Los mejores auriculares de diadema de Sony, varios Garmin y más: cinco chollos en auriculares y relojes de AliExpress

Estos días estamos viendo un volumen de ofertas en tecnología muy grande, gracias en parte a la Promo de Verano de AliExpress. Ayer mismo os dábamos varias opciones muy interesantes si queríais cambiar de teléfono móvil o renovar vuestra vieja consola, estando todavía alguna de estas ofertas disponibles. Sin embargo, hoy vamos en otra dirección y nos vamos a centrar en relojes inteligentes y auriculares. Pero antes, los cupones de descuento de esta promo de AliExpress. Eso sí: algunos de ellos pueden estar agotados.





Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

De entre todas las opciones que hay ahora mismo, os traemos una selección de cinco relojes y auriculares que se quedan a muy buen precio:

AirPods 4 por 134 euros con el cupón 'XATAKAES30', en su versión con cancelación activa de ruido.

por 134 euros con el cupón 'XATAKAES30', en su versión con cancelación activa de ruido. Garmin Forerunner 165 por 122,31 euros con el cupón 'XATAKAES10', una opción económica si buscas un reloj Garmin.

por 122,31 euros con el cupón 'XATAKAES10', una opción económica si buscas un reloj Garmin. Huawei Watch Fit 4 Pro por 114,21 euros con el cupón 'XATAKAES10', uno de los mejores smartwatch de 2025.

por 114,21 euros con el cupón 'XATAKAES10', uno de los mejores smartwatch de 2025. Auriculares Sony WH-1000XM6 por 254,74 euros con el cupón 'XATAKAES30', unos de los mejores auriculares de diadema que hay.

por 254,74 euros con el cupón 'XATAKAES30', unos de los mejores auriculares de diadema que hay. Garmin Forerunner 255 por 160,90 euros con el cupón 'XATAKAES10', un reloj muy ligero y con batería para unos 14 días.

AirPods 4

De entre todos los auriculares rebajados en esta promo de AliExpress, los AirPods 4 son una de las mejores opciones en su versión con cancelación activa de ruido: salen por 134 euros con el cupón 'XATAKAES30'. Son muy cómodos de usar y cuentan con una autonomía que va hasta las 30 horas. Además, su calidad de audio, aunque no llega a la de los AirPods Pro, es bastante notable.

Garmin Forerunner 165

De entre todos los smartwatch de Garmin, este Forerunner 165 es una de las opciones más asequibles: sale por 122,31 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Cuenta con una pantalla de 1,2 pulgadas y apenas pesa 39 gramos, por lo que es ideal para hacer deporte y salir a correr. Además, ofrece autonomía para hasta 11 días en su modo smartwatch y hasta 19 horas con el GPS.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Aunque su sucesor ya está en las tiendas, estamos ante un buen momento para hacernos con el Huawei Fit 4 Pro: sale por 114,21 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es un dispositivo que destaca por ofrecer una pantalla de 1,82 pulgadas con un brillo pico altísimo (ideal para exteriores), con una batería que dura hasta 10 días y todo en apenas 30,4 gramos que pesa (sin correa).

Auriculares Sony WH-1000XM6

Si hablamos de auriculares de diadema, es difícil encontrar una mejor opción que los Sony WH-1000XM6. Estos auriculares cuentan con una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado desde Xataka y un sonido sobresaliente. Además, cuentan con un muy buen sistema de micrófonos para hacer llamadas con ellos y pueden ofrecer en torno a las 30 o 35 horas de autonomía. Salen ahora mismo por 254,74 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

Garmin Forerunner 255

Cerramos con otro Garmin, en esta ocasión con el Forerunner 255: sale por 160,90 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es otro smartwatch de corte deportivo que destaca por ofrecer una experiencia muy cómoda y ligera con autonomía para 14 días aproximadamente. Es muy resistente (su cristal utiliza Corning Gorilla Glass 3) y cuenta con 5 botones laterales, lo que hace que sea muy cómodo de manejar.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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