"Durante 2.000 años han sido inaccesibles. Al fin podemos leerlos": los arqueólogos ya saben cómo descifrar los papiros de Herculano

Cuando hace casi 2.000 años el Vesubio entró en erupción arrasó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia, sembrando la región caos y muerte. También nos dejó una macabra 'instantánea' de cómo era la vida en las villas romanas del siglo I d.C., una foto preservada bajo capas de ceniza volcánica. Entre ellas, hace siglos ya, los arqueólogos encontraron la 'Villa de los Papiros', una biblioteca situada en Herculano con cientos de antiguos papiros. El sueño de cualquier historiador.

El problema es que sus rollos quedaron calcinados, reducidos a cilindros ennegrecidos aparentemente imposibles de leer. Aparentemente. Gracias a la tecnología hemos logrado leer uno completo sin necesidad de desenrollarlo.

Un viaje al 79 d.C. No sabemos exactamente en qué mes entró en erupción el Vesubio (siempre hemos creído que en agosto, pero estudios recientes apuntan que pudo ser en otoño o incluso invierno). Lo que sí sabemos es que en el 79 d.C. el volcán de la Campania desató el caos en la región, lazando una lluvia de cenizas y lapilli que se llevaron por delante a las vecinas Pompeya, Estabia y Herculano.

Cuando los arqueólogos se pusieron a excavar entre los restos de esta última villa romana, en el siglo XVIII, se llevaron una sorpresa: descubrieron papiros y más papiros. Alrededor de 1.800. Los restos de una antigua biblioteca repleta de obras del filósofo epicúreo Filodemo de Gadara y otros autores, una fuente impagable de textos sobre sabiduría antigua, poesía, prosa… El problema es que buena parte de ese tesoro bibliográfico era ilegible. Los rollos habían aguantado el paso de los siglos, pero la erupción del Vesubio los había reducido a rollos carbonizados.

"Extremadamente delicados". Como explican desde el propio Parque Arqueológico de Herculano, la Villa de los Papiros ofrece un tesoro único, pero frustrante. Los eruditos llevan siglos sabiendo que tienen a su alcance papiros repletos de un conocimiento tan valioso como inaccesible. Cualquier intento de desplegar uno de los rollos acarreaba el riesgo de convertirlo en ceniza.

"Los rollos son extremadamente delicados. Para evitar el riesgo de destruirlos, el proceso de desenrollado y descifrado resulta muy complejo", reconocen desde el parque. Saben de lo que hablan. En el siglo XIX o incluso ya bien avanzado el XX, en la década de los 60 y 80, hubo expertos que dañaron gravemente algunos papiros al manipularlos, desgraciando parte de los documentos.

Afortunadamente, las cosas han cambiado y lo que resultaba imposible hace décadas ya no lo es hoy. "Durante casi dos milenios, muchos de estos textos se han conservado físicamente, pero han permanecido inaccesibles desde el punto de vista intelectual", explica Brent Seales, de la Universidad de Kentucky. "Hoy, tras años de trabajo interdisciplinario con técnicas avanzadas de imagen, IA, investigación académica y un concurso de innovación, al fin podemos leernos".

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Desafío Vesubio. En 2023, apoyándose en el trabajo de Seales y los investigadores de la Universidad de Kentucky con el machine learning y el escaneado con rayos X, se lanzó una convocatoria internacional que retó a los ingenieros, científicos y arqueólogos de todo el mundo a buscar nuevas formas de resolver el misterio y descifrar de una vez los rollos de Herculano sin necesidad de abrirlos (y destruirlos). La iniciativa se bautizó 'Desafío Vesubio' y se acompañó de la promesa de jugosas recompensas económicas.

Funcionó. "Una comunidad global se reunió para resolver el problema mediante visión artificial, machine learning y mucho trabajo. Finalmente, después de 275 años, podemos comenzar a leer los pergaminos", explica la organización, que a comienzos de 2024 celebraba ya los primeros avances de la iniciativa. Ahora, apenas tres años después, acaban de presentar el que probablemente sea su mayor logro, un hito inimaginable para los expertos de la década de 1960.

¿Qué han conseguido? Desenrollar y leer todo el contenido de un rollo conocido por los expertos como PHerc. 1667, una de las piezas de la Villa de los Papiros conservada en Nápoles y que hasta ahora había resultado totalmente. Es más, lo que hoy tenemos es solo una parte deteriorada del manuscrito original, un rollo de unos ocho centímetros de alto y dos cm de ancho.

Hay testimonios del siglo XVIII que lo describen como un papiro relativamente intacto (más allá de que estuviera calcinado), pero los intentos por descifrarlo desde entonces provocaron que se partiera y perdiera sus capas más externas.

Hacerlo sin hacerlo. Lo realmente fascinante es que los investigadores han logrado revelar casi 1,5 metros de texto distribuido en 20 columnas sin necesidad de desplegar físicamente el papiro ni deteriorar (aún más) el rollo.

A diferencia de los investigadores de los 60 y 80, han usado dos grandes herramientas: escaneo digital e IA. Gracias a ellas han conseguido leer de principio a fin uno de los rollos de la biblioteca de Herculano, todo un hito que deja dos grandes noticias. Primero, que hemos podido leer un documento al que nadie se asomaba desde hacía casi 2.000 años. Segundo, que tenemos un sistema que puede servirnos para seguir avanzando en el descifrado de otros legajos.

De hecho se han recuperado también 70 columnas de otro texto (PHerc. 172) conservado en Oxford e identificado libros completos del filósofo Filodemo.

"Este rollo se consideró ilegible cuando se abrió de forma parcial en los 80. Si bien se podían distinguir algunas letras sueltas, las capas superpuestas ocultaban la escritura y al rollo se le asignó una puntuación de legibilidad cero. Pero ahora, gracias al desenrollado virtual, podemos seguir razonamientos coherentes a lo largo de varias columnas. Se trata de un cambio radical", celebra Federica Nicolardi, profesora de papirología de la Universidad de Nápoles.

Hallazgo con sorpresa. Los esfuerzos por descifrar el rollo PHerc. 1667 han valido la pena. Y no solo por el hito histórico que representa. Su contenido ha sorprendido a los expertos. Para empezar por su antigüedad. La caligrafía y las referencias internas han llevado a los expertos a pensar que data del siglo II a.C. o incluso de finales del III a.C., lo que lo convertiría en "uno de los rollos más antiguos de la colección" descubierta en Herculano, explica Nicolardi.

Los expertos también han averiguado que el rollo contiene un tratado filosófico sobre estoicismo. Y eso supone otra novedad. En la biblioteca predominan sobre todo los textos de Filodemo de Gadara y ensayos sobre filosofía epicúrea. PHerc. 1667 ofrece otra perspectiva: un documento en el que se tratan conceptos estoicos sobre el comportamiento humano (hormē o phronēsis) y que, creen los expertos, puede asociarse al filósofo estoico Crisipo de Solos, nacido en Cilia.

"Si este texto se hubiera encontrado en Egipto en cualquier otro lugar, probablemente se habría clasificado como estoico. Que provenga de una colección casi completamente epicúrea nos obliga a ser cautelosos al sacar conclusiones", comenta Nicolardi. "Si el texto es un tratado estoico, Crisipo sería un buen candidato para la autoría y la mención en el texto de Aristocreón, sobrino y discípulo de Crisipo, podría apuntar en la misma dirección".

Imágenes | EduceLab (Universidad de Kentucky)

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