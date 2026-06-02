HOY SE HABLA DE

Los mejores auriculares de diadema de Sony, varios Garmin y más: cinco chollos en auriculares y relojes de AliExpress

Aunque ya hay varios cupones de descuento que se han agotado, todavía quedan varias ofertas muy potentes en estos dispositivos

Sony Auriculares Wh 1000xm6 Garmin Forerunner 165
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
526 publicaciones de Juan Lorente

Estos días estamos viendo un volumen de ofertas en tecnología muy grande, gracias en parte a la Promo de Verano de AliExpress. Ayer mismo os dábamos varias opciones muy interesantes si queríais cambiar de teléfono móvil o renovar vuestra vieja consola, estando todavía alguna de estas ofertas disponibles. Sin embargo, hoy vamos en otra dirección y nos vamos a centrar en relojes inteligentes y auriculares. Pero antes, los cupones de descuento de esta promo de AliExpress. Eso sí: algunos de ellos pueden estar agotados.


Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 3

cupón 4

CUPÓN

3 euros

15 euros

XATAKAES03

WEBEDES03

ESSS03

SSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

WEBEDES06

ESSS06

SSES6

10 euros

69 euros

XATAKAES10

WEBEDES10

ESSS10

SSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

WEBEDES20

ESSS20

SSES20

30 euros

209 euros

XATAKAES30

WEBEDES30

ESSS30

SSES30

45 euros

319 euros

XATAKAES45

WEBEDES45

ESSS45

SSES45

65 euros

459 euros

XATAKAES65

WEBEDES65

ESSS65

SSES65

110 euros

650 euros

XATAKAES110

WEBEDES110

ESSS110

-

De entre todas las opciones que hay ahora mismo, os traemos una selección de cinco relojes y auriculares que se quedan a muy buen precio:

  • AirPods 4 por 134 euros con el cupón 'XATAKAES30', en su versión con cancelación activa de ruido.
  • Garmin Forerunner 165 por 122,31 euros con el cupón 'XATAKAES10', una opción económica si buscas un reloj Garmin.
  • Huawei Watch Fit 4 Pro por 114,21 euros con el cupón 'XATAKAES10', uno de los mejores smartwatch de 2025.
  • Auriculares Sony WH-1000XM6 por 254,74 euros con el cupón 'XATAKAES30', unos de los mejores auriculares de diadema que hay.
  • Garmin Forerunner 255 por 160,90 euros con el cupón 'XATAKAES10', un reloj muy ligero y con batería para unos 14 días. 

AirPods 4

Airpods 4

De entre todos los auriculares rebajados en esta promo de AliExpress, los AirPods 4 son una de las mejores opciones en su versión con cancelación activa de ruido: salen por 134 euros con el cupón 'XATAKAES30'. Son muy cómodos de usar y cuentan con una autonomía que va hasta las 30 horas. Además, su calidad de audio, aunque no llega a la de los AirPods Pro, es bastante notable.

AirPods 4 (con ANC)

AirPods 4 (con ANC)

PVP en AliExpress (con cupón) — 134,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerruner 165

De entre todos los smartwatch de Garmin, este Forerunner 165 es una de las opciones más asequibles: sale por 122,31 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Cuenta con una pantalla de 1,2 pulgadas y apenas pesa 39 gramos, por lo que es ideal para hacer deporte y salir a correr. Además, ofrece autonomía para hasta 11 días en su modo smartwatch y hasta 19 horas con el GPS.

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 165

PVP en AliExpress (con cupón) — 122,31
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Fit 4 Pro

Aunque su sucesor ya está en las tiendas, estamos ante un buen momento para hacernos con el Huawei Fit 4 Pro: sale por 114,21 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es un dispositivo que destaca por ofrecer una pantalla de 1,82 pulgadas con un brillo pico altísimo (ideal para exteriores), con una batería que dura hasta 10 días y todo en apenas 30,4 gramos que pesa (sin correa).

Huawei Fit 4 Pro

Huawei Fit 4 Pro

PVP en AliExpress (con cupón) — 114,21
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares Sony WH-1000XM6

Sony Wh 1000xm6

Si hablamos de auriculares de diadema, es difícil encontrar una mejor opción que los Sony WH-1000XM6. Estos auriculares cuentan con una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado desde Xataka y un sonido sobresaliente. Además, cuentan con un muy buen sistema de micrófonos para hacer llamadas con ellos y pueden ofrecer en torno a las 30 o 35 horas de autonomía. Salen ahora mismo por 254,74 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6

PVP en AliExpress (con cupón) — 254,74
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 255

Cerramos con otro Garmin, en esta ocasión con el Forerunner 255: sale por 160,90 euros con el cupón 'XATAKAES10'. Es otro smartwatch de corte deportivo que destaca por ofrecer una experiencia muy cómoda y ligera con autonomía para 14 días aproximadamente. Es muy resistente (su cristal utiliza Corning Gorilla Glass 3) y cuenta con 5 botones laterales, lo que hace que sea muy cómodo de manejar.

Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 255

PVP en AliExpress (con cupón) — 160,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
El Corte Inglés está liquidando en su outlet online teles LG, Samsung y Sony con paneles OLED y miniLED
En Xataka
El Corte Inglés está liquidando en su outlet online teles LG, Samsung y Sony con paneles OLED y miniLED

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Garmin, Apple, Huawei, Sony, Xataka

En Xataka | ¿DDR4 o DDR5? Qué RAM elegir para no pagar todavía más de lo necesario en plena crisis de precios

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios