Los expertos coinciden con los coches de alquiler: "Revisa bien las coberturas del seguro. No siempre hace falta el más caro"

Llega el verano, el calor, los viajes a la playa y las dudas frente al mostrador del coche de alquiler. Restricciones, políticas de empresa que no habías contemplado y cláusulas del seguro que no imaginabas y que, por supuesto, puedes arreglar con unos pocos de euros más.

Pero no siempre esto último es la mejor opción. Al menos, eso es lo que consideran los expertos que tienen claro qué debes hacer: leer la letra pequeña y firmar sólo si estás convencido. Rastreator, OCU y AXA coinciden en esto último.

Lo primero. "Lo primero es comprobar qué coberturas incluye realmente el seguro que ofrece la empresa de alquiler, ya que, aunque todos los coches cuentan con un seguro obligatorio, este no siempre protege frente a todos los imprevistos", nos señala Patricia Carril, especialista de Rastreator.

En la compañía comparadora de seguros y de coches de alquiler tienen claro que "no siempre hace falta contratar la opción más cara para viajar con tranquilidad. Un seguro equilibrado debería cubrir los daños al vehículo, el robo y la responsabilidad civil, además de contar con una franquicia asumible.

La franquicia. La franquicia es el dinero que tendremos que poner de nuestro bolsillo si el coche sufre un imprevisto. Imagina que alquilas un coche y que el seguro tiene una franquicia de 150 euros. Esto quiere decir que si el arreglo cuesta 80 euros, pagaremos los 80 euros. Pero si el arreglo cuesta 1.000 euros, sólo tendremos que afrontar 150 euros.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Según la OCU, "las compañías ofrecen un seguro Premium por defecto, con lo que dificultan que los clientes encuentren opciones más económicas" pero, aún así, hay muchas ocasiones en las que "exigen a los usuarios una fianza desproporcionada (y no informan sobre los plazos y las condiciones de devolución de ese dinero)".

Las restricciones. Otra cosa que se soluciona leyendo bien lo que estamos contratando es ser consciente de las restricciones a las que nos sometemos como conductores. Francisco Olmedo, director de Oferta Particulares P&C de AXA España, tiene claro que las más frecuentes son:

La edad y años de antigüedad del conductor: debemos conocer si hay restricciones por edad o por años del carnet de conducir ya que corremos el riesgo de que el seguro no nos cubra los daños.

La cobertura en carretera: es importante conocer bien qué nos cubre el seguro si tenemos un problema en la carretera y si hay algún tipo de limitación de kilometraje.

Conocer el criterio de las franquicias: Olmedo asegura que "en caso de un golpe en la parte delantera y otro roce en la parte lateral, se pueden considerar dos siniestros con dos franquicias" por lo que el conductor tendría que pagar doblemente

¿Añado algo? Para Rastreator, lo más interesante es sumar coberturas de lunas y neumáticos porque son los más frecuentes, especialmente si se va a circular durante mucho tiempo, se aparca en la calle o se viaja por carreteras secundarias. "El objetivo es encontrar el equilibrio entre protección y precio, una póliza demasiado básica puede salir cara si surge un imprevisto", explican

Además, debemos tener muy claro todos los detalles que pueden afectar a nuestro viaje. Si vamos a cruzar la frontera debemos señalarlo porque en algunos contratos hay que abonar un extra de dinero. También podemos añadir accesorios como sillitas de niños.

Un imprescindible. Lo que tienen claro en Rastreator es que no puede faltar una cobertura por robo. "Si el coche desaparece durante el alquiler, es posible que el conductor tenga que asumir un coste muy elevado", explican.

Desde OCU apuntan a otro imprescindible: saber lo que firmamos. Recuerdan que en ningún caso se debe firmar un contrato sin tener claro lo que se firma y que en los documentos deben quedar claros detalles como en qué tiempos se devuelve una fianza, cuánto tiempo pueden tener retenido el dinero y en qué cantidad para pagar fianza o los requisitos obligatorios a cumplir a la hora de devolver el coche como kilometraje máximo o el nivel del depósito de la gasolina.

Foto | Sixt

En Xataka | 500 dólares por una marca apenas visible al entregar un coche de alquiler: las empresas están haciendo el agosto con los escáneres IA



