Panasonic OLED Z95A, análisis: su excelente calidad de imagen ha puesto el listón tan alto que ya casi no lo vemos

El televisor más avanzado que colocó Panasonic en las tiendas el año pasado, el modelo OLED MZ2000, es, objetivamente, una joya. Tuve la oportunidad de analizarlo a fondo en nuestras propias instalaciones, y, aunque tiene muchas cualidades, su calidad de imagen fue la que más me impactó. Al fin y al cabo es la característica más relevante de un televisor. De hecho, el MZ2000 colocó el listón tan alto, en mi opinión, que mejorar sus prestaciones a priori parecía complicadísimo. Pero sí, Panasonic lo ha logrado. Su sucesor es aún mejor.

El corazón del OLED Z95A, que es sin ninguna duda el televisor más refinado que esta marca japonesa ha fabricado hasta ahora, es una matriz MLA (Meta-lit Lens Array) con microlentes de segunda generación. Es el panel orgánico más ambicioso producido por LG hasta la fecha, pero, aunque su importancia es indudable, es solo uno de los ingredientes de la receta que nos propone Panasonic. Y es que este televisor no brilla solo por su calidad de imagen. Si queréis conocer cómo se ha portado en nuestras pruebas y si es realmente un candidato claro a mejor televisor de 2024, solo tenéis que seguir leyendo.

Panasonic OLED Z95A: especificaciones técnicas



Panasonic oled 55z95a panel OLED MLA 4K UHD de 55 pulgadas, 10 bits, hasta 144 Hz y 16:9 resolución 3.840 X 2.160 puntos hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX Pro MK II con IA modos de imagen Inteligencia artificial automática, dinámico, normal, cine, cine real, modo cineasta, personalizado, profesional 1, profesional 2, deporte, juego, juego real, Dolby Vision (vívido, IQ, oscuro y juego) y modo adaptativo calibrado para Netflix sistema operativo Fire TV sonido Dolby Atmos Potencia total: 150 vatios modos de sonido Inteligencia artificial automática, estándar, música, voz, estadio, FPS, RPG y usuario prestaciones para juegos Hasta 144 Hz, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC conectividad 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CI Plus 1.4, 1 x salida de audio digital óptica y 1 x salida para auriculares conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth etiqueta energética Clase G consumo medio SDR: 84 kWh/1.000 horas; HDR: 160 kWh/1.000 horas dimensiones 1.227 x 786 x 350 mm (con la peana) peso 25,5 kg (con la peana) precio 3.299 euros

Este televisor es sólido como una roca

El panel MLA de segunda generación que nos propone el OLED Z95A tiene dos características que lo desmarcan con claridad de la primera generación de matrices con microlentes: su capacidad máxima de entrega de brillo roza los 3.000 nits y puede trabajar a una frecuencia de refresco de hasta 144 Hz. No obstante, el hecho de que el panel pueda entregar ese brillo no conlleva necesariamente que todos los televisores que lo montan alcancen estos impactantes 3.000 nits.

Los ingenieros de Panasonic han preferido ser conservadores y han ajustado la electrónica asociada al panel para que entregue una cifra cercana a los 1.800 nits

De hecho, este televisor no entrega esa cifra de brillo. Aunque la matriz orgánica lo permite, los ingenieros de Panasonic han preferido ser conservadores y han ajustado la electrónica asociada al panel para que entregue una cifra cercana a los 1.800 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie de la matriz. Esta estrategia me parece absolutamente razonable debido a que minimiza la posibilidad de que se produzcan quemados en el panel. Y, además, 1.800 nits sigue siendo una cifra bastante espectacular.

Sea como sea en unos minutos, en la sección en la que indagaremos en la calidad de imagen de este televisor, comprobaremos cómo rinde al reproducir contenidos HDR. Antes de seguir adelante me gustaría apuntar una característica del Z95A que me ha llamado mucho la atención: es uno de los televisores mejor acabados que he analizado hasta ahora. Cuando lo sacas de su embalaje y lo manipulas para instalar la peana central te das cuenta de que es sólido como una roca. Y es una cualidad que no nos entregan en absoluto todos los televisores OLED. Apostaría que por dentro su construcción está tan cuidada como por fuera, aunque no he podido comprobarlo. Y de ser así con toda probabilidad su fiabilidad será alta.

La peana es esencialmente idéntica a la del modelo insignia de Panasonic de 2023. Instalarla es pan comido. Y se agradece. No obstante, lo realmente importante es que cumple su cometido a la perfección. Y su propósito no es otro que garantizar la estabilidad estructural del panel incluso en escenarios de uso comprometidos. Si por accidente damos un pequeño empujón al televisor es poco probable que se precipite y el panel salga malparado. Por otro lado, su mecanizado es impecable, así que en este ámbito no tengo nada que objetar.

