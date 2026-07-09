El eclipse solar de agosto va a llenar el campo español de turistas: esto es lo que piden los ingenieros agrícolas antes de que llegues

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE) ha hecho un llamamiento a todas las personas que hayan elegido ver el eclipse solar de este 12 de agosto en enclaves rurales. Recuerdan que muchos de los lugares más privilegiados para la observación son también espacios de trabajo, producción de alimentos y conservación de la biodiversidad. Por eso, insisten en la importancia de seguir una serie de normas para que no peligren ni los cultivos, ni los ecosistemas ni el trabajo de quienes ejercen allí su labor.

Ni chispas ni basura. Para empezar, el CGCOITAE recuerda la importancia de evitar cualquier actividad que pueda provocar chispas. El verano es una época en la que aumenta mucho el riesgo de incendios forestales, tanto por las altas temperaturas como por el estado de sequedad de la vegetación. A eso se suma que estos accidentes son más probables cuando hay grandes reuniones de personas. Por eso se deben extremar las precauciones. De hecho, si no se hace, las consecuencias pueden ser trágicas a muchos niveles. Los expertos forestales alertan que, si hubiese un incendio, muchos turistas no conocerían las mejores rutas de escape, por lo que podrían congestionar los cambios rurales y dificultar las maniobras de evacuación.

Por otro lado, se recuerda que los lugares en los que se realicen las observaciones deben quedar igual que estaban antes de que llegásemos, no llenos de basura.

Respeta las propiedades privadas. Los expertos avisan que no se debe entrar en fincas ni otras propiedades privadas, por mucho que parezcan lugares ideales para ver el eclipse solar. Además, se insta a seguir las restricciones de acceso o uso establecidas por las administraciones competentes.

Son lugares de trabajo. Puesto que muchos de estos enclaves son lugares de trabajo, es importante no acceder a cultivos y evitar estacionar vehículos que puedan obstaculizar el paso de la maquinaria agrícola.

En realidad, es una ocasión única. Lejos de convertir su informe en una ristra de advertencias y regañinas, desde el CGCOITAE señalan que este eclipse solar será una ocasión única para disfrutar del medio natural. Muchas personas han escogido destinos de vacaciones que jamás habrían tenido entre sus opciones solo para poder disfrutar de este fenómeno astronómico. Por eso, es una gran ocasión para que vean cómo trabajan las comunidades en estos lugares y, de paso, disfruten de la naturaleza, tanto en condiciones normales como en una situación tan única como el eclipse.

Es probable que, durante los máximo dos minutos que durará la totalidad, haya flores que se cierren, pájaros que ululen a deshoras o ganado que intente recogerse antes de tiempo. Todo esto no se podrá disfrutar igual en las ciudades, pero sí en la naturaleza. Lo mínimo, si vamos a disfrutar de todo ello, es hacerlo desde el respeto.

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