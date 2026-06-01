Ni Casita ni casito: la auténtica fiesta de Bad Bunny se da en el Sector T, los "tiesos" fuera del Metropolitano

600.000 entradas son muchas entradas. Son las que ha vendido Bad Bunny para doce conciertos en España. Las más baratas están en torno a los 70 euros. Las más caras, 600. Los recintos van a estar llenos cada noche. Y aun así, cientos de personas se plantan en la calle, despliegan mantas y sacan neveras en los alrededores de la puerta 20 del Riyadh Air Metropolitano y escuchan el concierto con una claridad que rivaliza con la del interior del recinto. Se llaman a sí mismos el Sector T. La T es de "tiesos".

Quiénes son. El segundo concierto de Bad Bunny en Madrid el domingo 1 de junio dejó a su paso, junto los inevitables conteos de famosos en la Casita (que están siendo invariablemente las noticias más leídas en los medios que cubren los conciertos), una imagen que circuló por redes sociales: cientos de personas que no consiguieron (o no quisieron) entrada se dieron cita de forma espontánea en el exterior del estadio, concretamente en la zona de la puerta 20. Allí la música llega con nitidez sorprendente e incluso pueden verse parte de las gradas del recinto. La escena la resumió un espectador con una frase que acompaña muchos de los vídeos: "Sector T de tiesos pero felices pudiéndose permitir las 10 fechas."

La expectación. Bad Bunny estrena en Madrid un formato de residencia que solo había hecho antes en Puerto Rico, con diez noches consecutivas en el mismo estadio. La gira reúne a más de medio millón de personas en sus diez fechas en el Metropolitano, con entradas que volaron en cuestión de horas desde que salieron a la venta. La demanda fue tan brutal que miles de fans quedaron sin poder asistir, pero no se ha atenuado la sensación de que el concierto es el sitio de Madrid donde "hay que estar" ahora mismo (con permiso de la visita del Papa). Por eso se ha producido el fenómeno del Sector T.

Metropolitano FTW. El estadio del Atlético no siempre fue la primera referencia en términos de recintos para conciertos de Madrid. Ese papel correspondía al Bernabéu, cuya costosa renovación se diseñó precisamente para convertirlo en un espacio de entretenimiento continuo, sin depender del fútbol. La historia ya la sabemos: problemas acústicos, quejas de los vecinos, y ahora los promotores se tienen que hacer cargo de las posibles multas. Consecuencia más clara: el Metropolitano se lleva los grandes espectáculos musicales del año, entre ellos Bad Bunny y sus diez noches en el estadio atlético.

El Metropolitano ha fijado una limitación contractual que obliga a todos los espectáculos a terminar como máximo a las 22:59 horas, como medida dirigida a proteger el descanso de los vecinos y adelantar la salida del público. El recinto, además, afirma que opera con uno de los sistemas de control acústico más avanzados de España, que incluye monitorización en tiempo real, limitadores verificados por el Ayuntamiento, sondas en domicilios de Canillejas y Las Rosas y barreras acústicas de última generación. Las asociaciones vecinales tienen quejas, eso sí, por el caos de salida, con atascos, bocinas, gritos y demás. El Sector T, por supuesto, es un agente libre que no está sujeto a ninguna de esas restricciones.

El futuro del Sector T. Bad Bunny tiene confirmadas todavía ocho fechas más en el Metropolitano: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. El sector improvisado de la puerta 20 tendrá oportunidad de crecer durante las próximas dos semanas: el Sector T emgordará a medida que la gira avance y las imágenes del exterior circulen junto a las del interior. Lo que no está claro todavía es si el Metropolitano o la organización del evento tomará alguna medida respecto a las concentraciones en los accesos exteriores. Por ahora, nadie les ha dicho que se vayan, así que allí estarán. Y alguno repetirá.

Imagen | NFL

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