Otra de las novedades de este televisor en las que merece la pena que nos detengamos es su sistema operativo. Y es que por primera vez Panasonic ha decidido integrar Fire TV, la plataforma de Amazon, en algunos de sus televisores de 2024. Y me parece un acierto. La interfaz es razonablemente parecida a la de Google TV, pero lo más importante, en mi opinión, es que podemos desplazarnos a través de ella y lanzar aplicaciones con mucha agilidad.

Definitivamente Fire TV me gusta más que My Home Screen, que es el sistema operativo que nos ha propuesto Panasonic en sus televisores prémium en años anteriores

La latencia en este ámbito suele degradar nuestra experiencia como usuarios, y la de este televisor es muy comedida. Punto a su favor. Definitivamente Fire TV me gusta más que My Home Screen, que es el sistema operativo que nos ha propuesto Panasonic en sus televisores prémium en años anteriores. No obstante, esto no significa que esta plataforma me haya encandilado. En este terreno las preferencias personales mandan, y a mí, honestamente, en general me gusta más la última revisión de Google TV porque me parece que su interfaz está un poco mejor afinada y en televisores de última hornada como el Bravia 9 de Sony "va como un tiro".

Por otro lado, el mando a distancia que nos entrega Panasonic junto a este televisor me gusta. No es lujoso (casi todos los televisores prémium nos proponen mandos con un acabado relativamente modesto), pero tampoco es endeble. E incorpora botones de acceso directo a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ y Amazon Music. No está nada mal, aunque tanto Panasonic como sus competidores deberían tomar nota de lo que hace Samsung y esforzarse para innovar también en materia de mandos a distancia. En este terreno esta compañía surcoreana objetivamente no tiene rival.

Su calidad de imagen lo coloca entre los mejores televisores que hemos analizado

Para poner a prueba la calidad de imagen global de este televisor he recurrido a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar en mis tests, entre las que merece la pena destacar 'Dune: parte 2', 'El hombre del norte', 'Tenet', 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien, como de costumbre.

Un apunte interesante: la lámina de microlentes no se puede ver utilizando un microscopio digital adosado a la superficie de la matriz

La siguiente fotografía del panel la tomé utilizando mi microscopio digital, y en ella podemos ver con claridad la distribución en línea de los subpíxeles WRGB de la matriz orgánica. Este patrón es muy diferente a la distribución en rombo que emplean los paneles QD-OLED que produce Samsung. Un apunte interesante: la lámina de microlentes no se puede ver utilizando un microscopio digital adosado a la superficie de la matriz, por lo que el aspecto del panel es esencialmente idéntico al de cualquier otro dispositivo OLED evo de última generación.

Un pequeño inciso antes de meternos en harina: todos los televisores prémium que ha colocado Panasonic en las tiendas durante los últimos años, y que he tenido la oportunidad de analizar, se han afianzado merecidamente entre los mejores del año en curso. Una vez dicho esto tengo que confesar que esperaba que este Z95A tuviese una calidad de imagen muy alta. Y tiene mucho más que eso. Nos entrega una calidad de imagen global extraordinaria.

Esperaba que este Z95A tuviese una calidad de imagen muy alta. Y tiene mucho más que eso

En la siguiente fotografía podéis intuir que cuando la electrónica recibe una señal de buena calidad la profundidad que da a las imágenes es hiperrealista. Y, de propina, la calibración de fábrica es impecable. De hecho, yo optaría por no ajustarlo a ojo porque correría el riesgo de cargarme la calibración. Solo la tocaría con la ayuda de una sonda y una herramienta de software profesional para cerciorarme de que todo va bien.

Por otro lado, LG ha ido refinando la estructura de sus paneles OLED a medida que ha lanzado nuevas versiones de sus matrices orgánicas para, entre otras mejoras, reproducir el color con más precisión. El panel MLA de este televisor combinado con la electrónica de procesado que han puesto a punto los ingenieros de Panasonic y su impecable calibración de fábrica nos entregan una reproducción del color sobresaliente. De hecho, al reproducir películas en formato físico con una gran calidad de imagen, como 'Dune: parte 2', parece que estamos mirando un monitor para masterización. También me parece impactante el alto nivel de detalle en las regiones en sombra que es capaz de recuperar.

Si nos ceñimos a la profundidad de los negros este televisor rinde como esperaba: su nivel de luminancia mínimo es tan bajo que permite bloquear casi completamente los subpíxeles que no deben emitir luz. Y, en consecuencia, sus negros son extremadamente profundos. Además, no hay ni rastro del ruido de alta frecuencia, ni siquiera en fotogramas difíciles de reproducir. Y, como he mencionado más arriba, los casi 1.800 nits que este televisor es capaz de entregar nos garantizan una reproducción de los contenidos HDR muy lograda. En este ámbito una cualidad de este Z95A que merece la pena que no pasemos por alto es su capacidad de reproducir todos los formatos utilizados actualmente: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG.

