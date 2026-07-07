Este remake de un clásico en Prime Video es el estreno de ciencia ficción del verano: 'Matrix' o 'Cyberpunk 2066' se lo deben todo

Llega a Prime Video la nueva serie de televisión basada en el legendario anime 'Ghost in the Shell', y que es la primera adaptación de la franquicia que no pasa por las manos de sus responsables originales, Production I.G., en tres décadas. El proyecto ha recaído esta vez en Science SARU, el estudio detrás de 'Dan Da Dan" y 'Tu color', con Toma Kimura (conocido como Mokochan) al frente, en su debut como director.

Desde que Masamune Shirow publicara el manga original en 1989, la Mayor Motoko Kusanagi ha pasado por versiones muy distintas sin llegar a dar pie a una continuidad cerrada. Mamoru Oshii dirigió la película de 1995 que acabaría influyendo en el imaginario visual de clásicos como 'Matrix', y a esa cinta le siguieron series como 'Stand Alone Complex' o la colección de OVAs 'Arise'. En 2017, Hollywood probó con una polémica adaptación protagonizada por Scarlett Johansson. Pero esta podría ser la versión definitiva.

La serie sitúa la acción en 2029, con Kusanagi al frente de una unidad especializada en delitos cibernéticos que terminará integrándose en la Sección 9 de Seguridad Pública. El planteamiento se ciñe más al manga original que otras versiones previas, incluyendo tramas y personajes de la historia original que quedaron fuera de adaptaciones anteriores. Así que puede que estemos ante algo muy cercano a una versión definitiva de la obra.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Además, Mokochan se ha ganado el respeto de los aficionados por su promesa de no usar inteligencia artificial en ningún plano de la serie. Todo se ha hecho con técnicas tradicionales. 'Ghost in the Shell' forma parte de una serie de producciones anime que están llamando la atención por su valor icónico: además de esta 'Ghost in the Shell' está el remake de 'El puño de la Estrella del Norte', ya estrenado, y la segunda temporada de 'De campesino cuarentón a espadachín legendario'.

En Xataka | Hoy en streaming, uno de los fracasos de taquilla más épicos de las últimas décadas recibe un retrato a la altura de su leyenda