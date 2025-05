El domingo se juega el Barça-Madrid y habrá bloqueos de IPs de LaLiga. Los usuarios tienen solución fácil, las empresas no

El próximo domingo, a las 16:15, se jugará el Barcelona-Real Madrid de la primera división de fútbol español. Teniendo en cuenta lo que hemos vivido en los últimos tres meses, parece inevitable que vivamos nuevos bloqueos indiscriminados de IPs por parte de LaLiga.

Este sitio web no está accesible. Una vez más lo que parece claro es que pagarán justos por pecadores con mensajes constantes de webs a las que no podemos acceder. La persecución a las retransmisiones ilegales de IPTV está haciendo que empresas que ingresaban 70.000 euros al mes ingresen 40.000. Hay daños económicos y reputacionales claros, pero hay aquí una dicotomía clara: para los usuarios es fácil evitar esos bloqueos, pero para quienes tienen un sitio web, no tanto.

Hola, VPN. Desde que comenzaron los bloqueos de IPs por parte de LaLiga quedó claro que la única solución efectiva para evitarlos en el lado de los usuarios era la de usar un servicio VPN. Aquí las opciones son múltiples y en todos los casos suelen permitir poder seguir disfrutando de un acceso normal a todos los servicios a pesar de los bloqueos impuestos por LaLiga. No es un método 100% infalible, pero es desde luego el más seguro para evitar estos problemas.

Por qué ese método funciona. Estos servicios permiten que la dirección IP que nos proporciona la operadora cambie a otra distinta que además pertenecerá al país que elijas. Si LaLiga no aplica bloqueos a esos países desde los que se simula la conexión o la IP de ese servidor VPN no está en la lista de bloqueo de los ISP españoles, podremos acceder al contenido normalmente.

Y cifrado de paquetes. Además, las VPN cifran la conexión entre nuestro dispositivo y el servidor VPN, lo que dificulta enormemente que las operadoras u otros intermediarios puedan inspeccionar el contenido del tráfico para intentar realizar un bloqueo selectivo de ciertas transmisiones.

Las empresas lo tienen mucho más complicado. Los servicios VPN son perfectos para que los usuarios se pueden "saltar" los bloqueos de IPs de LaLiga, pero las empresas afectadas por los bloqueos no lo tienen tan fácil. La razón es que esas empresas no dependen de ellas mismas, sino que a menudo tienen contratados los servicios de Cloudflare. Esta empresa optimiza el acceso a los sitios web de las empresas y los protege de posibles ciberataques, pero cuando LaLiga ordena bloquear ciertas IPs, las operadoras ejecutan esa orden y muchas de ellas pertenecen a Cloudflare. Y ahí está el problema.

La condena de las IPs compartidas. Cloudflare, como sus competidores, hacen uso de IPs compartidas para gestionar a todos sus clientes. Una misma IP está asignada a cientos o miles de dominios, y luego es Cloudflare quien se encarga de redirigir el acceso a cada una de ellas. Pero si LaLiga y las operadoras bloquean una IP, bloquean el acceso a todos los dominios que comparten esa IP, tanto si es legítimo como si no lo es. Quienes están usando Cloudflare y otros CDN afectados como BunnyCDN se ven por tanto impactados: los usuarios se encuentran con que el acceso a esos dominios de repente está cortado.

Es peor el remedio que la enfermedad. La única solución para las empresas es desactivar el servicio que les proporciona Cloudflare. Eso hace que no se vean afectadas por los bloqueos, pero implica riesgos importantes. Cloudflare por ejemplo evita (o mitiga de forma notable) posibles ataques de denegación de servicio que "tiran" sitios web. También evita que bots que rastrean las web puedan acabar impapctando en los tiempos de carga o en el consumo de recursos del servidor. Sin el servicio de Cloudflare y similares, la exposición de los sitios web de cualquier empresa ante ataques o sobrecargas es notable. El remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad.

Nueva táctica de LaLiga. Los responsables de LaLiga han reforzado su ofensiva con una táctica curiosa: llegar a acuerdos con competidores de Cloudflare como Vercel, Akamai o CDN77. En LaLiga prometen que estos servicios —que colaboran en la lucha contra las emisiones— lograrán no afectar a terceros durante los bloqueos, pero con ese tipo de alianza hay una gran sacrificada: la privacidad de los clientes, que ya no pueden escudarse en esos servicios.

Imagen | LaLiga

