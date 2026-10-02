Todos contra el OLED: el año en el que el mejor televisor de gama alta puede no ser un OLED

Durante más de una década, comprar un televisor top implicaba una sola cosa: mirar cuál era el tamaño de pantalla OLED más grande que cabía en tu salón. La calidad no se discutía. La tecnología OLED simplemente no tenía rival porque ninguna de las alternativas permitía igualar el control de la iluminación y el contraste que ofrece la capacidad de que cada píxel de la pantalla se apague y se encienda de forma independiente.

Sin embargo, en 2026 el escenario es muy diferente. El MiniLED ya no es una pequeña evolución de las pantallas LED, sino que avanza con paso firme colonizando la gama media y baja con unos niveles de contraste impensable hace unos años, mientras que el RGB MiniLED asalta las gamas altas mirando de frente a un OLED al que han pillado con el paso cambiado.

Los límites que el OLED nunca resolvió

No se puede negar que, en los últimos años, el OLED ha ido evolucionando muy poco a poco. Hasta no hace mucho, los televisores con pantallas OLED ofrecían muy buena calidad de imagen y precisión en la representación del color, pero su fuerte no era precisamente el brillo.

Un televisor OLED de gama alta podía entregar un brillo máximo de 1.000 nits, por lo que en determinadas estancias muy iluminadas, el brillo se quedaba algo corto. El problema es que, al estar formada por diodos orgánicos, cuando se les exponía a un pico de brillo intenso durante un tiempo prolongado, el panel quedaba marcado con una sombra produciendo lo que se ha denominado quemado de la pantalla.

En los últimos dos o tres años, el panel OLED ha ido incrementando los niveles de brillo y mejorando la refrigeración del panel para, precisamente, evitar ese quemado de la pantalla. Por lo tanto, tenemos a unas pantallas OLED que, casi a regañadientes, han ido evolucionando en sus niveles de brillo y protección del panel.

Gracias a esa evolución, los modelos de gama más alta, como la Sony Bravia 8 II, LG OLED evo G5 o la Panasonic Z95B, han montado los paneles OLED más avanzados de la historia: los OLED Primary RGB Tandem capaces de entregar un brillo cercano a los 4.000 nits con menor riesgo de provocar el temido quemado de la pantalla.

Subpíxeles en un panel OLED

Resuelto el problema del brillo, del quemado y entregando el contraste infinito que te garantiza poder apagar y encender los pixeles del panel a voluntad, el liderazgo de los paneles OLED como tecnología que ofrece la mejor calidad de imagen parecía asegurado.

El MiniLED ya no es el hermano pobre del LCD

Sin embargo, de dos años a esta parte, el OLED se ha encontrado con un serio problema: la miniaturización de los diodos LED inorgánicos había pisado el acelerador consiguiendo multiplicar por 10 el recuento de zonas de atenuación de sus nuevos modelos.

Es decir, con unos diodos LED más pequeños, los fabricantes podían montar matrices con más densidad de puntos de luz, controlar con mayor precisión el haz de luz hacia el panel LCD y, además, mejorar el control de las zonas de la pantalla que debían permanecer encendidas y apagadas. Es decir, el MiniLED se estaba acercando al concepto que había llevado al OLED a su liderazgo.

En 2025 ya vimos como marcas como TCL, uno de los principales fabricantes de pantallas MiniLED del mundo de la mano de CSOT, asaltaba la gama media y de entrada con televisores que conseguían apagar por completo buena parte de la pantalla eliminando el blooming y equiparando su contraste al de las pantallas OLED. Eso no es todo, lo conseguían igualando, e incluso superando, en brillo a los televisores OLED.

Con esto, la gama media de televisores OLED más asequibles quedaba muy tocada. Los siguientes en caer serían los televisores OLED de gama alta.

Hágase el color… pero sin puntos cuánticos

Al igual que antes hizo el OLED, las pantallas MiniLED añadieron un filtro de puntos cuánticos (Quantum Dots) para actuar sobre la luz azul que emitían los diodos y así generar los otros dos colores primarios (verde y rojo) para lograr que la luz llegue al panel ya transformada y potenciada en color.

Con esa solución, los paneles QD-MiniLED se acercaban un poco más al único fortín de los OLED que todavía permanecía inexpugnable: el volumen de color.

La escalada en el porcentaje de cobertura de los distintos espacios de color fue inevitable. El QD-MiniLED ya era capaz de representar valores cercanos al 80% del espacio de color BT.2020 que se utiliza en la industria del cine profesional. Es decir, los televisores MiniLED eran capaces de mostrar tantas variantes de color como los OLED.

