Móviles Android compatibles con AirDrop de Apple: lista completa con todos los modelos

Te traemos una lista con los modelos de móviles Android compatibles con AirDrop de Apple, de forma que se pueden enviar archivos, enlaces y todo lo que quieras de uno a otro de forma inalámbrica. AirDrop fue durante años la tecnología para que todos los dispositivos de Apple se comuniquen entre otros y puedan compartir archivos fácilmente, aunque Android no era compatible.
Pero esto ahora ha cambiado, ya que Google ha derribado este muro y su Quick Share ahora te permite compartir fotos o documentos con dispositivos con AirDrop. Y tras este hito tecnológico, ya tenemos la lista de los primeros móviles compatibles. Eso sí, todavía no todos los fabricantes han movido ficha abrazando esta compatibilidad, o sea que quizá falten algunos.
Móviles Android compatibles con AirDrop
Y aquí vamos con la lista actual de los móviles compatibles con AirDrop. Si tu móvil aparece en la lista, solo tienes que activar la opción de Compartir con dispositivos Apple en el apartado Quick Share de los ajustes de Conexiones. Dentro, pulsa en Más conexiones y verás la opción de Quick Share.
Móviles Google compatibles con AirDrop
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10a
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9
- Google Pixel 8a
Móviles Samsung compatibles con AirDrop
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26
Móviles Oppo compatibles con AirDrop
- Oppo Find N6
- Oppo Find X9 Ultra
- Oppo Find X9 Pro
- Oppo Find X9
Móviles Vivo compatibles con AirDrop
- Vivo X300 Ultra
Móviles que pronto serán compatibles con AirDrop
Los de arriba son los móviles que ya son compatibles, pero también hay varios que se sabe que lo serán "próximamente". Son los siguientes:
- Samsung Galaxy S25 Series
- Samsung Galaxy S24 Series
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Oppo Find X8
- OnePlus 15
- Honor Magic V6
- Honor Magic8 Pro
