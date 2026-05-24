El tabaco no solo daña tus pulmones: la ciencia alerta de su impacto silencioso y devastador en la fertilidad

En el momento de pensar en los efectos que tiene el tabaco sobre el organismo, rápidamente se nos va la mente hacia el cáncer de pulmón o a las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el daño va mucho más allá y uno de los puntos clave aquí está en el impacto directo que tiene en la fertilidad de hombres y mujeres. Pero no solo altera la concepción, sino que altera nuestro ADN y reduce las tasas de éxito en los tratamientos médicos.

En el caso de la mujer. La evidencia científica es muy consistente en cuanto a los efectos del tabaquismo en el sistema reproductivo femenino, ya que fumar perjudica la concepción, altera la dinámica folicular ovárica y dificulta la implantación del embrión. De hecho, se observa un mayor riesgo de retraso en el embarazo, así como de infertilidad primaria y secundaria en las mujeres que fuman.

Para destacar algunos de estos puntos, hay que saber que las mujeres fumadoras tienen hasta un 60% más de probabilidades de desarrollar problemas de fertilidad. Esto se justifica en la dificultad para que se formen los vasos sanguíneos que van a nutrir el endometrio. Pero además, también se calcula que a día de hoy el 13% de los casos de infertilidad que se han reportado están relacionados con el propio tabaco.

Envejecimiento. Uno de los efectos más llamativos es cómo el tabaco pisa el acelerador del envejecimiento ovárico. Un estudio de la Women’s Health Initiative halló que tanto el tabaquismo activo como la exposición pasiva al humo se asocian con una menopausia natural antes de los 50 años. En concreto, la menopausia se puede adelantar entre 1 y 4 años en las fumadoras o exfumadoras respecto a las mujeres que nunca han fumado.

El factor masculino. Aunque podemos achacar casi siempre la culpa a las mujeres de los problemas a la hora de reproducirse, la realidad es que el impacto del tabaco en el hombre es igualmente severo. Aquí la propia OMS apunta que el tabaco afecta a la fertilidad y a la potencia sexual, algo donde coincide el CDC, que señala que fumar daña el esperma y puede ser una de las causas de disfunción eréctil.

¿Por qué? La ciencia ha visto en estos casos que el tabaquismo reduce el volumen seminal, el recuento de espermatozoides y también el cómo se están moviendo. Pero además, fumar puede afectar negativamente la producción hormonal y dañar el ADN de los espermatozoides, lo que provoca que haya una menor probabilidad de que se dé la concepción.

En la reproducción asistida. Cuando el embarazo natural no llega tras varios meses de intento, se recurre a las técnicas de reproducción asistida, pero aquí el tabaco puede también jugar una mala pasada. Y es que no hablamos de una técnica infalible, y es por ello que las fumadoras se enfrentan a un peor pronóstico en los tratamientos de fecundación in vitro. Para ser más concretos, las cifras apuntan a que estas pacientes sufren tasas de embarazo un 30% menores y necesitan una mayor dosis de medicamentos para estimular su reserva ovárica.

Pasa las generaciones. Este es uno de los descubrimientos más interesantes que se ha hecho en este caso, ya que fumar no solo afecta a quienes ascienden al cigarrillo, sino que su rastro puede perseguir a la descendencia. Por ejemplo, los hijos de madres fumadoras pueden sufrir una reducción en su concentración de espermatozoides de entre un 20% y un 40%. Y en el caso de las hijas hay riesgo de nacer con una baja reserva ovárica.

Imágenes | Haim Charbit freestocks

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