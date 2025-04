Hablamos con la doctora en inteligencia artificial que se ha empeñado en explicar la IA a los niños españoles

Decía Richard Feynman (Nobel de física en 1965) que si no puedes explicarle algo a un niño de cinco años, es que tú mismo no lo entiendes bien. En el segmento de la IA está claro que Nerea Luis (@sailormerqury) entiende de lo que habla, porque precisamente tiene una misión: la de explicarle qué es la IA a los niños españoles.

Y es que Nerea Luis sabe cosas, pero además sabe contarlas. Esta divulgadora es habitual protagonista de charlas sobre IA, además de ser colaboradora del programa Órbita Laika de RTVE. Es doctora en ciencias de la computación y lleva más de una década trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial. Esa habilidad suya para explicar esta disciplina queda patente cuando uno habla con ella.

Eso es precisamente lo que comprobamos recientemente. En Xataka hemos podido hablar con esta experta para hablar de esa ambición por acercar la IA a los niños. Ha escrito ya dos libros sobre el tema.

El primero es "Mi primer libro sobre Inteligencia Artificial", que está orientado a niños de 5 a 8 años. El segundo, que va más allá, es "La asombrosa era digital", dirigido a niños de entre 8 y 12 años. Y en ambos, ese objetivo del que hablamos: explicarle los fundamentos de la tecnología digital y de la IA a los más pequeños.

La voz por encima del teclado

Para esta experta la forma de explicar la IA a los niños "es orientarla casi como un juego". Para los más pequeños la inteligencia artificial no es algo abstracto, su percepción de estos sistemas es muy distinta a la de los adultos, y para ellos "es casi como una tercera persona con la que hablar, un igual que les responde todo el rato".

De hecho, mientras que los adultos solemos tener una percepción también influida "por el imaginario de ciencia ficción", el acercamiento en el caso de los niños es distinto porque la IA ""se adapta a como habla con ellos".

La forma en la que utilizan los niños estos sistemas de IA es algo distinta a la de los adultos, sobre todo por el enfoque. Y es un enfoque que debería preocuparle mucho a Google, porque

"Cuando un niño no sabe algo le pregunta a ChatGPT, no a Google. Esa es la app que le entiende, se ajusta a cómo le habla, te responde en un tono similar".

Aquí la relación constante de los más pequeños con dispositivos como las tabletas es importante, porque tienen una app de IA en su tableta con la que hablan y chatean. "Sí que parecen ser conscientes de que la IA no existe en forma física, pero no es algo relevante para ellos que sea o no artificial, para ellos es divertido".

Uno de los usos más llamativos que Nerea Luis está viendo en este ámbito de IA para niños es la de cómo la usan para que "les cuente historias personalizadas". Plataformas como ChatGPT son perfectas para contar esas historias en las que el niño se puede ver más reflejado en ellas, en las que cuenta cosas que son capaces de entender cómo ve las cosas el niño en su cabeza y que les permiten ver cómo creen que podrán ser elos en el futuro. "Los niños flipan bastante con esas cosas", añadía Luis.

Esta va a ser la primera generación que usará la voz por encima de los teclados

Y luego está el apartado visual: estas apps de IA son capaces de generar imágenes, y "aunque no lo entienden al 100% es algo que les llama la atención. Saben que se generan imágenes y creo es bonito como algo que suscita esa curiosidad en los peques".

Hay otro aspecto especialmente importante de esa interacción con la IA. Nerea Luis tiene aquí una intuición especialmente interesante:

"Hay además muchos niños que usan directamente ChatGPT y otras IAs con la voz. Para ellos es súper natural, es como un ente tipo amigo virtual. Con la Gen Z hemos visto cómo los jóvenes lo hacen todo con el móvil, incluso editar vídeo. Con los niños de ahora y la IA va a pasar algo así con la voz. Van a ser la primera generación que usará la voz por encima de los teclados".

Es un mensaje y una visión de futuro llamativa e intrigante. Ya hemos visto cómo, nos guste o no, los mensajes de voz de WhatsApp se han convertido en algo muy popular entre los usuarios, y la gente se ha habituado rápidamente a ellos.

Para los niños la capacidad de hablar directamente con la IA y de usar la voz es una ventaja fundamental, explica esta experta:

"Al hablar con estos sistemas los niños no se sienten juzgados. Al acercarte a la adolescencia si no tienes una persona delante mirándote cómo lo haces, eso genera más libertad a la hora de preguntar"

Es esa vieja sensación de no preguntar en clase para no parecer "el tonto" de la clase. Ante ese miedo de preguntar, la IA —que siempre habla en un tono cercano, nunca crítico o sentencioso— plantea un aliado espectacular para el aprendizaje para los niños. Con sus luces y sus sombras, por supuesto —sigue inventando y cometiendo algunos errores—, pero sin duda especialmente destacable en esto.

