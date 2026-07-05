"Di 15 clases y me decidí por el automático": España tiene un carné solo para coches automáticos y cada vez más gente lo elige

Sacarse el carnet de conducir sin pasar por el embrague y el cambio de marchas ya es una realidad al alcance de cualquiera que quiera aprender a conducir en España. Se trata del permiso B limitado a vehículos automáticos, una modalidad que cada vez eligen más alumnos de autoescuela, pero que también genera muchas dudas sobre cómo funciona o cómo solicitarlo. Por eso bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

El mismo permiso, pero con un matiz: solo automáticos

Pese a lo que mucha gente cree, no existe un carnet nuevo o independiente para coches automáticos. Nosotros nos hemos acercado a algunas autoescuelas para preguntar acerca de ello y, tal y como explican, el permiso es el mismo de toda la vida, el B, solo que en el documento se añade una anotación que indica que el titular únicamente puede circular con vehículos de cambio automático.

Como cabe esperar, quien se saca el carnet con un coche de marchas manual, en cambio, queda habilitado para conducir los dos tipos de transmisión sin ninguna restricción.

Esa anotación se conoce popularmente como "código 78" y aparece impresa en el reverso de la tarjeta, junto a la categoría del permiso. En España, la Instrucción 2019/C-134 de la DGT, algo ya marcado en el Reglamento General de Conductores, dice así: “si el aspirante realiza el examen práctico con un vehículo de cambio automático, esa circunstancia debe quedar reflejada en el permiso y solo habilitará para conducir coches de esas características”.

Por qué cada vez se pide más

El auge de este tipo de permiso va de la mano del propio mercado del automóvil. Hace dos décadas, el cambio automático era casi una rareza en las carreteras españolas; hoy, en cambio, cada vez son más los modelos (sobre todo eléctricos e híbridos, que no llevan embrague) que se comercializan exclusivamente con esta transmisión.

Según comparte El Periódico, de los 600.000 permisos de categoría B que se expiden cada año en España, entre 33.000 y 37.000 llevan ya esta limitación al automático, lo que sitúa el código 78 entre el 5,5% y el 6,2% del total. Sin embargo, tal y como apunta el medio, desde el sector de las autoescuelas la cifra que manejan ronda el 10% de los carnets que se sacan.

Palanca de cambio en un Volvo CX60

Preguntando a varias autoescuelas, afirman que esta modalidad lleva implementada unos cuantos años. Por otro lado, Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, contaba a El Periódico que la demanda arrancó entre 2018 y 2020, aunque matizaba que sigue siendo muy inferior a la del carnet tradicional.

También es un caso de cambio generacional, pues cada vez son más los jóvenes que ven el cambio manual como algo del pasado y que, directamente, no tienen intención de conducir nunca un coche con embrague.

Cómo se obtiene y qué diferencia hay con el examen tradicional

El proceso de aprendizaje es idéntico al del carnet B convencional, es decir, vas a la autoescuela, te examinas del teórico, tienes tus clases prácticas y un examen final, con la única diferencia de que tanto las clases como la prueba de circulación se realizan con un vehículo de transmisión automática.

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Tampoco tienes que tomar la decisión en el primer momento en el que te matriculas, ya que puedes empezar con un coche manual y, si lo decides, puedes pasarte al automático en cualquier momento.

Es justo lo que nos cuenta una exalumna, Elena García, quien se decantó por la modalidad del automático. Elena cuenta que optó por esta vía porque el coche que había en su casa ya era automático, así que le pareció "la mejor opción" aprender directamente con el tipo de vehículo que después iba a utilizar. Aun así, explica que llegó a iniciar las prácticas con coche manual, pero que, tras quince o veinte clases, decidió cambiarse al automático.

Según relata, en su autoescuela la opción automática existía y se ofrecía, aunque en un primer momento le recomendaron directamente el manual. Elena reconoce que, casi un año después de sacarse el carnet, no tener acceso a coches manuales no le preocupa. Y es que en su entorno más cercano solo dispone de vehículos automáticos y, cuando viaja o necesita alquilar un coche, siempre encuentra opciones de coche automático sin complicaciones.

Qué pasa si conduces un coche manual con este permiso

Básicamente que, si te pillan, multa al canto. "Tienen prohibido conducir otro tipo de coche que no sea automático", asegura Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) a El Periódico. Y es que quien tiene el carnet con esta anotación y utiliza un vehículo con cambio manual se enfrenta a una sanción de 500 euros y a la pérdida de cuatro puntos del carnet. La Ley de Tráfico considera esta situación una infracción muy grave, equiparable a circular sin el permiso.

En el caso de que te hayas sacado el carnet solo con un coche automático, pero quieres conducir uno manual, actualmente es obligatorio volver a pasar por un examen práctico, esta vez con un coche de cambio manual, sin necesidad de repetir la parte teórica.

Menos trámites para quitar la restricción

Esta exigencia, sin embargo, tiene fecha de caducidad. Y es que existe ya una directiva europea, aprobada a finales de 2025, que pretende sustituir el examen práctico completo por un curso de formación de solo siete horas en una autoescuela para poder obtener el permiso B sin ninguna limitación de transmisión.

Según explicaba Viladrich a El Periódico, ese curso podrá realizarse tanto durante el propio proceso de obtención del carnet como más adelante, y su entrada en vigor se espera, en principio, para 2029, aunque todavía no hay una fecha cerrada para su aplicación en España.

Este modelo, de hecho, ya funciona en otros países europeos. En Francia, Alemania o Suiza los conductores con esta limitación pueden eliminarla mediante una formación específica, sin tener que volver a examinarse desde cero.

El futuro es automático

Hace apenas diez años, los coches automáticos suponían alrededor de un 20% de las matriculaciones en España; actualmente, las estimaciones apuntan a un porcentaje superior al 50%, coincidiendo con la consolidación de los vehículos eléctricos e híbridos, que no incorporan cambio manual.

Con todo, España sigue siendo, junto a Italia y otros países mediterráneos, uno de los territorios donde el cambio manual conserva más peso, a diferencia de otras regiones como Reino Unido, Estados Unidos o China, donde el automático es ya mayoritario o casi total.

Imagen de portada | Art Markiv

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