajustes que necesitáis manipular. Para conectar el televisor a internet es necesario hacer lo mismo que en cualquier otro dispositivo: seleccionar el nombre de la red inalámbrica a la que lo queremos conectar e introducir la contraseña. No obstante, las conexiones con cable son más estables que las inalámbricas, por lo que os recomendamos utilizar un cable de red si hacerlo no os complica mucho la vida.

Actualmente casi todos los sistemas operativos modernos para televisores nos permiten personalizar la interfaz con cierta flexibilidad. Nuestro consejo consiste en que si el televisor de vuestros mayores lo permite reordenéis las apps que aparecen en la parte principal de la interfaz con el propósito de colocar en las primeras posiciones aquellas que van a utilizar con más frecuencia. Puede que consuman habitualmente contenidos de la TDT y de alguna plataforma de vídeo por streaming, por ejemplo. En ese caso si colocáis los accesos a las apps en la zona más visible y accesible de la interfaz conseguiréis mejorar su experiencia.

En el último paso de este artículo indagaremos brevemente en la calibración de la imagen del televisor, pero como anticipo os sugerimos prestar atención a un parámetro que suele degradar nuestra experiencia como usuarios: el suavizado de la imagen. Esta técnica utiliza algoritmos de interpolación de movimiento más o menos sofisticados para mejorar la continuidad de los objetos en desplazamiento, pero con frecuencia nos entrega imágenes artificiosas y poco naturales que arruinan el acabado cinematográfico de algunas películas. Habitualmente se conoce como 'efecto telenovela'.

Nuestra propuesta es que desactivéis el parámetro que habilita el suavizado de la imagen, que puede llamarse Mejora de la imagen, Claridad de imagen o algo similar. Este parámetro suele residir habitualmente en Ajustes/Configuración de imagen, aunque, como he mencionado unas líneas más arriba, su ubicación puede variar de unos televisores a otros. Aun así, no debería costaros encontrarlo.

Nuestra siguiente propuesta es muy sencilla, pero también importante. Y es que si el televisor es nuevo os sugerimos que preguntéis a vuestros mayores qué plataformas de vídeo bajo demanda utilizan y os encarguéis de identificaros en todas ellas utilizando sus datos de usuario. De esta forma no tendrán que asumir la siempre tediosa introducción del correo electrónico y la contraseña empleando el teclado en pantalla. Si se lo dais hecho, mejor que mejor.

Vamos con nuestra siguiente propuesta. La mayor parte de los televisores modernos, especialmente si son de gama media o alta, incorpora un sistema de selección automático del modo de la imagen. Esta tecnología permite al motor de procesado de la imagen adaptarse con precisión al tipo de contenidos que estamos reproduciendo en un instante determinado.

Si el televisor de vuestros mayores incorpora esta prestación os aconsejamos utilizarla, y en caso contrario os sugerimos que les expliquéis de la manera más sencilla posible cómo cambiar el modo de imagen. Para no complicarles la vida lo ideal es que se ciñan a dos o tres modos como mucho. Con eso su experiencia será la adecuada. Buena parte de los televisores incorpora un acceso directo a los modos de imagen desde una de las secciones más accesibles de la interfaz.

Vamos ahora con el sonido. A priori no tenemos que hacer gran cosa con él más allá de cerciorarnos de que están habilitados los altavoces del televisor, o bien la salida óptica si necesitamos enviar el audio en formato digital a un dispositivo externo. No obstante, algunos televisores nos proponen actuar sobre el nivel de volumen de forma automática para que sea homogéneo y la escucha resulte más placentera. Esta opción es interesante para cualquier usuario, pero probablemente las personas mayores la apreciarán especialmente. Nuestro consejo es que la activéis si el televisor de vuestros mayores os permite hacerlo.

Afortunadamente los fabricantes de televisores cada vez prestan más atención a las personas mayores y a aquellas que tienen una discapacidad visual o auditiva. Por esta razón, en el menú Ajustes/Accesibilidad algunos de ellos nos permiten incrementar el contraste entre el texto y el fondo para que los textos sobreimpresos puedan leerse con menos esfuerzo; aumentar el tamaño de los menús y los textos en pantalla, e, incluso, ampliar alguna porción de las imágenes, entre otras opciones. Si creéis que alguna de estas opciones puede ayudar a vuestros mayores os sugerimos que recurráis a ella con convicción. Puede mejorar mucho su experiencia.

Nuestra siguiente sugerencia no está disponible en todos los televisores, pero si el de vuestros mayores contempla esta posibilidad, os sugerimos aprovecharla. Y es que algunos fabricantes han desarrollado una tecnología de seguridad propia que cifra nuestra información de usuario y nos permite actuar sobre los permisos que tienen las aplicaciones, entre otras herramientas. Este componente es similar al módulo de seguridad que nos propone la mayor parte de los teléfonos móviles. Sea como sea si está disponible es una buena idea utilizarlo, aunque posiblemente esté habilitado por defecto.

Un recordatorio sencillo, pero importante: os proponemos que os cercioréis de que el televisor de vuestros mayores tiene instalada la última revisión disponible del sistema operativo. Al igual que sucede en los ordenadores, los teléfonos móviles o las consolas de videojuegos, tener instalada la última versión de este software puede tener un impacto perceptible en la estabilidad y la seguridad del sistema operativo, así como en el rendimiento de las aplicaciones. El esfuerzo que tenemos que hacer para comprobar si hay alguna actualización disponible es pequeño, y la recompensa con frecuencia merece la pena. Esta opción suele residir en Ajustes/Asistencia o una ruta similar.

Nuestra última propuesta está dirigida únicamente a los usuarios más aguerridos. Si os sentís cómodos actuando sobre los parámetros de configuración de la imagen de los televisores merece la pena que dejéis el de vuestros mayores lo mejor ajustado posible. Estos dispositivos, especialmente si pertenecen a las gamas de entrada o media, no suelen salir de la fábrica impecablemente calibrados, por lo que tenemos margen de maniobra si queremos disfrutar la mejor calidad de imagen que son capaces de entregarnos.

La mejor opción a la hora de ajustar la calidad de imagen de un televisor es recurrir a una sonda y un software de calibración profesional, pero somos conscientes de que esta solución está fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios. Por esta razón, os proponemos que sigáis los pasos que os indicamos en nuestra guía de calibración. Es asequible incluso para los usuarios que no han abordado nunca este proceso, eficaz, y, además, no tendréis que gastar un solo euro. Os aseguramos que merece la pena probarla. Y, cómo no, también podéis sacarle partido en vuestro propio televisor.

En Xataka | LG y Samsung tienen un nuevo pacto que nadie esperaba, según Reuters. Uno que quiere sacudir el mercado de los televisores

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2024): cuál comprar y siete modelos recomendados desde 100 euros