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Una tele por menos de 80 euros, el POCO X8 Pro, tablets y más: cinco chollos Xiaomi de la Promo de Verano de AliExpress

Esta campaña de AliExpress estará activa hasta el 10 de junio, aunque los cupones de descuento no durarán hasta entonces con casi toda seguridad

Xiaomi L1 Pro Poco X8 Pro Portada
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Juan Lorente

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Aunque el próximo Prime Day ya está en el horizonte, estamos sumergidos en la Promo de Verano de AliExpress. Está siendo una campaña con muchas ofertas interesantes en teléfonos móviles, auriculares, consolas y casi cualquier dispositivo. En esta ocasión, vamos a hilar un poco más fino y nos vamos a centrar únicamente en productos de Xiaomi.

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 3

cupón 4

CUPÓN

3 euros

15 euros

XATAKAES03

WEBEDES03

ESSS03

SSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

WEBEDES06

ESSS06

SSES6

10 euros

69 euros

XATAKAES10

WEBEDES10

ESSS10

SSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

WEBEDES20

ESSS20

SSES20

30 euros

209 euros

XATAKAES30

WEBEDES30

ESSS30

SSES30

45 euros

319 euros

XATAKAES45

WEBEDES45

ESSS45

SSES45

65 euros

459 euros

XATAKAES65

WEBEDES65

ESSS65

SSES65

110 euros

650 euros

XATAKAES110

WEBEDES110

ESSS110

-

Justo encima de estas líneas tienes los cupones de descuento de esta promo, aunque es cierto que hay algunos que ya no están disponibles (como los de 45 euros). Pese a ello, todavía podemos encontrar buenas ofertas como las que tienen estos cinco dispositivos de Xiaomi:

  • POCO X8 Pro por 253,62 euros con el cupón 'XATAKAES30', uno de los móviles más vendidos de este 2026.
  • Xiaomi A 32 por 79,37 euros con el cupón 'XATAKAES10', una tele compacta y muy económica ideal para habitaciones pequeñas.
  • Proyector Xiaomi L1 Pro por 197,41 euros con el cupón 'XATAKAES30', una opción muy interesante para ver el Mundial donde quieras.
  • Xiaomi Pad 7 por 217,56 euros con el cupón 'XATAKAES30', tablet versátil con 8 GB de RAM y una buena pantalla.
  • Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G por 257,35 euros con el cupón 'XATAKAES30', un teléfono que destaca por su batería de 6.500 mAh.

POCO X8 Pro

Poco X8 Pro

El POCO X7 Pro fue uno de los móviles más vendidos del pasado año y este 2026 tiene pinta de que repetirá su sucesor, el POCO X8 Pro. Es un teléfono bastante equilibrado, en el que destaca su batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W, su pantalla de 6,59 pulgadas con resolución 1,5 K y un rendimiento notable gracias a su procesador MediaTek. Ahora mismo sale por 253,62 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro

PVP en AliExpress (con cupón) — 253,62
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi A 32

Xiaomi A 32

Si buscas un televisor compacto y económico para un dormitorio o una segunda residencia, este de Xiaomi sale por 79,37 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es cierto que tiene resolución HD, pero no es algo que importe demasiado al tener 32 pulgadas. Tiene sistema operativo de Google, por lo que podremos instalar casi cualquier app que se nos ocurra, como DAZN para ver el Mundial de fútbol, por ejemplo.

Xiaomi A 32

Xiaomi A 32

PVP en AliExpress (con cupón) — 79,37
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Proyector Xiaomi L1 Pro

Xiaomi L1 Pro

También está la opción de hacernos con un proyector como este Xiaomi L1 Pro, que es una opción bastante interesante. Con él, podremos proyectar imagen en una diagonal que va desde las 40 a las 120 pulgadas. Cuenta con altavoces, WiFi y Bluetooth, además de con sistema operativo Google TV. Salió a un precio de 299,99 euros, pero podemos hacernos con él por 197,41 euros con el cupón 'XATAKAES30'

Proyector Xiaomi L1 Pro

Proyector Xiaomi L1 Pro

PVP en AliExpress (con cupón) — 197,41
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7

La Xiaomi Pad 7 es una de las mejores tablets calidad-precio que podemos comprar. Cuenta con una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3,2 K y una tasa de refresco de 144 Hz, por lo que tendremos una experiencia fluida y que es perfecta para leer. Tiene cuatro altavoces con Dolby Atmos y con una batería de 8.850 mAh. Sale con 217,56 euros con el cupón 'XATAKAES30' en su versión con 256 GB de almacenamiento.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7

PVP en AliExpress (con cupón) — 217,56
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Para terminar, otro móvil. El Redmi Note 15 Pro+ es un teléfono muy equilibrado y versátil que, por los 257,35 euros con el cupón 'XATAKAES30' que sale, merece la pena si buscas algo económico. Tiene una batería de 6.500 mAh que también tiene carga rápida de 100 W, una pantalla de 6,83 pulgadas compatible con HDR10+ y Dolby Vision y un rendimiento más que de sobra para el día a día.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

PVP en AliExpress (con cupón) — 257,35
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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