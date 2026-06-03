Una tele por menos de 80 euros, el POCO X8 Pro, tablets y más: cinco chollos Xiaomi de la Promo de Verano de AliExpress

Aunque el próximo Prime Day ya está en el horizonte, estamos sumergidos en la Promo de Verano de AliExpress. Está siendo una campaña con muchas ofertas interesantes en teléfonos móviles, auriculares, consolas y casi cualquier dispositivo. En esta ocasión, vamos a hilar un poco más fino y nos vamos a centrar únicamente en productos de Xiaomi.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

Justo encima de estas líneas tienes los cupones de descuento de esta promo, aunque es cierto que hay algunos que ya no están disponibles (como los de 45 euros). Pese a ello, todavía podemos encontrar buenas ofertas como las que tienen estos cinco dispositivos de Xiaomi:

POCO X8 Pro por 253,62 euros con el cupón 'XATAKAES30', uno de los móviles más vendidos de este 2026.

por 253,62 euros con el cupón 'XATAKAES30', uno de los móviles más vendidos de este 2026. Xiaomi A 32 por 79,37 euros con el cupón 'XATAKAES10', una tele compacta y muy económica ideal para habitaciones pequeñas.

por 79,37 euros con el cupón 'XATAKAES10', una tele compacta y muy económica ideal para habitaciones pequeñas. Proyector Xiaomi L1 Pro por 197,41 euros con el cupón 'XATAKAES30', una opción muy interesante para ver el Mundial donde quieras.

por 197,41 euros con el cupón 'XATAKAES30', una opción muy interesante para ver el Mundial donde quieras. Xiaomi Pad 7 por 217,56 euros con el cupón 'XATAKAES30', tablet versátil con 8 GB de RAM y una buena pantalla.

por 217,56 euros con el cupón 'XATAKAES30', tablet versátil con 8 GB de RAM y una buena pantalla. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G por 257,35 euros con el cupón 'XATAKAES30', un teléfono que destaca por su batería de 6.500 mAh.

POCO X8 Pro

El POCO X7 Pro fue uno de los móviles más vendidos del pasado año y este 2026 tiene pinta de que repetirá su sucesor, el POCO X8 Pro. Es un teléfono bastante equilibrado, en el que destaca su batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W, su pantalla de 6,59 pulgadas con resolución 1,5 K y un rendimiento notable gracias a su procesador MediaTek. Ahora mismo sale por 253,62 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

Xiaomi A 32

Si buscas un televisor compacto y económico para un dormitorio o una segunda residencia, este de Xiaomi sale por 79,37 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es cierto que tiene resolución HD, pero no es algo que importe demasiado al tener 32 pulgadas. Tiene sistema operativo de Google, por lo que podremos instalar casi cualquier app que se nos ocurra, como DAZN para ver el Mundial de fútbol, por ejemplo.

Proyector Xiaomi L1 Pro

También está la opción de hacernos con un proyector como este Xiaomi L1 Pro, que es una opción bastante interesante. Con él, podremos proyectar imagen en una diagonal que va desde las 40 a las 120 pulgadas. Cuenta con altavoces, WiFi y Bluetooth, además de con sistema operativo Google TV. Salió a un precio de 299,99 euros, pero podemos hacernos con él por 197,41 euros con el cupón 'XATAKAES30'

Xiaomi Pad 7

La Xiaomi Pad 7 es una de las mejores tablets calidad-precio que podemos comprar. Cuenta con una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3,2 K y una tasa de refresco de 144 Hz, por lo que tendremos una experiencia fluida y que es perfecta para leer. Tiene cuatro altavoces con Dolby Atmos y con una batería de 8.850 mAh. Sale con 217,56 euros con el cupón 'XATAKAES30' en su versión con 256 GB de almacenamiento.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Para terminar, otro móvil. El Redmi Note 15 Pro+ es un teléfono muy equilibrado y versátil que, por los 257,35 euros con el cupón 'XATAKAES30' que sale, merece la pena si buscas algo económico. Tiene una batería de 6.500 mAh que también tiene carga rápida de 100 W, una pantalla de 6,83 pulgadas compatible con HDR10+ y Dolby Vision y un rendimiento más que de sobra para el día a día.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Xiaomi

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