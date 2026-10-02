Si me hubieras preguntado hace años sobre el mejor dispositivo de domótica, te habría dicho que un altavoz. En 2026 el cuento ha cambiado mucho

A veces nos resulta casi inevitable tener la sensación de que los móviles ya han tocado techo. Pero eso no significa que la tecnología se haya detenido y la mayor prueba de esto la encontramos en el hogar inteligente.

La domótica es un claro ejemplo y está demostrando con creces que aún queda mucho margen para llevar la innovación más allá de los típicos comandos de voz y los mandos a distancia. Si hasta hace poco los altavoces eran el único cerebro de la casa, hoy el concepto de 'Smart Home' es mucho más que eso. Y menos mal.

Del ‘Hey, Google’ al verdadero hogar inteligente

Hasta hace unos años, tratar de domotizar nuestro hogar pasaba por comprar un altavoz inteligente y convertirlo en una especie de centro de operaciones. Estas eran relativamente sencillas: que fuese capaz de responder a nuestras preguntas, que pudiese “cantarnos” la información del tiempo o que actuase frente a comandos básicos, como apagar las luces, si estaban conectadas.

Hoy en día la domótica ha cambiado mucho y los dispositivos ya no solo escuchan y responden a órdenes simples, también pueden actuar de forma autónoma e incluso tomar sus propias decisiones, todo para que tú no te tengas que preocupar prácticamente de nada.

¿En qué se traduce esto en el día a día? Ya no dependemos de decir "Hey Google, enciende la calefacción". Por ejemplo, ahora los termostatos inteligentes aprenden de tus rutinas e incluso son capacdes de detectar cuándo vas a llegar a casa después de trabajar para que la casa tenga la temperatura perfecta o apagan la climatización si se abre una ventana.

Del mismo modo, las persianas y los sensores de luz se pueden sincronizar automáticamente para regular la temperatura interior según la incidencia del sol o los electrodomésticos pueden programarse para funcionar en las horas en las que la energía es más barata.

Qué tecnologías están transformando los dispositivos del hogar inteligente

Esos aparatos sencillos que solo obedecían un comando básico ya son cosa del pasado. Hoy en día, los fabricantes de domótica cuentan con dispositivos e innovaciones que transforman por completo nuestra relación con la casa.

Desde sistemas de climatización (purificadores, aires acondicionados), iluminación y sensores hasta cerraduras inteligentes, cámaras de vigilancia y persianas automatizadas. El abanico de posibilidades es enorme.

Así, los fabricantes están apostando principalmente por tres grandes pilares tecnológicos:

Inteligencia Artificial generativa y asistentes conversacionales: los nuevos dispositivos ya no se limitan a reaccionar a frases cerradas. Gracias a la IA integrada, los asistentes comprenden el lenguaje natural, procesan peticiones complejas y son capaces de mantener conversaciones fluidas o anticiparse a tus necesidades.

los nuevos dispositivos ya no se limitan a reaccionar a frases cerradas. Gracias a la IA integrada, los asistentes comprenden el lenguaje natural, procesan peticiones complejas y son capaces de mantener conversaciones fluidas o anticiparse a tus necesidades. Protocolos: el gran dolor de cabeza era que un dispositivo de una marca no hablara con el de otra. Esto se está resolviendo gracias a la adopción de estándares universales, como Matter o Zigbee, que permiten que los aparatos se comuniquen entre sí de forma rápida y directa, eliminando barreras entre marcas.

el gran dolor de cabeza era que un dispositivo de una marca no hablara con el de otra. Esto se está resolviendo gracias a la adopción de estándares universales, como Matter o Zigbee, que permiten que los aparatos se comuniquen entre sí de forma rápida y directa, eliminando barreras entre marcas. Seguridad y privacidad: para proteger la privacidad del usuario, la tendencia de la industria es procesar los datos directamente en el propio dispositivo (en lugar de subirlos siempre a la nube). Esto se traduce en cámaras capaces de analizar imágenes de forma local, sensores de presencia por radar más precisos y una respuesta inmediata, garantizando que el hogar siga funcionando a pleno rendimiento incluso si se cae la conexión a internet.

Pronto escogeremos el mejor dispositivo de domótica de 2026

Va a ser una de las categorías más disputadas precisamente por la enorme variedad de dispositivos que pueden entrar en ella. Llevarse el Premio Xataka a Mejor dispositivo de domótica en 2026 es todo un reto, pero hay varios fabricantes que pueden despuntar en la gala que celebraremos en Madrid el próximo 17 de noviembre.

Dreame, Roborock, Ezviz, Samsung, LG, Anker, Ring, Philips o Netatmo son algunas de las marcas que tienen un amplio catálogo de dispositivos de domótica y que pueden optar al galardón. Pronto conoceremos a los ganadores.

Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

¿Qué dispositivo crees que debería ganar en esta categoría? Déjanos tu candidato en comentarios, comparte este artículo si te ha gustado y estate atento: pronto anunciaremos las votaciones oficiales, además de la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

Imagen de portada | Generada con ChatGPT

En Xataka | Llevo años probando decenas de robots aspiradores y lo tengo claro: mis favoritos de 2026 no son ni Xiaomi ni Roomba