En la siguiente fotografía podéis ver que se produce una ligera fuga de luz alrededor de los círculos brillantes, pero, en realidad, este televisor es completamente inmune al blooming (es ese defecto que se manifiesta bajo la forma de unos halos que rodean las zonas más iluminadas de cada fotograma). La responsable de este efecto es la cámara de fotos que he utilizado para tomar las instantáneas que ilustran este artículo (una veterana para aún competente RX10 de Sony), pero os aseguro que, al igual que en cualquier otro televisor OLED, en esta propuesta de Panasonic no hay ni rastro de blooming. Eso sí, su negro máximo, como he mencionado en el párrafo anterior, es absoluto.

Otro punto importante a favor de este televisor: la cobertura antirreflejos que han elaborado los ingenieros de Panasonic cumple su cometido con mucha eficacia. En la sección central de la imagen podemos ver un tenue destello provocado por el reflejo intencionado sobre el panel del flash de mi smartphone. De hecho, es tan tenue que resulta casi inapreciable. Y en lo que se refiere a los ángulos de visión, como cabe esperar de un televisor con panel orgánico, son amplísimos. Una vez más, en este ámbito tampoco tengo nada que objetar.

No puedo concluir esta sección del análisis sin explicaros qué me ha parecido el sonido de este televisor. Como acabamos de comprobar, su calidad de imagen es sobresaliente, y la buena noticia es que su sonido está a la altura. Los diálogos nunca quedan enmascarados por los efectos de ambiente, es capaz de alcanzar un nivel de presión sonora muy alto sin que la distorsión se desmande y su extremo grave tiene bastante pegada.

Aun así, la característica de su hardware de audio que más me ha impactado es la amplitud de la escena sonora que es capaz de recrear. Quien se haga con este Z95A no necesitará en absoluto comprar una barra de sonido. Si quiere mejorar sus prestaciones en este ámbito tendrá necesariamente que recurrir a un equipo de audio multicanal dedicado.

Con videojuegos es un auténtico titán

Para evaluar el rendimiento de este televisor con videojuegos recurrí a nuestra adorada consola Xbox Series X y a varios títulos que son muy sensibles a la latencia, como ‘Mortal Kombat X’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’.

Su latencia de entrada a 1080p y 2160p con una frecuencia de refresco de 120 Hz es de unos 6 ms

Su calidad de imagen global con juegos es extraordinaria. Además, el panel es capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz, una prestación que en este ámbito nos viene estupendamente. Pero lo que coloca a este televisor como una opción muy atractiva para los jugadores es que el tiempo de respuesta del panel es inferior a 1 ms, como es habitual en los televisores OLED, y su latencia de entrada a 1080p y 2160p con una frecuencia de refresco de 120 Hz es de unos 6 ms.

Y a 144 Hz, sobre el papel, debería ser todavía más reducida. Es una cifra bajísima que nos garantiza un control muy preciso. Aun así, en este terreno este televisor tiene margen de mejora. Y es que solo dos entradas HDMI implementan la norma 2.1 completa. Es una lástima que un televisor prémium como este no nos proponga 4 entradas HDMI 2.1.

Panasonic OLED Z95A: la opinión y nota de Xataka

Todo lo que he defendido en las líneas que acabáis de leer acerca de este televisor es muy positivo, pero os aseguro que refleja fielmente sus prestaciones y la experiencia que nos entrega. No he exagerado lo más mínimo. Por supuesto, su cualidad más atractiva es su extraordinaria calidad de imagen global. En este terreno lo tiene todo: un procesado de la imagen muy avanzado, una alta capacidad de entrega de brillo, compatibilidad con todos los formatos HDR... Y, de propina, sale de la fábrica impecablemente calibrado.

No he analizado todos los televisores prémium que han llegado a las tiendas en 2024, aunque sí buena parte de ellos. Y este OLED Z95A es el mejor de todos los que he probado

Además, está muy bien acabado, tiene un sonido cuidadísimo y con videojuegos nos ofrece una experiencia más que disfrutable. Aun así, tiene un defecto que le impide rozar la perfección, y es una lástima: solo dos entradas HDMI implementan la norma 2.1 completa. Espero que Panasonic tome nota y resuelva esta carencia en sus televisores de 2025. Como colofón a este análisis, voy a mojarme. No he tenido la oportunidad de analizar todos los televisores prémium que han llegado a las tiendas en 2024, aunque sí buena parte de ellos. Y este OLED Z95A es, en mi opinión, el mejor de todos los que he probado. Prometido.

9,3 Diseño 9,75 Calidad de imagen 9,75 Sonido 9,75 Interfaz y software 8 A favor Su calidad de imagen global es extraordinaria

Sale de la fábrica impecablemente calibrado

Está acabado con un mimo indiscutible

Fire TV nos ofrece una experiencia más satisfactoria que My Home Screen

Reproduce todos los formatos HDR del mercado

Su sonido está a la altura de su calidad de imagen

Su latencia de entrada con videojuegos es muy competitiva En contra Solo dos entradas HDMI implementan la norma 2.1 completa



Este televisor ha sido cedido para este análisis por Panasonic. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información | Panasonic

