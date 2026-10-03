Un streamer búlgaro de ajedrez se enfrentó por casualidad a Magnus Carlsen en una partida online. Acto seguido se volvió loco

Una carrerita con Eliud Kipchoge, un tie break con Gemma Triay o una partida de ajedrez con Magnus Carlsen son cosas que no se hacen todos los días y que, si te gusta la disciplina en cuestión, el verdadero honor está en poder competir con esa persona top 1. Pero imagínate que además le ganas: sería una hazaña, una auténtica barbaridad. Pues bien, el streamer búlgaro Volen Dyulgerov se ha enfrentado al jugador número uno del mundo en una partida de ajedrez online de cinco minutos y ha ganado.

Una partida contra Magnus Carlsen. El pasado el 30 de septiembre se celebró el primer torneo de esports Chess Club Showdown, como recoge Chess.com. En el torneo hubo emparejamientos aleatorios y en uno de ellos, el Team Liquid se enfrentó contra 9z Globant. Spoiler: Carlsen jugaba con el Team Liquid y Dyulgerov integraba la escuadra de 9z Globant, el equipo que por cierto ganó el torneo.

Ambos se enfrentaron en una partida relámpago de cinco minutos y a priori no podía ser más desigual: Dyulgerov es Candidato a Maestro y enfrente tenía al jugador más laureado y famoso del momento. Al ver quién era su rival, explotó de alegría, tanto que se quitó la camiseta. Ya apuntaba maneras de lo que podía pasar.

Ganar al número 1. Dyulgerov jugaba con negras y aprovechó un error del noruego: Carlsen cometió un fallo cuando tenía una posición ganadora y se rindió tras su jugada número 21, según recoge Dexerto. Había ganado al número 1 y como cualquiera que lograse la gesta de vencer al número uno en su disciplina, el streamer celebró ese resultado improbable con toda la mesura que merece: cero. Golpes en el pecho, gritos y euforia en su directo, brazos al cielo, levantarse de la silla y para rematar, pantalones fuera. El vídeo, aquí:

Witty Alien, streamer y ajedrecista. Volen Dyulgerov tiene un nombre de guerra por el que es conocido en Twitch: "Witty Alien" y además de streamer, es Maestro Candidato de ajedrez. ¿Qué es eso? El cuarto rango en importancia en escala internacional, por debajo del de Gran Maestro, Maestro Internacional y Maestro FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez. Su ficha de la FIDE lo clasifica como inactivo, con un Elo de 2181 en clásico y de 2098 tanto en rápido como en blitz. Según Boulevard Bulgaria, es un excompetidor profesional que hoy se dedica a crear contenido.

Es decir, es un jugador de ajedrez con muy buen nivel, pero lejos de la élite. Carlsen por su parte lleva 15 años como número uno en todas las listas de la FIDE.

Contexto. El Chess Club Showdown reunió a unos 4.400 participantes y, aunque la probabilidad era pequeña, en el cartel había estrellas como el propio Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave o Anish Giri contra las que poder jugar. En la final, que enfrentó a 50 jugadores de cada uno de los dos mejores equipos, Carlsen ganó sus dos partidas en el primer tablero y aunque la derrota ante Dyulgerov no le costó el torneo a su equipo, pero sí la imagen de invencibilidad. Finalmente, el 9z Globant se impuso por 53,5 a 45,5.

No es la primera vez. Carlsen es el número 1, pero no es invencible: ya ha caído antes ante streamers y jóvenes promesas. En 2022, el gran maestro y streamer Eric Hansen lo derrotó en el Airthings Masters. Ese mismo año, Praggnanandhaa se convirtió en el jugador más joven en vencerle desde que Carlsen es campeón del mundo. El indio parece tenerle tomada la medida al noruego, porque este año ha vuelto a vencerle. También le han ganado el brasileño Luis Paulo Supi, que en 2020 ejecutó un épico sacrificio de dama o Gukesh en el Norway Chess de 2025.





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