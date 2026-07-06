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Hoy llega a Netflix "una obra maestra que pasará a la historia", gracias a un enfoque original para una historia de ciencia ficción única

Netflix estrena la serie que Kyoto Animation ha tardado ocho años en acabar tras un trágico atentado en sus oficinas

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John Tones

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Netflix acaba de estrenar 'Destellos del mañana', la primera serie que Kyoto Animation produce en exclusiva para la plataforma, y lo hace con un trasfondo ciertamente trágico: han pasado casi ocho años desde que el estudio confirmó la adaptación. Un año después del anuncio, un hombre entraba en la oficinas del estudio con gasolina y prendía fuego al edificio. Murieron 36 personas y otras 32 resultaron heridas. El autor fue condenado a muerte en 2024, y el ataque destruyó buena parte de los materiales y los equipos del estudio, y con ellos, cualquier avance que existiera del proyecto.

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En cualquier caso, la serie ha sobrevivido a la tragedia, y en ella se imagina una Kioto de 1907 donde la electricidad nunca llegó a desarrollarse y el vapor se convirtió en la tecnología dominante, dejando la ciudad permanentemente cubierta de humo. El protagonista inventaba de niño proyectos que plasmaba en un cuaderno bautizado como el Catálogo Eléctrico del Siglo XX, junto a su hermano mayor. Éste se llevó ese cuaderno a la guerra y nunca regresó. El protagonista, ya adulto y en compañía de una joven que intenta escapar de un matrimonio concertado, emprenderá la búsqueda del tesoro de su infancia.

Minoru Ōta dirige la serie en su primer proyecto como director. Antes había trabajado como animador clave en 'Love, Chunibyo & Other Delusions!' y 'Liz and the Blue Bird', y como director de episodios en 'La sirvienta dragón de Kobayashi-san'. Es él mismo el que ha dicho que "'Destellos del mañana' es una obra que quedará grabada en la historia del anime". Una declaración inusual viniendo de alguien que dirige su primer proyecto.

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Pero lo cierto es que la serie está despertando expectación: antes de llegar a Netflix, se celebró una gira de proyecciones en cines por Japón, Reino Unido, Tailandia y Norteamérica que arrancó el 14 de junio, además de una proyección en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Todo ello forma parte del esfuerzo que está haciendo Netflix por incluir más anime en su programación: ha anunciado para 2026 en Japón ocho series y tres películas.

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