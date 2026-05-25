Un millón y medio de fieles en Cibeles el mismo fin de semana que Bad Bunny toca para 600.000: Madrid está a punto de e-x-p-l-o-t-a-r

El primer fin de semana de junio, Madrid acogerá simultáneamente la misa papal más multitudinaria en décadas, diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano y el tramo central de la 85ª Feria del Libro. La ciudad se va a convertir en un hervidero (si se confirman las temperaturas, lo será literalmente) de visitantes y fieles a distintas formas de entender la devoción, aunque quien se lleva la palma en expectación, público previsto y despliegue de medios institucionales es León XIV.

El festival más grande del mundo. Ningún festival del planeta ha vendido nunca un millón de entradas para un mismo día. La misa del Corpus Christi que León XIV presidirá el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles podría superar esa cifra sin cobrar entrada. La previsión de asistentes es de hasta un millón y medio de fieles, concentrados en el centro de Madrid y con un dispositivo de seguridad descrito como sin precedentes, que permitirán el blindaje de zonas clave como la plaza de Cibeles.

La visita de León XIV a Madrid se extiende del 6 al 9 de junio como parte de un viaje apostólico más amplio por España que incluye también Barcelona y las islas Canarias. En total, la agenda oficial en la capital contempla 21 actos, con 17 homilías y discursos, y recorre el Palacio Real, el Movistar Arena, el estadio Santiago Bernabéu y la Plaza de Lima, además de Cibeles. Cualquier promotora de eventos envidiaría semejante despliegue de horas y locales.

Como una estrella. Si lo comparamos como un gran festival, lo cierto es que la llegada del Papa a Madrid cumple todos los puntos clave de la visita de una estrella pop. El sábado 6 llega el artista, con el aterrizaje del avión del Santo Padre en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30, con ceremonia de bienvenida en el Palacio Real a las 11:30 y primer discurso oficial ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático a las 12:30. Por la tarde, acto más íntimo en el barrio de Carabanchel con la visita al proyecto social Cáritas CEDIA 24 Horas. Y por la noche, el momento para el público joven: una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, con recorrido del Papa en papamóvil, palabras del Santo Padre y adoración eucarística.

El domingo 7, cabeza de cartel: misa solemne en Cibeles, seguida de una procesión eucarística, serán los actos con mayor afluencia de público. Habrá un encuentro con la Iglesia de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y un acto de diálogo con representantes de la cultura, la economía, el deporte y la universidad en el Movistar Arena (es decir, todos los grandes recintos donde tocan las estrellas), además de la bendición de la primera piedra de doce nuevas parroquias en las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe.

Grupos de versiones. La comparación con la JMJ de 2011 es inevitable, y no solo porque León XIV sea el primer papa en visitar Madrid en quince años. Benedicto XVI vino entre el 18 y el 21 de agosto de 2011 con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, donde fue aclamado por un millón y medio de fieles en Cuatro Vientos. Radio Vaticano cifró los asistentes en dos millones: el mayor evento católico de la historia de España. Pero ahora, nada de bolos en el extrarradio: después de los experimentos con grandes eventos musicales de orientación católica en el centro de la ciudad, Madrid se paraliza para el Papa.

La maquinaria detrás del sarao. Más cosas que nos recuerdan a festivales: la archidiócesis de Madrid ha superado ampliamente sus previsiones de voluntariado, alcanzando casi 16.000 inscritos (un 60% más de lo esperado) en apenas un mes, lo que permitirá cubrir todas las necesidades organizativas de los actos más multitudinarios. Los cortes de tráfico son reveladores: Almeida anunció restricciones de movilidad desde esta semana y hasta el 11 de junio, con el blindaje de zonas clave y la previsión de alteraciones en las líneas de metro y autobús. Pero por ahora no se han confirmado los muy posibles cierres de accesos a algunos parques, y eso nos lleva al problema con la Feria del Libro.

Dramas libreros. La 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que transcurre del 29 de mayo al 14 de junio en el Retiro, va a tener un problema de calendario en los días de coincidencia con la visita del Papa. Su segundo fin de semana es el de mayor afluencia histórica y este año cae los días 6 y 7 de junio. La organización de la Feria ha reconocido que aún no tiene "una comunicación oficial de lo que va a ocurrir". No se sabe si los camiones de distribución de libros podrán acceder al parque con normalidad, y hay quien recuerda los problemas de cierres por las olas de calor que la Feria tuvo que afrontar el año pasado y que se sumaban a una larga lista de enfrentamientos con el Ayuntamiento.

El Papa portorriqueño. Mientras Cibeles alberga el acto papal del siglo, el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en el otro extremo de la ciudad, tiene agendadas diez fechas en Madrid para la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' de Bad Bunny: abarcará los días 30 y 31 de mayo, y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Solo en Madrid se han vendido cerca de 600.000 entradas para las diez funciones. La coincidencia ha generado situaciones tan locas como que el cardenal arzobispo José Cobo no descarte que pueda producirse algún tipo de encuentro entre León XIV y Bad Bunny, señalando que si el cantante quisiera hablar con el Papa, el Papa "seguro que le recibe".

La cara B es el transporte público: un millón y medio de peregrinos en Cibeles y sesenta mil personas intentando llegar al Metropolitano en el mismo fin de semana, con la mitad de las rutas cortadas. Un desafío para el que Madrid ha convertido su núcleo urbano en sostén de uno de sus mayores eventos pseudofestivaleros hasta la fecha.

En Xataka | Madrid se ha propuesto superar el skyline de Londres: tras la torre más alta que Shard, una noria mayor que London Eye



