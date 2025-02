La cruzada de LaLiga con el fútbol viene de largo. Y con Movistar y Cloudflare están pagando justos por pecadores

El fútbol está provocando un verdadero caos en internet. No directamente, pero sí debido a la obsesión de LaLiga por evitar emisiones ilegales de los partidos. La particular cruzada de este organismo contra esas emisiones viene de lejos, pero está comenzndo a provocar verdaderos problemas a usuarios y empresas que no tienen nada que ver con la problemática de esas emisiones ilegales.

Guerra contra la IPTV y y el cardsharing. En diciembre de 2021 el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona emitió una orden dirigida al bloqueo inmediato de nombres de dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardhsaring. El tribunal autorizó a LaLiga y Movistar+ a monitorizar páginas web bloqueadas durante toda la temporada para identificar posibles cambios en su identificación, pero además podían solicitar de forma semanal el bloqueo de nuevos nombres de dominio. Dichas solicitudes debían ser ejecutadas por los proveedores de acceso a internet. Dichos bloqueos ya se habían ejecutado en febrero de 2020 tras una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

Bloqueos semanales. En agosto de 2022 LaLiga y Movistar Plus+ ganaron una demanda conjunta ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona que les habilitó para "poder bloquear semanalmente el acceso a dominios que facilitan la piratería de contenidos de LaLiga". La medida de "bloqueo dinámico" permite que semanalmente se identifiquen URLs, dominios y direcciones IP sin necesidad de comunicarlas previamente al juzgado. Ya entonces se decidió que estaría vigente hasta la actual temporada 2024/2025.

Intento de persecución de IPs de usuarios. En marzo de 204 LaLiga dejó claro que quería perseguir a aquellos usuarios que ven el fútbol por aplicaciones de IPTV no permitidas. Un auto judicial planteaba la posibilidad de rastrear las direcciones IP de quienes se lucran económicamente con esa actividad. El precedente del caso Euskaltel años antes marcó un punto de inflexión en este tipo de demandas por parte de los proveedores de contenidos.

Intento de bloqueo de Telegram. Ese mismo mes la Audiencia Nacional pide bloquear Telegram en España a las operadoras. La plataforma se ha convertido en la nueva Deep Web, y a través de ella se comparten todo tipo de contenidos, incluso los de emisiones que violan el copyright de sus propietarios. Finalmente el bloqueo no se produjo.

LaLiga contra la libertad en internet. En abril 2024 La empresa cargó contra Google, Apple y Huawei como dueñas de las tiendas de aplicaciones desde donde se podían descargar la app de Newplay, una de las apps de IPTV acusadas de infringir sus derechos.

450 euros por usar la IPTV. LaLiga continuó su particular cruzada contra la libertad en internet y en junio de 2024 solicitó por carta 450 euros a usuarios que habían accedido a IPTV para ver contenidos de LaLiga de forma ilegal.

Rastreando IPs de usuarios. Hace apenas un mes el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona autorizó a LaLiga poder recibir información sobre las IPs conectadas a AceStream. Se acordó una diligencia preliminar solicitada por La Liga, que consiste en: "el envío a los Operadores de los listados de direcciones IP identificadas y ordenadas en función de la ID del canal de “Ace Stream” en el que participan".

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley recoge en su artículo 13 la "interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero". Sin embargo, no se ha ponderado su afectación a un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, y además estas medidas, que implican en bloqueo de IPs, se están realizando en ciertos casos de manera aparentemente indiscriminada, afectando tanto a sitios legítimos como a sitios que no lo son. La razón es que plataformas como Cloudflare utilizan IPs que comparten todos esos servicios.

Cómo se detectan retransmisiones ilegales. La forma de detectar y tumbar dominios web que emiten partidos de fútbol de forma ilegal ha cambiado mucho en los últimos años. En LaLiga hacen uso de herramientas como Marauder, Lumière y Blackhole para estas tareas, y dicho software ha generado interés a nivel internacional.

Las IPTV como tal son legales. Newplay es una IPTV al uso. De base son un tipo de aplicación completamente legal. No dejan de ser decodificadores de listas M3U. A efectos prácticos una especie de reproductor al estilo VLC. Si bien, LaLiga acusa a este tipo de aplicaciones de utilizarse para reproducir contenidos sin permiso, como los partidos de fútbol. Además, el Tribunal Supremo ya estableció que el fútbol no tiene propiedad intelectual.

Pero el bloqueo indiscriminado de IPs es terrible. Lo que está ocurriendo es que entre las IPs que se bloquean hay IPs gestionadas por Cloudflare que no están dedicadas a un único servicio, sino que se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no reliza un bloqueo selectivo, al bloquear la IP no solo impide el acceso a quien ofrece contenidos ilegales, sino también al resto de servicios que son totalmente legítimos.

Cloudflare no lo pone fácil. Cloudflare hace uso de técnicas como ECH (Encrypted Client Hello) para proteger la privacidad de los sitios web que comparten esa IP, lo que dificulta el filtrado de unas y otras y la ejecución de un bloqueo selectivo. Sin embargo, algunas operadoras como Vodafone confirmaron a Xataka Móvil que estos días aplicaron un bloqueo "mucho más preciso y ajustado a la petición de LaLiga" aunque no dieron detalles sobre el mismo. Los clientes de Movistar se quejaron precisamente de que se vieron afectados por bloqueos indiscriminados que les impedían acceder a numerosos sitios y servicios web.

