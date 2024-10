NotebookLM se está convirtiendo en la nueva sensación de la IA: esto es todo lo que puedes hacer con ella

NotebookLM no parecía para tanto. Presentada hace más de un año con el nombre Project Tailwind, poco después adoptaba su nombre final: NotebookLM. Su propio nombre apuntaba a su objetivo: convertirse en una especie de cuaderno de apuntes potenciado por el aprendizaje automático, o lo que es lo mismo, la inteligencia artificial. El proyecto pasó desapercibido durante meses, pero la última de sus funciones lo ha convertido en la última sensación de la IA.

Quiero que trabajes con estos documentos. NotebookLM se alimenta de los datos que introducimos para luego actuar sobre ellos. Podemos cargar imágenes y documentos en distintos formatos, pero también vídeos y audios. A partir de ellos la plataforma luego nos da un montón de opciones interesantes. Repasémoslas.

Resúmenes. Si tenemos mucha información dispersa en diversos formatos, NotebookLM es capaz de analizarla, contextualizarla estableciendo relaciones y generar un resumen con los puntos más importantes. Eso hace que sea fácil revisar los principales elementos de todos esos documentos rápidamente.

Un profesor particular a tu alcance. La introducción de documentos también permite usar NotebookLM como un profesor particular: podemos hacerle preguntas sobre todos esos contenidos si no entendemos algo, pero también podremos pedirle que nos haga preguntas para ver si lo hemos entendido todo bien. Así, si metemos el temario de un examen, luego podemos pedirle que nos haga preguntas para repasar ese examen.

NotebookLM genera "exámenes" para repasar el tema, algo que puede ser una gran ayuda para estudiantes.

Guía de estudio. Una vez introducimos una serie de documentos, veremos un apartado en la parte inferior derecha llamado "Notebook Guide". Al hacer clic sobre ese enlace aparecerán varios opciones para trabajar sobre ese contenido. Y entre ellas, una especialmente útil para estudiantes: la llamada "Guía de estudio", que tras analizar el contenido genera una lista de preguntas para que intentemos responderlas, una propuesta de ideas para realizar comentarios e incluso un glosario con los términos clave.

Un asistente de investigación. Aquí lo bueno es que aunque parece una herramienta pensada a jóvenes estudiantes, NotebookLM se puede adaptar a necesidades más ambiciosas, y hará el mismo trabajo con contenidos mucho más específicos y complejos: podemos darle textos y contenidos relativos a todo tipo de temas y una vez más se convertirá en un singular asistente para entender mejor esos temas y aprender sobre ellos.

Pregunta y obtendrás respuesta. Una, y otra, y otra vez. Fijaos en los pequeños botones con números: NotebookLM siempre enlaza a la fuente de donde saca esa información.

No se cansa nunca. Este profesor particular tiene otra característica especialmente llamativa: no se cansa jamás. Eso significa que podemos preguntar y repreguntar sin descanso para que aclare algún concepto o alguna parte de su respuesta, y lo hará siempre manteniéndose fiel al documento original y citando fuentes que podemos consultar. Lógicamente aquí hay que tener en cuenta algo importante: que nos fiamos del documento introducido como fuente para aprender o entender nuevos conceptos.

Podcasts casi humanos. La última de las funciones añadidas a NotebookLM es la más llamativa de los últimos tiempos, llamada "Audio Overviews". Basta cargar varios documentos para que la IA de Google los analice y tras unos minutos los convierta en un alucinante podcasts con dos voces sintetizadas (una de hombre, otra de mujer) que de hecho parecen humanas. Ese podcast es una forma fantástica de obtener un resumen de todos los documentos con un formato de diálogo casi narrativo, mucho más entretenido y fácil de asimilar.

Que además puedes afinar. Google acaba de anunciar mejoras adicionales para la función "Audio Overviews" de NotebookLM que precisamente dan aún más opciones a esa llamativa generación de podcasts. Así, podremos introducir instrucciones específicas para generar un "Audio Overview" con un formato "Deep Dive", esto es, que se enfoque en un aspecto concreto o se ajuste a cierto nivel de conocimientos. Si sabes mucho del tema, que sea más técnico, y si no, que el podcast y la conversación sean más básicos. Además ahora nos permite escuchar ese audio en segundo plano mientras seguimos trabajando con NotebookLM.

De inventar, (poco o) nada. A diferencia de chatbots como ChatGPT o Gemini, NotebookLM trabaja específicamente con los documentos que le suministras, así que es más difícil que se invente cosas o cometa errores. Se circunscribe a la información con la que le hacemos trabajar, y cada vez que da una respuesta muestra la fuente de donde ha sacado esa respuesta.

Privacidad. En Google aseguran que NotebookLM es totalmente privado e indican que "no usamos tus datos personales para entrenar a NotebookLM". Las fuentes que subimos, las consultas que hacemos y las respuestas generadas por el modelo se quedan ahí, y no retroalimentan sus modelos de IA. Eso permite estar tranquilos a la hora de, por ejemplo, introducir documentos con datos sensibles o privados.

Entiende idiomas, pero te hablará solo en inglés. Es importante destacar que NotebookLM aceptará documentos, vídeos y audios en otros idiomas que no son en inglés, y podrá analizarlos y generar contenido a partir de ellos aunque no sean en idioma inglés. Eso sí: la barrera de uso que impone NotebookLM es que se todo lo generará en inglés, y tanto la información que muestran las distintas "guías del cuaderno" (Notebook guides) como los podcasts de Audio Overview se generan en este idioma. Para quienes manejen el idioma con cierta soltura es una opción fantástica, pero si no es el caso, NotebookLM puede no ser interesante. Queda esperar a que Google lo ofrezca en otros idiomas próximamente.

