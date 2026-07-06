950 millones de euros, dos plantas y una ciudad: así es el plan de Gotion para convertir Valladolid en el hub de las baterías en Europa

El Ministerio de Industria y Turismo daba luz verde hace unos días a las ayudas millonarias que permitirán a la compañía china Gotion High-Tech levantar en Valladolid su primera "gigafactoría" de baterías fuera de Asia. La resolución de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) confirmaba una subvención de 138 millones de euros para un proyecto que moviliza cerca de 950 millones y que aspira a convertir la ciudad en un centro de referencia para la industria del vehículo eléctrico.

Qué ha pasado. Las ayudas se enmarcan en el quinto PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC V) y dan forma definitiva a una concesión preliminar que se adelantó el pasado mes de mayo. La idea es que el dinero se reparta entre dos plantas distintas: una dedicada al reciclaje de baterías y recuperación de materiales críticos (conocidos como "black mass"), que recibirá 82,3 millones de euros, y otra destinada a la fabricación de cátodos, que se llevará 55,9 millones. Así lo confirmaba el propio ministro de Industria, Jordi Hereu.

Componentes. El cátodo es una de las piezas que más valor aporta a las baterías. En torno al 60%, según ha explicado el propio Ministerio de Transportes, y hasta ahora ninguna fábrica de la Unión Europea lo producía. Montar esa planta en Valladolid significa que Europa puede dejar de depender exclusivamente de Asia para uno de los componentes más caros y estratégicos del coche eléctrico (dejar a depender, a medias, ya que Gotion sigue siendo un fabricante chino).

No se trataba de "fabricar baterías, que ya se hacen en muchas partes", sino de "abrir un camino nuevo", contaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la presentación del proyecto.

Cuánto dinero hay en juego. El Ministerio, a través de Sepides, cifra los presupuestos de las dos plantas en 411,5 y 539,1 millones de euros. Los 138 millones de ayuda pública representan alrededor de un 15% del total de la inversión de esta primera fase.

Quién está detrás del proyecto. Gotion High-Tech es un gigante chino que cubre toda la cadena industrial de las baterías, desde la extracción y transformación de materias primas hasta el reciclaje final, y que ya mantiene relaciones comerciales con Volkswagen y fábricas propias en Alemania y Eslovaquia. La instalación en Valladolid recibirá materia prima procedente de Marruecos y, según ha explicado la compañía, servirá también como plataforma para exportar a Latinoamérica.

El proyecto llega después de que la eslovaca Inobat, que en su día también logró ayudas públicas para instalarse en Valladolid, renunciara a su plan sin llegar a presentar los avales necesarios.

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Empleo. Según los datos aportados por la propia Gotion, la construcción de las dos plantas dará trabajo a unas 2.500 personas, mientras que la operación de las fábricas, una vez en marcha, empleará a unos 1.000 trabajadores de forma directa.

Obras. El proyecto contempla comenzar a construir la primera fase, la planta de reciclaje, a lo largo de 2027. Las instalaciones ocuparán unas 700.000 hectáreas de suelo industrial, aunque el propio proyecto de Gotion está condicionado a la construcción de una macroplanta solar que garantice el autoabastecimiento energético de las fábricas, lo que exigirá contar con hasta mil hectáreas de terreno adicionales.

Para levantar la fábrica estarán obligados además a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, un trámite que, según recoge El Economista, se espera que reciba aprobación provisional el 27 de julio, aunque la decisión final corresponde a la Junta de Castilla y León.

Administraciones. El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, ha firmado ya una carta de intenciones para ceder los terrenos que necesita la compañía, con una superficie inicial de 70 hectáreas ampliable hasta 120 si el proyecto crece, según comparten desde El Confidencial. El actual alcalde, Jesús Julio Carnero, aseguraba mantener "permanente contacto" con los directivos chinos y se ha comprometido a facilitar los trámites correspondientes.

Impulso. Óscar Puente, alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023 y hoy ministro de Transportes, ha sido quien más ha empujado esta operación desde que en 2023 viajara a Eslovaquia para negociar con Inobat el primer intento de instalar una fábrica de baterías en la ciudad. Puente ha reivindicado en varias ocasiones la posición estratégica de Valladolid, con aeropuerto propio, conexión de alta velocidad a una hora de Madrid, cercanía con Portugal y un eje industrial consolidado junto a Palencia y Burgos. El ministro ha calificado la operación como la mayor inversión industrial en la ciudad desde la llegada de la fábrica de Renault en 1953.

Y ahora qué. La resolución de Industria despeja uno de los principales obstáculos administrativos, pero todavía quedan pasos pendientes, entre ellos la presentación de avales, la aprobación urbanística definitiva por parte de la Junta de Castilla y León y el inicio de las obras en 2027. Además, Gotion plantea esta primera fase como el arranque de un plan mucho más ambicioso, que podría alcanzar los 5.000 millones de euros de inversión total y llegar a sumar hasta ocho plantas en Valladolid, según trasladaba la propia compañía.

Imagen de portada | Ministerio de Transportes y DAZE

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