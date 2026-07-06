La tortilla de patatas era uno de los platos estrella de la gastronomía española. Tiene un problema: cada vez es más francesa

Uno de los platos estrella de la gastronomía española está en peligro. La organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha revelado que los agricultores españoles que producen la patata con la que se hacen las tortillas están al borde de la ruina. Mientras, los operadores del canal Horeca —que suministran a hoteles, bares y restaurantes— están colocando patata "vieja" francesa de baja calidad y destrozando los precios.

Los precios, por los suelos. Los grandes negocios que abastecen a la industria hostelera a gran escala están comprando patata francesa de conservación, almacenada desde la cosecha de 2025, a entre 15 y 20 céntimos el kilo. Esa patata entra en España y provoca la caída del precio de todo el mercado, incluido el de la patata española recién recolectada en zonas como el Campo de Cartagena (Murcia) o en Andalucía. Ambas regiones deberían estar viviendo su momento de mayor demanda, y en lugar de eso están viendo cómo las patatas que producen no tienen salida.

Éramos pocos... Los productores de Murcia y Andalucía cobran entre 25 y 30 céntimos por kilo, mientras sus costes de producción superan los 35-40 céntimos. Ahí impactan de forma clara el gasóleo agrícola (un 50% más caro que hace un año) y los fertilizantes nitrogenados, que también son un 40% que hace un año por el impacto de la guerra en Irán. El resultado son pérdidas que oscilan entre los 100 y los 150 euros por cada tonelada vendida.

Esa tortilla probablemente no es muy española. Según Alberto Duque, responsable del sector en COAG, lo que ni el turista ni el propio hostelero saben es que la tortilla que están comiendo o sirviendo tiene hoy en día una alta probabilidad de haberse cocinado con patata francesa de conservación. Esta patata se puede identificar relativamente fácil porque se oscurece al cocerla y se deshace al freírla.

Una década con esta tendencia. El fenómeno no es puntual de este verano: las importaciones de patata francesa han crecido un 33% en diez años, de 708.000 toneladas en 2016 a 941.000 en 2025, con un salto del 23,5% solo entre 2023 y 2024. Hoy, casi tres de cada cuatro kilos de patata importada en España (el 73,7%) proceden de Francia.

Lo que pide COAG. La organización agraria exige a las grandes cadenas de distribución y a los operadores Horeca que den prioridad a la patata nueva española en sus cadenas de producción y distribución durante la epoca estival. Además, piden que se etiquete con claridad el origen y condición del producto (patata nueva o de conservación), y que el Ministerio de Agricultura refuerce el control de la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar precios por encima de los costes reales de producción.

Fuente: COAG

Muchos kilómetros recorridos. Frente a los 1.500 o 2.000 km que recorre una patata francesa hasta llegar al punto de venta —más de 5.000 en el caso de las egipcias—, la patata andaluza recorre de media apenas 50 km antes de su manipulación. La empresa sevillana Patatas Arrebola esgrimía ese argumento en Cinco Días y defendía su nueva marca "Sabor del sur" para identificar a la patata 100% andaluza frente a la patata francesa de conservación que está inundando el mercado.

Boom turístico español, debacle de la patata española. El tradicional éxito turístico de nuestro país en verano debería ser una gran noticia para el campo español, pero se está convirtiendo en lo contrario. Cuanta más demanda de tortilla hay en bares y restaurantes, más beneficios obtienen quienes están satisfaciendo esa demanda con patata barata de fuera. Eso deja al producto local fuera de un mercado que en teoría debería ser mucho más suyo por temporada y cercanía.

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