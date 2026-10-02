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Hisense renueva su gama de hornos integrables: hasta 78 litros, función Air Fry y máxima eficiencia A++

Una nueva generación de hornos con tecnologías muy demandadas hoy en día

Nuevos Hornos Hisense
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Fran León

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Hisense acaba de presentar su nueva línea de hornos integrables de encastre, una apuesta centrada en la eficiencia energética, la gran capacidad y un diseño adaptado a las cocinas modernas. La firma busca plantar cara en el segmento de grandes electrodomésticos incorporando tecnologías muy demandadas en el hogar, como la autolimpieza pirolítica o la cocción sin aceite mediante Modo Air Fry.

Hisense BI64223EPBG - Horno Multifunción Pirolítico, Clase A++, 78L

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Con autolimpieza y con cuatro acabados diferentes

Hornos Hisense 1

El núcleo de esta nueva propuesta lo encabezan los modelos de formato estándar. Cuentan con un volumen interior de 78 litros y destacan por su certificación energética A++, lo que ayuda a mitigar el consumo eléctrico diario.

A nivel funcional, integran un sistema de autolimpieza pirolítica (que quema los residuos de grasa a alta temperatura), guías telescópicas, cierre suave de puerta y calentamiento rápido. Entre sus programas dedicados destacan el Modo Air Fry para freír por aire caliente sin añadir aceite (tal y como funciona una freidora de aire) y un Modo Pizza específico.

Esta serie estándar llega al mercado en cuatro acabados estéticos diferentes pensados para integrarse en columna con el resto de la cocina:

  • Negro mate (modelo B164223EPMB).
  • Cristal negro (modelo B164223EPBG).
Hisense BI64223EPBG - Horno Multifunción Pirolítico, Clase A++, 78L

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  • Cristal blanco (modelo B164223EPWG).
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  • Inoxidable (modelo B164216EPX).
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Soluciones compactas de 49 y 50 litros

Horno Hisense

Para cocinas con espacio más ajustado, la marca introduce dos alternativas compactas:

  • Hornos compactos de 59 litros: con clasificación energética A, incorporan puerta fría al tacto, grill y guías telescópicas. Están disponibles en acabado inoxidable (modelo B144221AX), cristal blanco (modelo B144221AWG) y cristal negro (modelo B144221ABG).
  • Horno Combi MVO (50 litros): representado por el modelo BIM406A8B en cristal negro, es una unidad multifunción que combina horno convencional con la rapidez de un microondas, sumando 75 programas automáticos, autolimpieza hidrolítica y el mismo Modo Air Fry de los modelos superiores.
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