Por qué es importante que los niños aprendan sobre IA

Muchos quizás crean que no deberíamos tener demasiada prisa en que los niños aprendan cosas sobre la IA, pero para Nerea Luis es importante acercarles a esta tecnología lo antes posible porque "cuanto antes la vean como una herramienta que les ayuda a aprender más o a hacer cosas complementarias, mejor"

Tiene además esta experta una visión muy razonable al hablar de cómo los niños viven rodeados de tecnología,

"pero su contacto es a través de plataformas de entretenimiento. Saben usar estos dispositivos desde el punto del entretenimiento, no de la herramienta. La IA les puede complementar y les ayuda a resolver problemas. Esto permite escapar un poco de la fiebre del scroll infinito y creo que puede ser un factor diferencial".

Aun así Nerea Luis explica que tiene cierta preocupación por "cómo de alcanzable o abierta está esta tecnología a todos los niños". Aquí las suscripciones de pago, que obviamente limitan el acceso, pueden ser un problema. Pero también habla de ese "movimiento antipantallas" que también puede influir en la introducción de esta tencología entre los más pequeños.

Hay además herramientas especialmente preparadas para acercarles la IA a los niños. Nerea Luis recomienda dos en particular. La primera es Quick, Draw! de Google, una especie de Pictionnary con un sistema de aprendizaje automático al que los niños "entrenan". Lo hacen dibujando bocetos de todo tipo de cosas —una bicicleta, unas gafas, una taza— en un tiempo limitado intentando que la IA los reconozca antes de que se cumpla el tiempo.

El segundo es Techable Machine, otro experimento también desarrollado pro Google que "prepara a un ordenador para que reconozca tus imágenes, sonidos y posturas", como indica el sitio web oficial. Está más orientado a niños algo más mayores y a adolescentes, apunta Luis, que cree que ambas herramientas son estupendas.

En España tenemos además un buen ejemplo de herramienta de IA educativa con el Programa Código Escuela 4.0, que forma parte del plan España Digital 2026 y que está destinado a "desarrollar entre el profesorado y alumnado de centros educativos públicos competencias relacionadas con el pensamiento computacional y la programación, así como la capacidad para mantenerlas actualizadas".

No hay que infantilizar a los niños. Hay que tratarles como a niños, pero contándoles las cosas con naturalidad

Cada comunidad autónoma está implantándolo con iniciativas que están dirigidas a todas las edades y que poco a poco quieren tratar de acercar este tipo de ámbitos entre los más pequeños. En la Comunidad de Madrid por ejemplo hay cursos de iniciación a Scratch, el conocido lenguaje de programación que ahora también integra apartados que introducen a los niños en el uso de herramientas de IA.

En estos casos y en otros ya más avanzados —como NotebookLM, que es una herramienta excepcional, pero está destinada a edades superiores— hay un recomendación importante de Nerea Luis: "no infantilices a los niños. Trátales como a niños, pero cuéntales las cosas con naturalidad".

Aquí señala además como en sus libros una de las cosas que más les llama la atención a los niños son las ilustraciones. Eso ayuda a hacer que sea "súper natural hablar con ellos, son esponjas, y la clave es acompañar esas explicaciones de dibujos e ilustraciones para que lo entiendan mejor".

Educación inmersiva y a la carta

También quisimos preguntarle a Nerea Luis por su opinión sobre la forma en que la IA puede impactar en la educación y qué riesgos y ventajas existen en este ámbito. Aquí nuestra experta explica cómo de momento "estamos viendo pocos cambios, y se ha hablado más de la IA para el profesorado". Para ella:

"Se ha visto esa pericia de los alumnos usando la IA para hacer trabajos, pero no estamos viendo grandes ejemplos de cómo la IA puede ayudar en la consecución de un programa educativo. No hay ejemplos de integración clara"

Hay en este ámbito múltiples oportunidades. Ella da un ejemplo "en asignaturas como historia o conocimiento del medio, con chats especializados que por ejemplo habían usado la herramienta de CharacterAI. Con ella es posible interactuar con avatares que hablan como podrían hablar Platón o Cervantes" que ayudan a explicar temas de todo tipo.

Además, señala, "empiezan a aparecer chatbots especializados en la vida de cierto personaje relevante X. Los chavales así sienten esa curiosidad más orgánica, de alguna forma interactúas con el avatar", y permiten un aprendizaje más interactivo e inmersivo.

Esa personalización del aprendizaje también se aplica ya a algo tan interesante como los ejercicios de "listening" al aprender inglés. La IA puede "generar ese tipo de ejercicios adaptados a chavales que les gustan ciertos temas específicos" u permiten que los profesores puedan crear ejercicios que les interesen más.

