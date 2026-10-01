Sareb despide a 274 trabajadores justo cuando nace la empresa pública que hará prácticamente lo mismo

Imagina que el Gobierno cierra una empresa pública, traspasa su principal activo (más de 40.000 viviendas) a otra empresa pública recién creada y despide a quienes llevan años gestionándolo. Y que la nueva empresa publica (esta vez sin tilde) a la vez más de 200 plazas para hacer un trabajo parecido. Eso es, según el sindicato CSIF, lo que ocurre entre Sareb y Casa 47. El Gobierno no ha dado marcha atrás y el sindicato ya ha ido a los tribunales. Lo que está en juego es el empleo de 274 personas. Pero vamos por partes.

Qué es Sareb. Es una sociedad apodada "el banco malo". La creó en noviembre de 2012 el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para quedarse con los inmuebles y préstamos tóxicos de las cajas de ahorros y bancos rescatados en la crisis financiera, unos 50.000 millones, y venderlos para recuperar lo posible. Saldar lo que no se vendía. Se le dieron 15 años de vida. Entrará en liquidación el 28 de noviembre de 2027, y desde 2022 su capital es mayoritariamente público. Hacienda cifró el deterioro patrimonial de Sareb en 20.585 millones en las cuentas del Estado de 2025, según recuerda la demanda. No ha sido rentable, no.

Qué es Casa 47. Es la nueva empresa pública de vivienda y suelo. Su nombre alude al artículo 47 de la Constitución, el que reconoce el derecho a una vivienda digna. Nació a finales de 2025 a partir de la antigua Sepes. Su gran dotación sale de Sareb: en julio de 2025 el Consejo de Ministros ordenó traspasarle más de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde caben otras 55.000, para alquiler asequible. Prevé acabar 2026 con 250 trabajadores y llegar a 400.

Qué ha pasado. Sareb tenía 283 trabajadores en junio de 2025 y, en febrero, decía que los necesitaría a todos hasta el final. Ahora, según CSIF, el Gobierno ha decidido no mantenerlos en Casa 47. El sindicato presentó en julio una mediación que fracasó, porque Casa 47 sostuvo que las administraciones están exentas de conciliar. Después ha presentado una demanda en los juzgados de lo social de Madrid contra Casa 47 y Sareb. Según el escrito, Casa 47 ya publica vacantes para más de 200 plazas sin tener en cuenta a la plantilla de Sareb.

La pregunta clave. ¿Casas o negocio? Si compras un bar con su local, su cocina y su clientela, te quedas también con los camareros, aunque no quieras. Eso es la subrogación, y la recogen el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2001/23/CE. Si solo compras el edificio para abrir otra cosa, no.

UN VISTAZO A...

CSIF dice que Casa 47 es el primer caso: se queda con los medios y con la actividad principal de Sareb. Casa 47 dice que es el segundo, porque ni gestiona deuda ni vende inmuebles. Y que, al ser pública, solo puede contratar con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Tildarlo todo de una mera cuestión de imagen no encaja.

Despido colectivo. El Supremo ya ha dicho, en el ámbito de las contratas, que despedir antes no impide reclamar la subrogación. Si hay sucesión, los despidos son improcedentes y la empresa debe readmitir o indemnizar (STS 174/2025, de 5 de marzo).

Pero con el dulce parné hemos topado, porque lo que cambia es la cantidad: el despido colectivo se indemniza con 20 días por año con tope de 12 mensualidades, mientras que el improcedente son 33 días y tope de 24. Con 14 años de antigüedad, el máximo posible desde 2012, son 280 días frente a 462, un 65% más. Ahí es nada.

Qué sigue. El juez tendrá que decidir si lo que pasa de una empresa a otra es un conjunto de medios organizados que conserva su identidad, que es lo que exige la directiva. Los trabajadores, con contratos de empresa privada, no aspiran a ser funcionarios, así que piden un contrato a extinguir y citan como precedentes acuerdos en Tragsa e Icex, según el sindicato (donde han tenido que presentar las actas del Consejo). Mientras, el Gobierno aprobaba el martes los decretos de vivienda.

Imagen | Joaquin Carfagna para Pexels

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