Apple está llamando a puertas chinas buscando RAM. Según el Banco de América, es puro teatrillo

Apple se encuentra en la misma aventura que el resto de compañías que venden tecnología de consumo: la aventura de conseguir memoria RAM. Aunque durante el comienzo de la crisis de la RAM y del almacenamiento pareció que Apple era la única que aguantaba los golpes, la realidad terminó golpeando, demostrando que si no habían subido precios era porque tenían stock de sobra por adelantado.

Cuando ese stock se esfumó, vimos la realidad: retirada de modelos, subidas de precio y, más recientemente, nuevas subidas de precio con la friolera de un 20% más en iPad y Mac. El problema para los de Cupertino es que se acerca el momento clave del año: el lanzamiento de los iPhone 18 Pro y del rumoreado iPhone plegable, y ahí el precio va a ser crucial.

Por eso se encuentran buscando RAM y almacenamiento hasta debajo de las piedras, siendo China el mercado en el que han puesto la lupa para ver si la memoria de fabricantes como CXMT puede encajar en sus productos. Pero claro, hay un problema: Estados Unidos y, sobre todo, el Bank of America que dice que todo esto de Apple buscando RAM en China es un teatrillo.

Teatrillo para conseguir mejores precios

Hace unos días contamos que Apple estaba llamando a puertas. Si Samsung, SK Hynix y Micron no abren porque están tan ocupadas descuidando el segmento de consumo en favor de la IA, pues hay que tocar a nuevos timbres. Con el colchón en las últimas y nuevos productos clave en la parrilla de salida, la vía de escape de Apple parece tener nombre: CXMT.

ChangXin Memory Technologies es un fabricante chino de DRAM fundado en 2016 que, desde entonces, ha ido puliendo sus líneas de producto, logrando avances significativos para ponerse a la par que sus grandes competidoras surcoreanas en diferentes modelos y tecnologías de DRAM.

Dicho esto, se estima que Apple se está esforzando por acercar posturas con CXMT para asegurar suministro, pero esto ha hecho que el Bank of America levante una ceja. Y peor aún: CXMT está en cierta lista del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En un reciente informe, el Bank of America analiza la situación del mercado, exponiendo que hay ideas erróneas sobre el sector de los chips de memoria y deteniéndose, de forma curiosa, en esa intención de Apple de acercarse al fabricante chino. El banco ve positivo el gasto continuo y masivo de las Big Tech para hacer centros de datos, pero cuando se trata de comprar memoria a China, no son tan positivos.

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Según el banco, los esfuerzos recientes de Apple son sólo un movimiento, un teatrillo, para poder ganar poder de negociación frente a los proveedores habituales. Esto tiene sentido. Apple ya no es Nvidia, pero sigue siendo un pez muy grande dentro del sector de consumo y compra una enorme cantidad de componentes a los diferentes fabricantes.

Si Apple llegara a un acuerdo con CXMT, tendría un impacto en las cuentas de proveedores como Samsung o SK Hynix. Porque al final, de eso trata todo esto: de que e4l pez grande tiene mucho más poder de decisión y negociación que el pequeño. Cuando Valve quiere hacer su Steam Machine, debe aceptar lo que le ofrezcan al precio que se lo ofrezcan y sin rechistar, pero Apple es, en el terreno del hardware, mucho más importante que Valve y tendría cierto poder de negociación.

Para el Bank of America, todo se trata de esa estrategia porque consideran que la memoria que pueden crear los chinos es, actualmente, válida sólo para dispositivos más modestos, como un hipotético iPhone 18e, no para los topes de gama como el iPhone 18 Pro, los iPad con procesadores M o, sobre todo, los Mac.

Y más importante que el análisis de la institución está el hecho de que CXMT figura en la lista negra de Compañías Militares Chinas que tiene el Pentágono. Según Financial Times, Apple ha estado presionando al Gobierno para poder comprar memoria a CXMT sin consecuencias, pero si mañana, por lo que sea, la compañía china entra en la otra lista negra del Pentágono (en la que las compañías estadounidenses tienen prohibido comerciar), Apple estaría en serios problemas.

Al final, pase lo que pase, lo que es seguro es que seremos los usuarios los que terminemos pagando las consecuencias. Y productos como la mencionada Steam Machine, pero también lo que se proyecta de PS6, los móviles de gama baja, la Raspberry Pi, Nintendo Switch 2 o la nueva Xbox son ejemplos de lo que podemos esperar: precios -muy- al alza.

Imagen | Laurenz Heymann (editada)

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