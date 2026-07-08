Meta ya tiene su rival para Nano Banana 2. Su problema es el mismo de siempre: invadir sin piedad nuestra privacidad

Meta ha lanzado Muse Image y Muse Video, los primeros modelos de IA generativa de imágenes y vídeos de su división Meta Superintelligence Labs. Con el de imágenes quiere desde luego plantar cara a GPT Image 2.0 de OpenAI y por supuesto al célebre Nano Banana 2 de Google. Lo más llamativo de hecho no es el modelo en sí, que parece competitivo tanto en imagen como en vídeo, sino cómo lo ha integrado en Instagram. Lo ha hecho a lo bestia y con una amenaza clara para nuestra privacidad... otra vez.

Muse Image y Muse Video entran en juego. Los nuevos modelos están disponibles de forma gratuita en Estados Unidos desde la aplicación Meta AI, y también a través de Instagram Stories y WhatsApp (donde está disponible en algunos países adicionales, aunque no detallan cuáles). Cuenta con varios efectos que se pueden usar directamente en Instagram Stories, y sobre el papel el rendimiento y calidad de ambos modelos es prometedor. El problema no es ese, sino la manía de Meta de colar sus productos de forma forzada y amenazando nuestra privacidad.

Basta con etiquetarte. Si tu cuenta de Instagram es pública, cualquiera puede escribir un prompt en Meta AI, etiquetar tu usuario y generar una imagen usando tu imagen real sin que hayas dado tu permiso explícito para ese uso concreto. Meta presenta esa opción como algo desenfadado:

"Tanto si quieres diseñar una invitación personalizada para un evento, como crear un prototipo de concepto creativo colaborativo o generar un gráfico personalizado, etiquetar un nombre de usuario permite que Meta AI utilice fotos públicas para crear una imagen lista para publicar".

Tendrás que hacer opt-out. Meta asume que vas a querer que el mundo entero pueda etiquetarte y usar tu imagen para crear imágenes de IA, así que si quieres evitarlo tendrás que ser tú el que lo impida. En la ayuda de Instagram mencionan el tema, y para evitar que tus fotos se usen así hay que seguir los pasos:

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Entrar en la app móvil de Instagram Tocar en tu perfil y dentro de él en las tres líneas de la parte superior derecha Ir a "Compartir y reutilizar" y buscar la sección "Permitir que las personas creen contenido con el tuyo y lo reutilicen" Allí podrás desactivar los interruptores existentes para "Publicaciones" y "Reels".

Meta no lo menciona en el lanzamiento. En los anuncios oficiales de Meta sí se indica que con Muse Image "se potencian experiencias creativas en Instagram y WhatsApp", pero no se indica el problema de privacidad. Una vez más Meta simplemente anima a utilizar estas características sin pensar que quizás los usuarios no tienen interés en que nadie use sus imágenes.

Mejor prevenir. Instagram deja claro en su página de ayuda que no recibirás notificaciones cuando alguien genere contenido con IA usando tus fotos: "no recibirás notificaciones sobre contenido creado usando las opciones de IA en Meta", explican. Alguien puede estar generando imágenes de IA con tu cara ahora mismo y no hay forma de enterarse de ello salvo que tropieces con ellas por casualidad.

Meta siendo Meta. La decisión de Meta es la misma que ya se ha visto en Meta —y otras compañías— en otras ocasiones. Hay que optar activamente por desactivar ciertas opciones (opt-out) en lugar de dar consentimiento previo (opt-in) para que nuestros datos alimenten los modelos de IA. Google Search por ejemplo ya almacena las subidas de contenido que hagamos, por ejemplo cuando hacemos una búsqueda inversa de imagen, y usa esos datos para entrenar sus modelos de IA.

En Xataka | Cómo evitar que Meta entrene su inteligencia artificial usando tus datos de Instagram