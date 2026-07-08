Cómo saber si te han bloqueado en iMessage

Vamos a explicarte varios métodos con los que puedes saber si alguien te ha bloqueado en iMessage. Vamos a hacerlo con varias pistas. No todas ellas son determinantes, aunque algunas sí son una prueba clara de que te han bloqueado. Aun así, es útil conocer todas para hacer comprobaciones si tienes sospechas.

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iMessenger es la tecnología para poder enviar mensajes entre usuarios de iPhone de forma gratuita. Una mensajería instantánea integrada en la aplicación Mensajes donde también recibes los SMS, y que puedes utilizar tanto en móviles como en los Mac y Macbook.

Averigua si te bloquearon en iMessage

Vamos a darte una lista de los métodos con los que puedes saber si una persona te ha bloqueado, así como la explicación de en qué fijarte exactamente y cómo interpretar la pista. Lo haremos en formato lista para que sea más fácil de entender todo rápidamente.

Mira si se entregan los mensajes : Cuando envías un mensaje y este le llega a la persona a la que se lo envías, debajo del mensaje aparece el estado de Entregado, y cuando la persona lo lee aparece como Leído. Si los mensajes no se llegan a entregar, puede ser porque el móvil está apagado, sin cobertura, o porque te han bloqueado.

: Cuando envías un mensaje y este le llega a la persona a la que se lo envías, debajo del mensaje aparece el estado de Entregado, y cuando la persona lo lee aparece como Leído. Si los mensajes no se llegan a entregar, puede ser porque el móvil está apagado, sin cobertura, o porque te han bloqueado. Se entregan los mensajes desde un número distinto : Si tienes doble SIM, entonces hay una comprobación rápida relacionada con que se entreguen los mensajes. Si con el número que esta persona conoce de ti no se entregan pero con el otro número se entregan al momento, es claro que te ha bloqueado.

: Si tienes doble SIM, entonces hay una comprobación rápida relacionada con que se entreguen los mensajes. Si con el número que esta persona conoce de ti no se entregan pero con el otro número se entregan al momento, es claro que te ha bloqueado. Mira el color de los mensajes : Cuando envías un mensaje y este es iMessage, el color de la burbuja es azul. Mientras, los RCS también gratuitos y los SMS son verdes. Si cuando vas a escribir a la persona deja de aparecerte el mensaje en azul y como iMessage, puede ser que ya no tenga iPhone, que haya desactivado iMessage o que te haya bloqueado.

: Cuando envías un mensaje y este es iMessage, el color de la burbuja es azul. Mientras, los RCS también gratuitos y los SMS son verdes. Si cuando vas a escribir a la persona deja de aparecerte el mensaje en azul y como iMessage, puede ser que ya no tenga iPhone, que haya desactivado iMessage o que te haya bloqueado. El contacto desaparece de la lista de sugerencias : Cuando pulsas en el botón de escribir un nuevo mensaje, lo primero es escribir el nombre del contacto. Cuando empiezas a hacerlo, te aparecen sugerencias de contactos. Si un contacto no aparece como sugerencia al escribir su nombre, puede ser que eliminaste el contacto, cambiaste su configuración o te ha bloqueado.

: Cuando pulsas en el botón de escribir un nuevo mensaje, lo primero es escribir el nombre del contacto. Cuando empiezas a hacerlo, te aparecen sugerencias de contactos. Si un contacto no aparece como sugerencia al escribir su nombre, puede ser que eliminaste el contacto, cambiaste su configuración o te ha bloqueado. Haz una llamada: La prueba de fuego. Si llamas a este número pero te salta enseguida el contestador al primer tono o no puedes llamar, es que te ha bloqueado.

En Xataka Basics | Cómo programar mensajes en iMessage y configurar el día y la hora en la que se envían