Entonces llegó la verdadera explosión de color: el RGB MiniLED.

Así es un panel RGB MiniLED al desnudo

Los diodos LED habían llegado a unos niveles de miniaturización que donde antes cabía un diminuto LED azul, ahora podían poner tres diodos LED RGB inorgánicos. Es decir, no sólo eran más pequeños que los LEDs de los MiniLED convencionales, sino que eran capaces de emitir color desde la fuente de luz. Tan y como lo hace la tecnología OLED, aunque con un mayor tamaño.

Esta innovación, unida a una capacidad de entrega de brillo por encima de los 4.000 nits, genera un mayor volumen de color acercándose al 100% del espacio BT.2020.

Traducido al mundo real, estos nuevos paneles dejan unos colores increíblemente vibrantes, con profundidad y con la capacidad de representar mejor los matices de la imagen. Ante esos resultados, los paneles RGB MiniLED han copado los modelos más top de 2026 de las principales marcas, relegando a los paneles OLED a los modelos inmediatamente por debajo.

Ejemplos de ese "asalto" de los RGB MiniLED a la gama alta de 2026 son el Sony Bravia 9 II, Samsung R95H, TCL RM9L o el Hisense UR9S.

La superioridad tecnológica del RGB MiniLED ha sido tan abrumadora que, incluso LG, principal adalid de las pantallas OLED (y principal fabricante de esta tecnología, dicho sea de paso), ha tenido que ceder ante la evidencia y ha presentado su propio modelo basado en esta tecnología para no quedarse atrás: el LG MicroRGB Evo AI.

El RGB MiniLED ha venido a poner otro clavo más en el ataúd de los OLED con una batalla en la que los OLED tenían todas las de perder: la de las pulgadas. Fabricar paneles OLED de más de 85 pulgadas es caro, muy muy caro. En cambio, las factorías de TCL y CSOT en Shenzen ya tienen en marcha varias líneas de fabricación de paneles G11 de 3,37 m x 2,94 m, por lo que el coste de fabricación de televisores de 100 pulgadas o más se reduce considerablemente.

El OLED tampoco lo tiene fácil en el futuro

Aunque el OLED ya no sea el único e indiscutible rey de la gama alta por su calidad de imagen y precisión de color, los fabricantes siguen desarrollando esta tecnología para superar sus limitaciones actuales. Una de las más prometedoras es la incorporación de los diodos PHOLED que llevará la fosforescencia al subpíxel azul mejorando su eficiencia energética y, por tanto, incrementando sus niveles de brillo un escalón más.

Evolución del tamaño de los los diodos LED

No obstante, el futuro de esta tecnología OLED tampoco va a ser un camino de rosas y se enfrenta al proceso de optimización de producción de los paneles MicroLED que se está llevando a cabo.

Al igual que el OLED, los paneles MicroLED es un sistema autoemisivo formado por diminutas lámparas del tamaño de un píxel. Sin embargo, en lugar de ser un compuesto orgánico que se degrada con el uso como los diodos de las pantallas OLED, el MicroLED utiliza diodos inorgánicos con mayor tolerancia a las altas temperaturas y, por tanto, una mayor vida útil. Dicho de otro modo, lo mejor del OLED combinado con lo mejor del LED.

A día de hoy, estas pantallas ofrecen las mismas prestaciones en términos de calidad de imagen y color que las pantallas OLED, pero con el aliciente de funcionar de forma modular, por lo que pueden formarse pantallas de 130 pulgadas, 163 pulgadas o cubrir paredes enteras. Eso sí prepara el bolsillo porque te va a salir caro. Muy caro.

TCL ya tiene disponible un modelo de 163 pulgadas por un precio aproximado de 30.000 euros para el TCL Max163M y de unos TCL Max163M Pro por unos 41.000 euros. Estos precios pueden parecer prohibitivos, pero no lo son tanto si se ponen en perspectiva y se tiene en cuenta que hace solo un par de años, un panel con la mitad de pulgadas habría costado más de 100.000 euros.

🏆Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros y vosotras.



Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Podrás ver todos los artículos de la serie aquí, que iremos publicando durante estas semanas.



¿Qué dispositivo crees que debería ganar en la categoría de mejor televisor de gama alta? Déjanos tu candidato en comentarios, comparte este artículo si te ha gustado y estate atento: pronto anunciaremos las votaciones oficiales, además de la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

En Xataka | MicroLED, Mini-LED, QNED y Crystal LED: guía a fondo para no perderte con las nuevas tecnologías de televisión que llegan este año

Imagen | Xataka