Se abre una era de la "personalización del aprendizaje en la que cada uno va a poder aprender más a la carta"

Para Nerea Luis aquí asistimos a una potencial era de la "personalización del aprendizaje en la que cada uno va a poder aprender más a la carta". Con estas herramientas es posible configurar ejercicios a tu medida tanto por intereses como por nivel. "Empieza a haber apps como Duolingo que trabajan en cómo de bien hablas un idioma", explica esta experta, "y con la IA generativa te ponen más o menos refuerzo en palabras frases o expresiones con las que a lo mejor te atascas".

La oportunidad aquí es prometedora y nos abre la puerta a una IA que se convierta en profesor particular y que represente el siguiente salto en herramientas educativas. "Antes hacíamos los trabajos y aprendíamos con la enciclopedia en papel, luego con la Encarta o con Wikipedia, y ahora tenemos las IAs generativas", señala.

Riesgos: haberlos, haylos

Por supuesto esta tecnología también impone ciertos riesgos. Puede ocurrir lo que pasó con el PC primero y con internet después: no todo el mundo tuvo acceso a estas herramientas de cara a la educación de los pequeños, y lo mismo puede ocurrir con la IA.

Nerea Luis (a la derecha) en la presentación de sus libros junto a la periodista y divulgadora Pampa García Molina.

Así, puede abrirse aquí otra brecha digital en la que "estos alumnos tienen internet y estos no, y los que lo tienen hacen los deberes más rápido y mejor". Nerea Luis nos hablaba además de otra de sus preocupaciones en este ámbito:

"El riesgo más inmediato es el de que crea una dependencia con una herramienta de una gran empresa: los únicos capaces de dotar a los centros de esta tecnología son grandes empresas como Google, y habrá que ver si las ofrecen de forma gratuita o no".

Que la IA "te haga los deberes" también impone esa lógica preocupación por cómo aprenden los pequeños. "Hay un riesgo en cómo razonamos y aprendemos", explica Nerea Luis, "pero también lo ha habido y se nos olvida muy rápido cómo en el pasado nos orientábamos en la calle con un mapa y ahora lo hacemos con un móvil. Mirar a la IA con temor es lanzarnos piedras contra nuestro propio tejado".

Así, para ella hay más cosas positivas que negativas en esa aplicación de la IA en la educación y en el aprendizaje de los niños. Les permite "ampliar el horizonte de aprendizaje, ver más allá del libro de texto, generar curiosidad genuina, aunque es cierto que no vas a ver esas cosas cuando son más pequeños".

Se nos olvida muy rápido que en el pasado nos orientábamos en la calle con un mapa. Mirar a la IA con temor es lanzarnos piedras contra nuestro propio tejado

Y también está el hecho de que privar a los niños de estas herramientas puede ser perjudicial para ellos a medio plazo. Como destaca ella, eso hará "que no se acostumbren a integrarlas en el día a día y se van a encontrar con que en el futuro eso va a ser algo normal".

El impacto de la IA en el modelo educativo también puede ser notable. "Creo que es lícito preguntarse si tiene sentido evaluar como lo he hecho los últimos 20 años, igual impartir ciertas asignaturas de la misma manera tampoco tiene sentido". Nerea Luis nos recuerda cómo con internet ha habido un avance progresivo,

"y con la IA pasará igual. Nunca hemos tenido el conocimiento tan cerca, en internet tenías que hacer la labor de consulta, ahora te viene todo precocinado".

En su opinión "ahora el reto viene para el profesor", pero adelanta otra conclusión importante: "los profesores no se deben dejar eclipsar por la tecnología, los chicos necesitan a sus profesores, la tecnología les va a venir bien pero es complementaria a su educación".

También quisimos comentar con esta experta qué otros riesgos podía plantear la IA al ser usada por niños, y había uno obvio para ella: las fuentes. Sin embargo, señalaba, "esto se irá allanando, los sistemas de IA cada vez informan mejor".

Nuestra experta avisaba además de esa "falsa sensación de consciencia" que los niños pueden percibir en la IA. A ellos "les va a parecer que es inteligente porque sabe construir frases, pero a veces no va a tener sentido, para los niños es un sistema que dice cosas como cualquier otra persona, y para ellos es difícil apreciar si les está engañando o está cometiendo un error".

Eso por supuesto lleva a que los niños, que tienen menos capacidad para diferenciar esos conceptos, puedan malinterpretar lo que les dice la IA. Para evitar casos extremos y tragedias como la que se vivió el año pasado Nerea Luis propone lo siguiente:

"Es necesaria tanto la regulación como la educación sobre el uso de la IA. Hay mucha divulgación científica pero poca tecnológica. Hay que educar en ver la tecnología como herramienta y lo positivo. Pero también en dejar claro dónde están los límites y concienciar sobre gente que ha salido perrjudicada para que si se producen esos escenarios, no se repitan. Por ejemplo ocurre con los casos de voces clonadas por IA: si lo sabes cuando te llega la amenaza la abordas de otra forma".

En Xataka | Un colegio catalán ha empezado a cortar el uso de ordenadores. El motivo: la letra de sus alumnos ya no se entendía