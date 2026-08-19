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Google Pixel Tag VS Apple AirTag: Google llega tarde, pero añade funciones y mejoras a su localizador

Repasamos las diferencias más importantes de ambos localizadores

Google Pixel Tag Y Airtag 2
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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El Google Pixel Tag se ha presentado en un evento en el que quizás haya pasado algo desapercibido (al fin y al cabo, compartía presentación con los nuevos Google Pixel 11). Pero se trata de un paso importante dentro de la marca porque es su primera generación en su propio localizador.

No obstante, hay muchas marcas que se le adelantaron en estos últimos años, siendo Apple, con su AirTag 2, una de las más importantes. Por esta razón, vamos a comparar ambos localizadores para ver cuáles son sus diferencias.

Índice de Contenidos (9)

Las diferencias entre el Google Pixel Tag y el Apple AirTag

Diseños

Google Pixel Tag

La mayor diferencia a simple vista la encontramos en el diseño. El AirTag 2 mantiene el mismo formato de botón que vimos en su primera generación, por lo que ambos son compatibles con las mismas fundas. Este diseño lo hace cómodo de colocar en diversos bolsillos, sean grandes o pequeños.

En cambio, el Google Pixel Tag tiene un formato ovalado, más cercano a lo que encontramos en localizadores como el Xiaomi Tag. No es que sea más incómodo de llevar, pero sí que es más grande, aunque también es más delgado.

También es importante mencionar que, a diferencia de otros localizadores, como el de Xiaomi, los dos modelos de Apple y Google no cuentan con ningún agujero para colgarlo de un llavero. Para poder hacerlo hay que utilizar una funda compatible que se vende por separado.

Ecosistemas y compatibilidad

La elección de un localizador u otro dependerá obligatoriamente de qué móvil o dispositivo utilicemos. El motivo es que el AirTag 2 únicamente funciona con dispositivos iPhone y iPad, mientras que el Google Pixel Tag únicamente funciona con móviles Android.

En cualquier caso, ambos cuentan con chip UWB para realizar una búsqueda de precisión. De esta forma, mientras que el localizador de Google se integra en Find Hub, el de Apple se integra en la red Buscar.

Cabe añadir que no todos los móviles Android vienen con el chip UWB, por lo que esta función, que muestra en pantalla una flecha que nos guía hasta el localizador si no está muy lejos, únicamente se puede utilizar en determinados móviles, normalmente de gama alta.

Funciones

Google Pixel Tag

El Google Pixel Tag cuenta con algunas funciones que no vemos en el AirTag 2, como es el caso de la posibilidad de encontrar el móvil pulsando el botón del localizador. También permite compartir la ubicación del localizador con hasta 10 móviles en lugar de los cinco que ofrece el AirTag.

Es importante comentar cómo funciona cada localizador. El Google Pixel Tag utiliza los móviles con Android cercanos para mandar la ubicación al móvil, mientras que el AirTag hace lo propio, pero con los móviles iPhone. Dependiendo de cuántos móviles tengamos alrededor, y de qué software utilicen, tendremos una mayor o peor precisión de búsqueda.

Precios

Si hablamos de precios, el AirTag 2 se lanzó hace ya unos cuantos meses y actualmente se puede encontrar en las tiendas de proveedores a un precio reducido de 29,90 euros. También hay disponible un pack con dos unidades (59,98 euros) o con cuatro unidades (89 euros).

En cambio, el Google Pixel Tag aún no se ha lanzado en España. Lo que sí sabemos es que su precio será de 29,99 dólares. También habrá un pack con cuatro unidades por 99,99 dólares.

AirTag (2.ª generación)

AirTag (2.ª generación)

PVP en PcComponentes — 29,90 Amazon — 29,99 MediaMarkt — 29,99 El Corte Inglés — 35,00 Fnac — 35,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Qué localizador elegir?

Por qué elegir el Google Pixel Tag

Google Pixel Tag

El Google Pixel Tag se ha presentado con un claro objetivo: los móviles Android. Donde más destaca es en:

  • Compatibilidad: es compatible con Android.
  • Diseño: es más delgado, lo que facilita el poder guardarlo en espacios estrechos como el de una cartera o billetera.
  • Funciones: tiene un botón para encontrar el móvil.
  • Conectividad: permite compartir la ubicación del localizador con hasta 10 móviles Android.

Por qué elegir el Apple AirTag

Airtag 2

El AirTag 2 mejora con respecto a la anterior generación, y donde más destaca es en:

  • Chip UWB: la mayor parte de iPhone (salvo el iPhone 16e y el iPhone 17e), desde el iPhone 15, cuentan con el chip UWB.
  • Diseño: su diseño es más pequeño, por lo que ocupa menos espacio al guardarlo en bolsillos.
  • Packs: hay disponible packs con dos o cuatro unidades.
AirTag (2.ª generación)

AirTag (2.ª generación)

PVP en PcComponentes — 29,90 Amazon — 29,99 MediaMarkt — 29,99 El Corte Inglés — 35,00 Fnac — 35,99
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Ficha técnica del Google Pixel Tag y del Apple AirTag

Google Pixel Tag

Apple AirTag

dimensiones y peso

46,1 x 28 x 5,4 mm

11 gramos con la pila

8,8 gramos sin la pila

Diámetro: 31.9 mm

Grosor: 8 mm

Peso: 11,8 g

resistencia

IP67

Hasta un metro de profundidad durante 30 minutos

IP67

Hasta un metro de profundidad durante 30 minutos

conectividad

Bluetooth 6.0

Bluetooth Channel Sounding

UWB

Bluetooth para la localización de proximidad

Chip de banda ultraancha de segunda generación diseñado por Apple y Búsqueda de Precisión con mayor alcance

Contacto NFC para el Modo Perdido

altavoz

Integrado

Integrado

batería

Pilas CR2032

Un año de autonomía

Pilas CR2032

Un año de autonomía

sensores

Acelerómetro

Acelerómetro

compatibilidaD

Android 9.0 o superior

iOS 26.2.1 o posterior

iPadOS 26.1 o posterior

PRECIO

29,99 dólares.

29,90 euros

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Imágenes | Anna Martí, Google, Apple

En Xataka | Xiaomi Tag vs AirTag 2: comparativa a fondo del localizador compatible con 'Buscar' de Apple que cuesta solo 15 euros

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

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