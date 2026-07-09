Nuevos Mova E50 y E50 Pro Ultra: características premium como el lavado a alta temperatura por menos de 500 euros

Hasta hace no mucho, si querías un robot aspirador que no solo barriese, sino que también lavase sus propias mopas con agua caliente y las secase para evitar olores, tenías que irte obligatoriamente a presupuestos que rondaban los 1.000 euros.

Sin embargo, la gama media de este año está recortando distancias a pasos agigantados. Un buen ejemplo es el último lanzamiento en España de la firma Mova, que acaba de presentar su nueva gama E50 (compuesta por los modelos Ultra y Pro Ultra). Se trata de dos dispositivos con base de autovaciado completa y que están por debajo de los 500 euros.

Robot aspirador Mova E50 Ultra PVP en Mova — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MOVA E50 Pro Ultra Robot Aspirador con 30000Pa de Succión y 12N de Presión Descendente Hoy en Amazon — 469,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dos robots con potencia de sobra y mantenimiento automatizado

El núcleo técnico de ambos modelos se apoya en el sistema TurboScrub, que ofrece una potencia de succión bruta de 30.000 Pa. Para el fregado, utiliza un doble rodillo giratorio a 260 revoluciones por minuto y capaz de ejercer una presión hacia abajo de 12 N para desincrustar manchas.

Además, cuenta con un sistema de elevación automática para no mojar las alfombras al pasar sobre ellas y una mopa lateral extensible (Maxi Reach) diseñada para aproximarse lo máximo posible a los zócalos y esquinas de las habitaciones.

En cuanto a la navegación, ambos integran un sensor láser LDDS de 360 grados apoyado por un sensor frontal para mapear la casa en tiempo real y esquivar objetos pequeños esparcidos por el suelo. Para evitar el clásico problema de los atascos con pelos de mascotas, Mova ha implementado un sistema antienredos certificado por TÜV que incluye un cepillo de goma en forma de V y la opción de añadir cuchillas internas (Clean Chop) para cortar los cabellos de forma automática.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

La estación de ambos modelos es bastante compacta si tenemos en cuenta todo lo que alberga en su interior: una bolsa para polvo de 3,2 litros, un tanque de agua limpia de cinco litros y otro de agua sucia de 4,5 litros. Tras cada ciclo de limpieza, la base limpia las mopas y aplica un secado con aire caliente a 63 °C para evitar la proliferación de humedad y bacterias.

Aunque ambos modelos comparten la gran mayoría de especificaciones de su motor y sistema de navegación, la principal diferencia que justifica el salto de precio se encuentra en la tecnología de desinfección de la propia base. El modelo Pro Ultra destaca especialmente porque calienta el agua de autolimpieza hasta los 100 °C directamente en la estación y por dosificar automáticamente el detergente, algo que en el modelo Ultra tendrás que hacer de forma manual.

Disponibilidad y precios de lanzamiento

Ambos robots aspiradores ya se pueden adquirir en España. El Mova E50 Ultra tiene un precio de 379 euros hasta el 12 de julio, mientras que la versión superior, el Mova E50 Pro Ultra, cuenta con un precio de 469 euros hasta el próximo 14 de julio.

Robot aspirador Mova E50 Ultra PVP en Mova — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MOVA E50 Pro Ultra Robot Aspirador con 30000Pa de Succión y 12N de Presión Descendente Hoy en Amazon — 469,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Otros robots aspiradores de la marca que te pueden interesar

Mova P70 Pro Ultra Robot Aspirador y Friegasuelos Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Mova

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores aspiradores verticales. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados